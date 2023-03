Đà Nẵng xúc tiến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE)

Tọa đàm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Đây là

Lần đầu tiên, Đà Nẵng tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), nhằm giới thiệu những lợi thế đầu tư vào thành phố; cung cấp những thông tin cụ thể về quy trình, điều kiện ưu đãi đầu tư cho một số dự án, lĩnh vực trọng điểm phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của thị trường UAE như: dự án Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng, cảng biển Liên Chiểu, Trung tâm logistics, lĩnh vực du lịch, công nghệ cao, công nghệ thông tin…

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, cho biết Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; đóng vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ…

“Đà Nẵng đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và mong muốn mời gọi các doanh nghiệp UAE đến đầu tư, kinh doanh, du lịch và sinh sống tại thành phố. Đồng thời, thành phố đang thảo luận với Hãng hàng không Emirates về khả năng mở đường bay thẳng Đà Nẵng - Dubai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp UAE đến đầu tư tại Đà Nẵng”, ông Lê Trung Chinh nói.

Cũng tại tọa đàm, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thông tin về tiềm năng và lợi thế của Đà Nẵng về vị trí cửa ngõ đến các di sản thế giới do UNESCO công nhận như: Di sản Ma Nhai, phố cổ Hội An, cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng, được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến và lựa chọn sản phẩm về nghỉ dưỡng biển và các di sản văn hóa thế giới.

Đà Nẵng còn là điểm đến đăng cai và tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế như: Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á (Routes Asia 2022), Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng..., và Đà Nẵng liên tục nhận được các đánh giá cao về điểm đến như: “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” năm 2022 do World Travel Awards trao tặng; Top 3 thành phố tốt nhất Đông Nam Á năm 2022 do Tạp chí du lịch Travel + Leisure bình chọn; Bãi biển Mỹ Khê thuộc top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2023 do TripAdvisor bình chọn.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại UAE, cho rằng sự kiện này có ý nghĩa quan trọng hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và UAE (1/8/1993 - 1/8/2023). UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam (năm 2022 Việt Nam xuất siêu sang UAE hơn 3 tỷ USD). Trong khi đó, Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nước được UAE coi trọng về quan hệ song phương. Những năm gần đây kim ngạch thương mại hai chiều luôn đạt 3-5 tỷ USD, bất chấp các khó khăn do Covid-19 và suy giảm kinh tế khu vực và toàn cầu.

“Đà Nẵng với vị trí là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, là thành phố cảng chiến lược của khu vực miền Trung Việt Nam, sẽ tiếp tục đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới, và là điểm đến đầu tư lý tưởng của các doanh nghiệp UAE nói chung và Dubai nói riêng”, Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định.

Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng cần tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp liên kết mở đường bay Đà Nẵng - Dubai trong thời gian tới.

Theo ông Tuấn, UAE có thế mạnh về phát triển cảng biển, vì vậy, Đại sứ đề nghị thành phố cung cấp thêm thông tin về dự án cảng Liên Chiểu để Đại sứ quán hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để khai thác được thị trường khách du lịch UAE nói riêng và Trung Đông nói chung rất tiềm năng, đa dạng, các khách sạn cần phải có phòng cầu nguyện cho các khách theo đạo Hồi, thức ăn đạt tiêu chuẩn chứng nhận Halal. Thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE dự kiến sẽ tổ chức Road show quảng bá du lịch Việt Nam tại Dubai và đề nghị thành phố Đà Nẵng vận động các doanh nghiệp du lịch tham gia.

Các đại biểu tham dự tọa đàm, đặc biệt là Chuỗi siêu thị LuLu (UAE) đã bày tỏ quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng trung tâm logistics tại miền Trung Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đồng thời sẽ cử đại diện trực tiếp đến khảo sát tại Đà Nẵng. Công ty Desert Harbour Tourism cũng đề xuất thành phố Đà Nẵng nên đẩy mạnh quảng bá, nghiên cứu việc thành lập văn phòng đại diện du lịch Đà Nẵng tại UAE để khai thác thị trường khách du lịch tiềm năng của khu vực Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (GCC).

Ông Orhan Abbas, Phó Chủ tịch Cấp cao vùng Viễn Đông và Bộ phận Thương mại của hãng Emirates Airlines cho biết: Hãng đánh giá cao hiệu quả khai thác của các chuyến bay đến các thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu đi lại tăng cao, nhất là sau Covid-19, trên các chặng bay do hãng khai thác. Việc xem xét kết nối hàng không đến Đà Nẵng được hãng đánh giá khả quan và đề nghị tiếp tục trao đổi sâu rộng hơn về chi tiết hạ tầng và năng lực hàng không.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự tọa đàm, bày tỏ mong muốn sẽ được đón tiếp các doanh nghiệp UAE đến thăm và nghiên cứu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại thành phố và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp UAE thực hiện những dự án đầu tư, kinh doanh tại thành phố.