Giá vàng “bốc hơi” 170 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng hơn 4 tấn

Theo một chuyên gia, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD cùng tăng đang góp phần “tạo ra một cơn bão hoàn hảo đẩy giá kim loại quý giảm sâu”...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất 7 tuần trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (28/9), khi giá dầu thô leo thang đẩy cao mối lo lạm phát và củng cố kỳ vọng vào chính sách tiền tệ thắt chặt.

Đồng USD lên giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì đà tăng cũng gây áp lực giảm lên giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có động thái mua vào mạnh tay.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.115,5 USD/oz, giảm 170 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 4% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 60,8 USD/oz, giảm khoảng 3,6 USD/oz, tương đương giảm 5,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 3,5%, còn 4.168,4 USD/oz.

Trong phiên, có thời điểm giá vàng giao ngay giảm còn hơn 4.110,5 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 5/8.

Diễn biến trên thị trường năng lượng tiếp tục chi phối diễn biến trên thị trường kim loại quý. Từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2 tới nay, mỗi bước tăng của giá dầu đều là một bước leo thang của áp lực lạm phát trên toàn cầu. Sự gia tăng của áp lực lạm phát đồng nghĩa các ngân hàng trung ương lớn phải tăng lãi suất để ứng phó.

Thời gian qua, một loạt ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều đã tăng lãi suất. Xu hướng thắt chặt được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới, vì giá năng lượng đang có dấu hiệu cao dai dẳng do cuộc chiến ở Vùng Vịnh chưa có hồi kết.

Môi trường lãi suất cao hơn trên toàn cầu làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Phiên đầu tuần, giá dầu thô đóng cửa với mức tăng nhẹ, trong đó giá dầu Brent duy trì ở mức ba con số. Trong phiên, có lúc giá dầu nhảy vọt 4 USD/thùng do Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần từ chối một đề xuất ngừng bắn do Iran đưa ra.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng hơn 70% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang ở mức gần 95%. Cả hai mức đặt cược này đều tăng so với cuối tuần trước.

“Giá dầu thô tăng đồng nghĩa là lạm phát vẫn là một vấn đề. Như vậy, Fed còn tiếp tục tăng lãi suất”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì đà leo thang.

Trong đó, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 5,234%, cao nhất 19 năm. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 5 điểm cơ bản, đạt 5,552%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, đạt 4,296%.

Cùng với đó, giá dầu tăng và kỳ vọng về chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn khác tiếp tục nâng đỡ tỷ giá đồng USD. Chỉ số Dollar Index tăng 0,2%, đạt 101,2 điểm, gần mức cao nhất 2 tháng thiết lập vào tuần trước.

Theo ông Wyckoff, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD cùng tăng đang góp phần “tạo ra một cơn bão hoàn hảo đẩy giá kim loại quý giảm sâu”.

Trong một động thái “bắt đáy” rõ rệt, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 4,2 tấn vàng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.058,8 tấn vàng. Tuần trước, quỹ bán ròng 2,5 tấn vàng.

Trong thời gian còn lại của tuần này, giá vàng có thể tiếp tục biến động khi thị trường lần lượt đón nhận các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ - những điểm dữ liệu có thể chi phối triển vọng lãi suất Fed, từ đó tác động tới thị trường trái phiếu và tỷ giá. Các báo cáo cần theo dõi gồm báo cáo việc làm tư nhân ADP và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày thứ Tư, và báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào ngày thứ Sáu.

Đầu giờ phiên sáng nay (29/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng hồi phục nhẹ.

Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,2% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.124 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,2%, đạt gần 60,9 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với sáng hôm qua.