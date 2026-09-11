Na Uy giữ vững vị thế nguồn cung cá hồi lớn nhất tại Việt Nam

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, Na Uy tiếp tục giữ vững vị thế là nguồn cung cá hồi Đại Tây Dương lớn nhất tại thị trường Việt Nam...

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm cá hồi Na Uy tại siêu thị Lotte Mart. Ảnh: Minh Huy.

Tại sự kiện giới thiệu chiến dịch quảng bá cá hồi Na Uy diễn ra ngày 10/9/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC) cho biết cá hồi Na Uy đang ngày càng hiện diện tại thị trường Việt Nam, trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm hơn đến nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Theo bà Åshild Nakken, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của NSC, hải sản Na Uy hiện phục vụ 38 triệu bữa ăn mỗi ngày trên toàn thế giới. Câu chuyện về nguồn gốc hải sản Na Uy được xây dựng trên ba yếu tố gồm thiên nhiên, con người và trách nhiệm.

Cách đây 40 năm, Na Uy đã đưa cá hồi Đại Tây Dương vào sushi và sashimi. Nhật Bản sau đó công nhận cá hồi là loài cá phù hợp để sử dụng làm thực phẩm sống. Đến nay, cá hồi trong các món ăn sống đã trở thành một xu hướng toàn cầu.

Trong đó, ước tính khoảng 30% cá hồi Na Uy hiện được sử dụng để ăn sống trong sushi và các món tương tự. Hiện nay, cá hồi Na Uy cũng đang hiện diện ngày càng nhiều tại thị trường Việt Nam.

Theo NSC, Na Uy hiện là nguồn cung cá hồi Đại Tây Dương lớn nhất của Việt Nam, với tổng khối lượng 22.407 tấn, trong đó cá hồi tươi đạt 6.828 tấn. Chile đứng thứ hai với 13.175 tấn, trong đó cá tươi đạt 597 tấn; Vương quốc Anh đạt 4.349 tấn, Australia 2.331 tấn, New Zealand 54 tấn và Quần đảo Faroe 78 tấn. Vị trí này được duy trì dù cá hồi nguyên con từ Na Uy chịu thuế 10%, còn cá hồi phi lê chịu thuế 15%.

Bà Åshild Nakken, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Hội đồng Hải sản Na Uy - Ảnh: NSC. Câu chuyện về cá hồi Na Uy được giới thiệu trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời hướng tới thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Tháng 7/2026, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), trong đó có Na Uy, đã kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Khi được ký kết, phê chuẩn và có hiệu lực, hiệp định được kỳ vọng mở rộng cơ hội cho hàng hóa Na Uy, trong đó có hải sản, vào thị trường Việt Nam. Theo đó, cá hồi tươi Na Uy một trong những nguồn cung lớn hiện vẫn chịu thuế nhập khẩu có thể cải thiện khả năng cạnh tranh, đồng thời đến gần hơn với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt.

Theo khảo sát mới nhất của NSC, 52% người Việt tham gia khảo sát ưa chuộng cá hồi Na Uy, trong khi nhiều người vẫn cho rằng loại cá hồi mình yêu thích có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Bà Åshild Nakken cho biết các gia đình và thực khách Việt Nam đang ngày càng sử dụng cá hồi nhiều hơn. Do đó, hiểu rõ nguồn gốc sản phẩm là một yếu tố quan trọng để người tiêu dùng đưa ra lựa chọn phù hợp.

“Cá hồi Na Uy được nuôi theo hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm và chất lượng nghiêm ngặt. Cơ quan An toàn Thực phẩm Na Uy kiểm soát toàn chuỗi, trong khi Viện Nghiên cứu Biển Na Uy kiểm nghiệm độc lập cá hồi trước khi đưa ra thị trường. Từ chế biến, làm lạnh đến vận chuyển và phân phối tại Việt Nam, sản phẩm được kiểm soát nhiệt độ nhằm duy trì độ tươi và kết cấu”, bà Åshild Nakken khẳng định.

Bên cạnh đó, cá hồi còn phù hợp với nhịp sống hiện đại của người Việt ở các yếu tố hương vị, dinh dưỡng, sự tiện lợi và nguồn gốc; có thể dùng trong sushi, các món Nhật Bản và nhiều công thức ẩm thực Việt Nam hiện đại; đồng thời giàu protein, omega3 và các dưỡng chất thiết yếu.

Đầu bếp trực tiếp chế biến các món ăn từ cá hồi Na Uy tại sự kiện - Ảnh: NSC.

Ở góc độ dinh dưỡng, việc lựa chọn cá không chỉ dừng ở nguồn gốc mà còn gắn với tần suất và khẩu phần sử dụng. Theo TS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu & Tư vấn Dinh dưỡng NERCI, nguồn gốc là yếu tố quan trọng khi chọn cá hồi, bởi chất lượng sản phẩm được hình thành trong suốt quá trình sinh trưởng.

Tại các “Blue Zones” - 5 vùng có tuổi thọ cao nhất thế giới, những nguyên tắc ăn uống phổ biến gồm ưu tiên thực vật, chế biến đơn giản và ăn cá đều đặn với khẩu phần vừa phải. Na Uy cũng thuộc nhóm quốc gia có tuổi thọ cao, trong đó hải sản là một phần quen thuộc trong bữa ăn.

"Cá nên được ăn khoảng 3 lần mỗi tuần, với khẩu phần vừa phải, kết hợp cơm và nhiều rau; đồng thời ưu tiên các loại cá nhỏ, ở giữa chuỗi thức ăn", TS.BS Hùng khuyến nghị; đồng thời cho biết đối với cá hồi, phù hợp với nhiều nhóm tuổi trong gia đình. Trong đó phụ nữ mang thai và cho con bú cần chú ý đến DHA và i-ốt người cao tuổi có thể bổ sung protein dễ tiêu và các loại vitamin như vitamin D và các chất dinh dưỡng khác.

Đồng hành cùng chiến dịch quảng bá cá hồi Na Uy của NSC có các đối tác trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ ẩm thực như: Lotte Mart, Mena Gourmet, Mega Market, Morico, Botejyu và Sushi BON. Theo NSC, đây là chương trình có quy mô lớn nhất của tổ chức này tại Việt Nam trong năm 2026.

Trong khuôn khổ chiến dịch, các hệ thống siêu thị và chuỗi nhà hàng tham gia trên toàn quốc sẽ giới thiệu thực đơn đặc biệt, chương trình ưu đãi tại điểm bán, hoạt động dùng thử cá hồi và các trải nghiệm tương tác. Qua đó, người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu hành trình của cá hồi Na Uy từ vùng biển Na Uy, qua ẩm thực Nhật Bản đến bàn ăn tại Việt Nam.

NSC cho biết điểm nhấn của chiến dịch là câu chuyện hành trình cá hồi Na Uy trở thành một phần của ẩm thực Nhật Bản. Sushi đã gắn liền với văn hóa Nhật Bản qua nhiều thế kỷ, nhưng cá hồi Na Uy chỉ được đưa vào sushi thông qua Project Japan. Đây là sáng kiến hợp tác được khởi xướng năm 1985 giữa các nhà cung cấp cá hồi Na Uy với các nhà nhập khẩu, đầu bếp và nhà hàng Nhật Bản.