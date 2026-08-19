Đài Loan khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép không gỉ Việt Nam

Trước vụ việc Đài Loan (Trung Quốc) khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ Việt Nam với thuế cáo buộc 31,36%, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp cần nhanh chóng đăng ký tham gia và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra để bảo vệ quyền lợi, tránh bị áp mức thuế bất lợi dựa trên các thông tin sẵn có…

Đài Loan khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh: Cục Phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa nhận được thông tin từ Thương vụ Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cho biết ngày 14/8/2026, Cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan (MOF) đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ Việt Nam.

Vụ việc được khởi xướng trên cơ sở đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần Thép Yieh United và Công ty Cổ phần Nhà máy Cơ khí Tang Eng của Đài Loan.

Hàng hóa bị điều tra là các sản phẩm thép không gỉ cán nguội dạng phẳng, ở dạng cuộn hoặc không ở dạng cuộn, không phân biệt đã hoặc chưa xử lý bề mặt hay gia công tiếp theo; có độ dày từ 0,05 mm đến 6,10 mm. Thành phần chính theo khối lượng gồm niken từ 5% đến 20%, crôm từ 15% đến 25%, mangan không quá 3% và nhôm không quá 0,5%. Hàng hóa có bề mặt được phủ, mạ hoặc bọc kim loại không thuộc phạm vi điều tra.

Thời kỳ điều tra được xác định từ ngày 01/7/2025 đến ngày 30/6/2026. Theo đơn yêu cầu, biên độ phá giá bị cáo buộc đối với hàng hóa của Việt Nam trong năm 2025 là 31,36%. Tuy nhiên, đây là số liệu do nguyên đơn cung cấp, không phải kết luận của cơ quan điều tra.

Về lộ trình, Cơ quan quản lý Kinh tế Đài Loan (MOEA) sẽ đưa ra kết luận sơ bộ về thiệt hại trong vòng 40 ngày. Nếu có thiệt hại, MOF sẽ xác định sơ bộ hành vi bán phá giá trong vòng 70 ngày tiếp theo để xem xét áp thuế tạm thời. Đáng chú ý, nguyên đơn đề nghị truy thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trong vòng 90 ngày trước thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời nhằm ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu trong thời gian điều tra.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết hiện có 20 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam nằm trong danh sách kèm thông báo điều tra. Để bảo vệ quyền lợi, các doanh nghiệp phải nộp Đơn đăng ký tham gia điều tra trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố thông báo. Doanh nghiệp không đăng ký hoặc không hợp tác có thể bị áp mức thuế dựa trên các thông tin sẵn có bất lợi. Ngược lại, những đơn vị hợp tác đầy đủ có thể được xem xét mức thuế riêng.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam đăng ký làm bên liên quan tham gia vụ việc điều tra trong thời hạn quy định, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp. Đồng thời, thông báo cho nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu nước ngoài liên quan để cùng nộp hồ sơ trong thời hạn quy định, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích của các bên.

Chủ động rà soát hoạt động xuất khẩu, xác định sự liên quan của hàng hóa với phạm vi điều tra và chuẩn bị hồ sơ, số liệu về sản xuất, bán hàng, chi phí và xuất khẩu để phục vụ việc trả lời các bản câu hỏi điều tra.

Chủ động phối hợp đầy đủ và toàn diện với cơ quan điều tra Đài Loan, cung cấp thông tin yêu cầu trong thời hạn quy định nhằm tránh khả năng bị coi là bất hợp tác và bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá bất lợi.

Trường hợp nhà xuất khẩu không trực tiếp sản xuất hàng hóa bị điều tra, nhà xuất khẩu phải phối hợp với nhà sản xuất để cùng đăng ký tham gia.