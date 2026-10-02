Đà Nẵng: Chuyển đổi số tạo bứt phá cho kinh tế vườn và trang trại

Sau khi quy hoạch và mở rộng không gian phát triển, Đà Nẵng xác định nông nghiệp và dược liệu là lợi thế mới, với các sản phẩm chủ lực như sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, ba kích. Đây là cơ hội để thành phố chuyển mình bứt phá, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh và bền vững...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng.

Ngày 2/10/2026, tại xã miền núi Tiên Phước, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại thành phố Đà Nẵng". Sự kiện là một phần trong phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026 - 2030" của thành phố.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo. "Việc nâng cao thu nhập cho nông dân thông qua khoa học công nghệ và chuyển đổi số là chìa khóa để mở ra không gian tăng trưởng mới. Đồng thời chỉ đạo các ngành triển khai ngay các giải pháp cụ thể để hỗ trợ nhà vườn, trang trại, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố".

Theo báo cáo tại hội thảo, Đà Nẵng sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam cũ, thành phố điều chỉnh quy hoạch và mở rộng không gian phát triển, đã xác định nông nghiệp và dược liệu là lợi thế của thành phố.

Hiện nay, toàn thành phố có hơn 150.000 vườn và trang trại, với các sản phẩm đặc sản như măng cụt, lòn bon, bưởi da xanh, sầu riêng, cam giấy Tiên Hà và hồ tiêu Tiên. Các loại cây dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, ba kích cũng là những sản phẩm nổi bật. Đây là cơ hội để Đà Nẵng chuyển mình, trở thành một nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp công nghệ cao.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung vào những nội dung chính như vai trò của nhà vườn, trang trại trong phát triển kinh tế, các điểm nghẽn cần tháo gỡ và các giải pháp chuyển đổi số cụ thể.

Đặc biệt, Báo cáo chiến lược tại hội thảo khẳng định rằng ứng dụng công nghệ số, IoT, AI, bản đồ số, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc xuyên chuỗi là chìa khóa mở ra không gian tăng trưởng mới, giúp tối ưu chi phí và tăng năng suất. Việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử cũng là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp cận thị trường toàn quốc và quốc tế.

Một điểm nhấn quan trọng của hội thảo là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, UBND xã Tiên Phước và 14 doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu. Các doanh nghiệp này cam kết hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, cung cấp nền tảng quản trị, điều hành nhà vườn xanh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đưa sản phẩm nông sản Đà Nẵng lên các sàn thương mại điện tử lớn. Đồng thời cam kết cung cấp các giải pháp công nghệ "may đo" miễn phí hoặc với chi phí tối ưu cho nông dân.

Hội thảo đã khép lại với nhiều kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững cho kinh tế vườn và trang trại tại Đà Nẵng, nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ và chuyển đổi số. Đây là bước đi quan trọng để Đà Nẵng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.