Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Việt An
31/10/2025, 09:42
Chủ tịch đảng Bảo thủ Kemi Badenoch nhấn mạnh đảng coi trọng và ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 30/10, tại London, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Chủ tịch đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch đảng Bảo thủ Kemi Badenoch hoan nghênh và bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khẳng định đây là một dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Badenoch hoan nghênh việc hai nước thông qua Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; nhấn mạnh đảng Bảo thủ Anh coi trọng và ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước;
Bà Badenoch khẳng định đảng Bảo thủ Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng cường quan hệ với Việt Nam tại Quốc hội; khuyến khích Chính phủ Anh duy trì chính sách hợp tác tích cực với Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị kinh tế, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nhân dịp này, bà Badenoch gửi lời thăm hỏi thân tình đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn tình cảm đoàn kết hữu nghị của Chủ tịch đảng Bảo thủ Kemi Badenoch và Ban Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh; đánh giá cao bà Kemi Badenoch trên cương vị Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước, nhất là việc Anh chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Thông tin về tình hình Việt Nam trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các chính đảng trên thế giới, trong đó có đảng Bảo thủ Anh, nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng chính trị để tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị đảng Bảo thủ tiếp tục ủng hộ các hoạt động của Quốc hội và Chính phủ Anh nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương, trong đó có việc mở rộng kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước, đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo;
Đồng thời, phát huy vai trò của mỗi Đảng trong việc trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước;
Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Anh và người Anh ở Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc ở sở tại. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm mời bà Badenoch và Đoàn đại biểu đảng Bảo thủ Anh thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước trong thời gian qua, Lãnh đạo hai Đảng vui mừng nhận thấy Việt Nam và Anh có nhiều điểm đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, thường xuyên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh và tăng cường hợp tác giữa hai Đảng thông qua việc tăng cường các hoạt động tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm chính sách, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Anh, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới;
Ủng hộ lập trường, nguyên tắc về việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực, giải quyết bằng biện pháp hòa bình các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm từ ngày 28–30/10/2025 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương, khi hai nước nhất trí nâng cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.
Nhân chuyến thăm chính thức, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Anh đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo đó tăng cường hợp tác trên 6 trụ cột chính...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ...
Ông Tony Blair nhấn mạnh Viện Tony Blair sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Viện có thế mạnh như tư vấn chính sách về xây dựng trung tâm tài chính, chuyển đổi số, chiến lược năng lượng xanh, thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực...
Chiều 30/10, tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp tới Hàn Quốc dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: