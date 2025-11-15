Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 9-15/11/2025: Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, Mỹ và Thụy Sỹ đạt thỏa thuận thương mại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Ngọc Trang
15/11/2025, 10:28
Những thông tin và sự kiện kinh tế đáng chú ý tuần qua gồm việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, Mỹ đạt thỏa thuận giảm thuế quan cho Thụy Sỹ và Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế quan cho một loạt nông sản nhập khẩu…
Dưới đây là những diễn biến nổi bật của kinh tế thế giới trong tuần từ ngày 9 đến ngày 15/11/2025 do VnEconomy điểm lại:
Kết thúc 43 ngày đóng cửa lâu nhất trong lịch sử
Ngày 12/11, Chính phủ Mỹ chính thức hoạt động trở lại sau 43 ngày đóng cửa - đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử - sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu ngân sách mà Thượng viện đã phê chuẩn hôm 10/11 và Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật vào tối cùng ngày. Hơn 670.000 nhân viên liên bang từng phải nghỉ việc không lương sẽ quay lại làm việc, còn những người vẫn làm việc trong thời gian đóng cửa sẽ được truy lĩnh đầy đủ tiền lương.
Mỹ và Thụy Sỹ đạt thỏa thuận khung về thương mại
Ngày 14/11, Mỹ và Thụy Sỹ tuyên bố đạt được khuôn khổ cho một “hiệp định thương mại công bằng, cân bằng và có đi có lại”. Theo đó, Mỹ sẽ giảm thuế quan với hàng hóa Thụy Sỹ từ 39% xuống 15%, đổi lại doanh nghiệp Thụy Sỹ cam kết đầu tư khoảng 200 tỷ USD vào Mỹ đến năm 2028. Ngoài ra, Thụy Sỹ cũng mở cửa thị trường nông sản cho doanh nghiệp Mỹ và thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng giữa hai nước.
Hai bên đặt mục tiêu hoàn tất văn bản hiệp định chi tiết và chốt các cam kết trong thỏa thuận khung vào đầu năm 2026.
Mỹ miễn thuế quan cho nhiều nông sản
Ngày 14/11, Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng cho một loạt nông sản nhập khẩu như cà phê, cacao, chuối, thịt bò và một số loại phân bón. Đây chủ yếu là các mặt hàng Mỹ không sản xuất được hoặc sản xuất không đủ.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá thực phẩm tại gia đình tăng 2,7% so với cùng kỳ tháng 9, riêng thịt bò xay tăng gần 14% và bò miếng tăng 17%. Trước đó, ngày 5/9, ông Trump cũng miễn thuế đối ứng cho 45 nhóm hàng hóa như vàng, nickel và hóa chất vì lý do tương tự.
Tổng thống Trump đề xuất tăng thời hạn vay thế chấp mua nhà lên 50 năm
Ông Trump đề xuất kéo dài thời hạn tối đa của khoản vay thế chấp mua nhà từ mức 30 năm hiện nay lên 50 năm. Ý tưởng này nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khi hàng triệu người dân Mỹ không đủ khả năng mua nhà nhưng cũng vấp phải nhiều tranh cãi.
Trung Quốc đẩy mạnh giảm căng thẳng với Mỹ
Ngày 10/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng với bốn cơ quan chính phủ khác đã bổ sung 13 loại hóa chất, bao gồm tiền chất của fentanyl, vào danh sách cần có giấy phép để xuất khẩu sang Mỹ, Mexico và Canada.
Động thái này được xem như một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thực hiện các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump có cuộc gặp thượng đỉnh tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.
Sau cuộc gặp trên, Trung Quốc cũng đã nối lại mua đậu tương Mỹ sau một thời gian tạm dừng. Tuy nhiên, theo tin thân cận của Bloomberg, hoạt động nhập khẩu đậu tương từ Mỹ của Trung Quốc dường như vừa tái khởi động đã chững lại bởi không có thông tin về các lô hàng mới.
Tổng thống Trump dọa kiện BBC
Ngày 10/11, nhóm luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư cho đài BBC của Anh, cáo buộc đài này bóp méo bài phát biểu ngày 6/1/2021 của ông trong một tập chương trình phát sóng trước bầu cử năm 2024, đồng thời yêu cầu BBC gỡ bỏ chương trình, công khai xin lỗi và bồi thường ít nhất 1 tỷ USD, nếu không sẽ bị kiện tội phỉ báng.
BBC thừa nhận cách biên tập đó là “sai lầm trong đánh giá” và đã gửi thư xin lỗi trực tiếp Tổng thống Mỹ, đồng thời cam kết không phát lại tập phim. Tuy nhiên, đài này cho rằng không có cơ sở pháp lý cho cáo buộc phỉ báng nên bác bỏ yêu cầu bồi thường từ nhóm luật sư của ông Trump.
Trung Quốc phát hiện mỏ vàng khổng lồ
Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng lớn nhất trong hơn 70 năm tại tỉnh Liêu Ninh, với trữ lượng ước tính hơn 1.440 tấn. Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, khối lượng vàng này có giá trị gần 193 tỷ USD theo giá hiện tại.
Bức thư cuối cùng ông Warren Buffett gửi tới cổ đông Berkshire Hathaway
Ngày 10/11, tỷ phú Warren Buffett công bố bức thư thường niên cuối cùng trên cương vị CEO Berkshire Hathaway và cho biết sẽ thôi chức vào cuối năm, chuyển việc viết thư cổ đông và điều hành đại hội thường niên cho người kế nhiệm Greg Abel từ năm 2026. Ở tuổi 95, ông nói sức khỏe vẫn đủ để làm việc 5 ngày/tuần tại văn phòng, nhưng thừa nhận quỹ thời gian không còn nhiều và muốn đẩy nhanh hoạt động thiện nguyện.
