Đầu năm, khách quốc tế đến Huế tăng mạnh

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lượng khách du lịch đến Huế trong tháng đầu tiên của năm 2024 tiếp tục tăng, đặc biệt là khách quốc tế.

Cụ thể, tháng 1/2024, Thừa Thiên Huế đón gần 308.000 lượt khách, tăng gần 25,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 152.000 lượt khách, tăng hơn 98,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 595 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Top 10 thị trường khách hàng đầu đến Huế trong giai đoạn vừa qua là: Đài Loan, Malaysia, Mỹ, Thái Lan, Pháp, Úc, Đức, Anh, Hàn Quốc, Singapore.

Năm 2023, lượng khách quốc tế đến Huế năm 2023 tăng mạnh, với gần 1,2 triệu lượt khách, tăng gần 345% so với năm 2022.

Đầu năm 2024, một tin vui cho du lịch Cố đô là nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh Huế ở vị trí thứ 8 trong số 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2024 trong Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations (Điểm đến tốt nhất trong số những điểm đến tốt nhất do du khách bình chọn). Tripadvisor là một trong những trang web du lịch lớn nhất thế giới, có khoảng 463 triệu lượt truy cập mỗi tháng và cũng từ cơ sở này, du khách nước ngoài sẽ đưa ra quyết định chọn điểm đến cho chuyến du lịch của mình sắp tới.

Đây không phải là lần đầu, du lịch Huế lọt vào “góc nhìn quốc tế”. Trước đó không lâu (cuối năm 2023), Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel+Leisure đã đề xuất Thừa Thiên Huế của Việt Nam là một trong những điểm đến ở châu Á mà du khách không thể bỏ qua trong hành trình du lịch năm 2024.

Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các doanh nghiệp du lịch và các đơn vị liên quan đang tổ chức nhiều hoạt động, sản phẩm du lịch để đón khách; quảng bá các hoạt động văn hóa, chương trình, lễ hội để phục vụ du khách du xuân, trải nghiệm và đến Huế du lịch dịp Tết Giáp Thìn.

Mới đây, ngành du lịch Huế tiếp tục đón tin vui, khi trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF) sẽ có lễ trao giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào vừa qua, thành phố Huế là một trong ba thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải, hai thành phố còn lại là Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF) diễn ra từ 22 - 27/1. Thành phố Du lịch sạch ASEAN là giải thưởng thường niên, góp phần tôn vinh, phát triển thương hiệu du lịch chất lượng cao trong khu vực. Đồng thời đây cũng là dịp để các đơn vị quảng bá, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Việt Nam và thương hiệu điểm đến quốc gia.

Các điểm đến trong khu vực muốn tham gia tranh giải sẽ gửi hồ sơ đăng ký. Các chuyên gia sẽ chấm điểm dựa trên 108 tiêu chí của giải thưởng và chia vào 7 hạng mục chính: Quản lý môi trường, mức độ sạch sẽ, quản lý chất thải, ý thức bảo vệ môi trường, không gian xanh, an toàn an ninh đô thị và y tế cùng cơ sở hạ tầng, tiện ích du lịch.

Đây không phải lần đầu tiên ba điểm đến trên được trao giải Thành phố Du lịch sạch ASEAN. Quy Nhơn từng được xướng tên vào năm 2020, Vũng Tàu và Huế ba lần thắng giải trước đó.

Ngoài giải thưởng trên, Huế có thêm 2 giải Du lịch ASEAN 2024 - 2026 được trao tại sự kiện ATF 2024, gồm: Sản phẩm Du lịch bền vững ASEAN 2024 dành cho Du lịch trải nghiệm Văn hóa - Nghệ thuật - Ẩm thực thực dưỡng chay tại An Nhiên Garden; địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2024 - Hạng mục địa điểm tổ chức sự kiện dành cho khách sạn Silkpath Grand Huế (năm thứ 2 liên tiếp).