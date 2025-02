Tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu thu hút 1 tỷ USD vốn FDI vào các khu công nghiệp trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã đề ra mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2025 đạt từ 1 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước đạt 8.500 tỷ đồng trở lên.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, với suất đầu tư trên đất công nghiệp ở mức cao. Mục tiêu đặt ra là suất đầu tư tối thiểu đạt 9 triệu USD/ha, sử dụng đất và lao động hiệu quả, đồng thời đảm bảo mức lương dự kiến cao hơn mức trung bình của khu vực.

Trong chiến lược thu hút đầu tư FDI trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương cũng sẽ ưu tiên các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất mạch tích hợp bán dẫn, công nghệ thiết kế và chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt, vật liệu bán dẫn và các sản phẩm công nghệ cao.

Đặc biệt, năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương triển khai kế hoạch thu hút đầu tư với chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị chủ đầu tư hạ tầng.

Cụ thể, trong quý 1/2025, các khu công nghiệp Đại An mở rộng, Lai Cách, Phúc Điền mở rộng, Lai Vu, An Phát 1 sẽ là trọng điểm thu hút đầu tư. Quý 2/2025 tập trung vào Đại An mở rộng, Phúc Điền mở rộng, Lai Cách; quý 3/2025 mở rộng sang Gia Lộc, bên cạnh các khu đã nêu; và quý 4/2025 sẽ tiếp tục mở rộng thêm Kim Thành, Lương Điền-Ngọc Liên.

Theo Quy hoạch phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hải Dương được định hướng phát triển 32 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 5.661 ha đến năm 2030. Hiện tại, tỉnh đã thành lập 17 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch chi tiết khoảng 2.738 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình 62,06%.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cũng đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xuống còn 8 ngày (giảm 7 ngày so với quy định); thời gian giải quyết thủ tục hành chính điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn 8 ngày (giảm 2 ngày); thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp mới giấy phép xây dựng, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi…