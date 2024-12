Đẩy mạnh các giải pháp triển khai Đề án 06 phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, tạo nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Để tiếp tục triển khai Đề án 06 thực chất, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt đầy đủ vai trò, ý nghĩa quan trọng của Đề án 06 đối với phát triển kinh tế xã hội; Xác định Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương, góp phần thúc đẩy quản trị xã hội theo hướng hiện đại, văn minh; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân…

Đồng thời, các Bộ, ngành nằm trong định hướng cơ cấu, sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy chủ động nghiên cứu phương án hợp nhất và nâng cấp các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành mình, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kế thừa các kết quả đã triển khai, không làm gián đoạn việc quản lý, theo dõi, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ để đáp ứng các quy định của Luật Giao dịch điện tử; thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt sáng tạo, hiệu quả cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử thay thế với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính; sớm có phương án cắt giảm các thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã được số hóa.

Bên cạnh đó, 15 địa phương gồm: An Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Hưng Yên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định khẩn trương khắc phục những tồn tại về an ninh an toàn, đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Công điện số 133/CĐ-TTg cũng nêu rõ, các bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đẩy mạnh kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia trong quý 2 năm 2025.

Các Bô: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công Thương khẩn trương hoàn thành, báo cáo kết quả triển khai việc kết nối, tích hợp dữ liệu lên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 09 thủ tục hành chính đang chậm tiến độ theo Đề án 06, theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 và Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2024.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả nhiệm vụ tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao nói chung và đội ngũ cán bộ quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia nói riêng trong tháng 12/2024. Đẩy mạnh thanh tra công vụ, bao gồm cả nội dung thanh tra, kiểm tra các nhiệm vụ triển khai Đề án 06.

Đặc biệt, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất triển khai, tích hợp những loại giấy tờ đang quản lý, đẩy mạnh làm giàu dữ liệu, sẵn sàng mở rộng và tích hợp các tiện ích mới trên ứng dụng VNeID (như xác định tình trạng hôn nhân, thông báo thi hành án dân sự, thông tin về ngân hàng, viễn thông, y tế, giáo dục...).

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến Cổng dịch vụ công quốc gia tại Công văn số 8871/VPCP-KSTT ngày 2/12/2024; điểm b, khoản 5 Công điện số 131/CĐ-TTg ngày 11/12/2024, bảo đảm duy trì hoạt động ổn định, liên tục, không để gián đoạn Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử gồm Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy; Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 4/9/2024.

Công điện số 133/CĐ-TTg cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông; Khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiên cứu, ban hành tiêu chuẩn địa chỉ số quốc gia làm căn cứ định danh địa điểm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu lõi tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế đối với cá nhân khi triển khai sử dụng mã định danh cá nhân là mã số thuế theo quy định tại khoản 7, Điều 35 Luật Quản lý thuế; Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, hoàn thành trong tháng 12/2024.

Bộ Tài chính trình phương án phân bổ kinh phí cho các địa phương để giải ngân nguồn vốn ngân sách trong năm 2024 và phương án triển khai trong năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 138/2024/NĐ-CP; Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất dự toán kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số nội dung về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong quý 1 năm 2025.

Bộ Tư pháp nghiên cứu giải pháp chia sẻ các dữ liệu hộ tịch, nhất là dữ liệu khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cải chính hộ tịch cho các bộ, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao; Phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm và Cơ sở dữ liệu về Giáo dục nghề nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp triển khai có hiệu quả việc thu thập, phân tích mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân của những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, kết nối với Ngân hàng Gen (ADN), Cơ sở Dữ liệu căn cước, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2025.

Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Công an tổ chức tập huấn cho các cơ sở khám chữa bệnh để triển khai có hiệu quả việc tích hợp Giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, bảo đảm người dân có thể sử dụng Sổ này thay thế cho Sổ khám chữa bệnh bằng giấy; triển khai Đề án chuyển đổi số của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy; Nghiên cứu nội dung Sổ sức khỏe điện tử cho trẻ em, nhất là thông tin tiêm chủng.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, có trên 40 triệu người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử và 100% các cơ sở y tế (công lập và tư nhân) tham gia; Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tổ chức khám sức khỏe cho học sinh từ khi bắt đầu đi học cho đến khi học hết trung học phổ thông.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công điện số 133/CĐ-TTg yêu cầu UBND 07 địa phương Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Nam Định, Quảng Nam, Kiên Giang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch, đảm bảo tiến độ theo quy định và báo cáo lộ trình trong tháng 12/2024; Các địa phương chỉ đạo rà soát thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình để cắt giảm, số hóa văn bản.

Ngoài ra, căn cứ 19 mô hình điểm đã triển khai thành công tại TP. Hà Nội lựa chọn những mô hình phù hợp với đặc thù của địa phương để triển khai, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương mình, trong đó tập trung đối với hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, thu thuế khoán hộ gia đình và đẩy mạnh giải pháp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm chống thất thu thuế theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ.

UBND các tỉnh Bắc Ninh, Bình Dương, An Giang chỉ đạo Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương triển khai liên tuyến dữ liệu, bệnh án điện tử phục vụ khám chữa bệnh, liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện thuộc Bắc Ninh - Bạch Mai, Bình Dương, An Giang - Chợ Rẫy.

UBND các tỉnh thành phố cần tăng cường kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị và lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó chú trọng kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 04/CT-TTg tại cơ quan, đơn vị mình trong năm 2024, đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Đề án 06; đề xuất cơ quan có thẩm quyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, phát hiện xử lý vi phạm…

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.