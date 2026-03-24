Bộ Y tế yêu cầu chú trọng tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước, đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra khoảng trống quản lý...

Theo Thông báo số 141/TB-VPCP ngày 20/3/2026, Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về an toàn thực phẩm, cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian tạm ngưng hiệu lực trước ngày 28/3/2026.

Bộ Y tế cho biết bố cục của dự thảo Nghị quyết có 4 Điều: Tạm ngưng hiệu lực áp dụng văn bản; áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tạm ngưng hiệu lực; trách nhiệm tổ chức thực hiện; hiệu lực thi hành.

Văn bản dự thảo tham mưu Chính phủ ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực áp dụng văn bản, thì Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực.

Tại cuộc họp với đại diện một số Bộ, ngành để rà soát, thống nhất dự thảo Nghị quyết tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP diễn ra ngày 23/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, khi triển khai chính sách trong thực tiễn cần đảm bảo tránh xáo trộn đột ngột đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu đơn vị đầu mối, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thiện văn bản, hồ sơ gửi xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các Đại sứ quán và tổ chức hiệp hội doanh nghiệp có liên quan.

Trong dự thảo Nghị quyết được biên tập có tính phổ quát, khoa học, bám sát Thông báo số 141/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong thực thi quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, dẫn chiếu các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, các văn bản pháp luật khác có liên quan; chủ động ban hành những văn bản hướng dẫn chuyên môn không thuộc phạm vi văn bản quy phạm pháp luật đang thực hiện để hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực thi.

Thứ trưởng cũng yêu cầu cần chú trọng tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra khoảng trống quản lý.

Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền đến cấp xã, phường, đặc khu, các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và tính nghiêm minh trong thực thi chính sách, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa tạo thuận lợi cho thương mại và phù hợp thông lệ quốc tế.