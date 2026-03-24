Đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm

Theo Thông báo số 141/TB-VPCP ngày
20/3/2026, Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm
ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về
an toàn thực phẩm, cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản
hướng dẫn có hiệu lực.
Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp
các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ
để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian tạm ngưng hiệu lực trước
ngày 28/3/2026.
Bộ Y tế cho biết bố cục của dự thảo Nghị
quyết có 4 Điều: Tạm ngưng hiệu lực áp dụng văn bản; áp dụng văn bản quy phạm
pháp luật trong thời gian tạm ngưng hiệu lực; trách nhiệm tổ chức thực hiện; hiệu
lực thi hành.
Văn bản dự thảo tham mưu Chính phủ
ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp
luật, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu
quả thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.
Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực áp dụng
văn bản, thì Nghị định
số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu
lực.
Tại cuộc họp với đại diện một số Bộ,
ngành để rà soát, thống nhất dự
thảo Nghị quyết tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số
66.13/2026/NQ-CP diễn ra ngày 23/3, Thứ
trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, khi triển khai chính sách trong thực tiễn
cần đảm bảo tránh xáo trộn đột ngột đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc
biệt là lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm.
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu đơn vị
đầu mối, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thiện văn bản,
hồ sơ gửi xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các Đại sứ quán
và tổ chức hiệp hội
doanh nghiệp có liên quan.
Trong dự thảo Nghị quyết được
biên tập có tính phổ quát, khoa học, bám sát Thông báo số 141/TB-VPCP của Văn
phòng Chính phủ và phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong
thực thi quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Đồng thời, dẫn chiếu các văn bản Luật,
Nghị định, Thông tư, các văn bản pháp luật khác có liên quan; chủ động ban hành
những văn bản hướng dẫn chuyên môn không thuộc phạm vi văn bản quy phạm pháp luật
đang thực hiện để hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực thi.
Thứ trưởng cũng yêu cầu cần chú trọng tăng cường
các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành
Trung ương, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh trong nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm
tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra khoảng trống quản
lý.
Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền
thông, tuyên truyền đến cấp xã, phường, đặc khu, các doanh nghiệp để nâng cao
nhận thức, tăng cường trách nhiệm và tính nghiêm minh trong thực thi chính
sách, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa tạo thuận lợi cho thương mại và phù hợp
thông lệ quốc tế.