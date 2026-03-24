Trang chủ Dân sinh

Đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm

Phúc Minh

24/03/2026, 10:21

Bộ Y tế yêu cầu chú trọng tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước, đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra khoảng trống quản lý...

Ảnh minh họa.

Theo Thông báo số 141/TB-VPCP ngày 20/3/2026, Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về an toàn thực phẩm, cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian tạm ngưng hiệu lực trước ngày 28/3/2026.

Bộ Y tế cho biết bố cục của dự thảo Nghị quyết có 4 Điều: Tạm ngưng hiệu lực áp dụng văn bản; áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tạm ngưng hiệu lực; trách nhiệm tổ chức thực hiện; hiệu lực thi hành.

Văn bản dự thảo tham mưu Chính phủ ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực áp dụng văn bản, thì Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực.

Tại cuộc họp với đại diện một số Bộ, ngành để rà soát, thống nhất dự thảo Nghị quyết tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP diễn ra ngày 23/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, khi triển khai chính sách trong thực tiễn cần đảm bảo tránh xáo trộn đột ngột đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu đơn vị đầu mối, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thiện văn bản, hồ sơ gửi xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các Đại sứ quán và tổ chức hiệp hội doanh nghiệp có liên quan.

Trong dự thảo Nghị quyết được biên tập có tính phổ quát, khoa học, bám sát Thông báo số 141/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong thực thi quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, dẫn chiếu các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, các văn bản pháp luật khác có liên quan; chủ động ban hành những văn bản hướng dẫn chuyên môn không thuộc phạm vi văn bản quy phạm pháp luật đang thực hiện để hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực thi.

Thứ trưởng cũng yêu cầu cần chú trọng tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra khoảng trống quản lý.

Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền đến cấp xã, phường, đặc khu, các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và tính nghiêm minh trong thực thi chính sách, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa tạo thuận lợi cho thương mại và phù hợp thông lệ quốc tế.

Chuẩn bị nguồn lực triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm từ 16/4

09:55, 02/03/2026

Tăng cường hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong năm 2026

09:10, 02/03/2026

Bộ Y tế công bố 27 cơ sở kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm

20:53, 08/02/2026

Đề xuất bổ sung các trường hợp cho thôi việc đối với công chức

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp cho thôi việc đối với công chức, trong đó có người bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá; do sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, đơn vị mà không còn vị trí việc làm phù hợp...

"Chiến dịch 20 ngày đêm" quyết tâm xử lý triệt để tình trạng nợ đọng văn bản

Bộ Tư pháp thực hiện “Chiến dịch 20 ngày đêm” phấn đấu giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành...

Phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân

Năm 2026, Việt Nam lựa chọn chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3 là “Phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân”…

Thị trường lao động Hà Nội sôi động, doanh nghiệp nâng chuẩn tuyển dụng

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bất ổn, các doanh nghiệp xuất khẩu đang ưu tiên tuyển dụng nhân sự mảng logistics và chuỗi cung ứng có khả năng xử lý khủng hoảng, tìm kiếm nguồn cung thay thế và quản trị rủi ro vận tải...

Hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở trong tháng 5/2026

Bộ Nội vụ được giao xây dựng Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ ngày 1/7/2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 5...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

