Bộ Y tế công bố 27 cơ sở kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm

Chủ Nhật, 08/02/2026
Phúc Minh
08/02/2026, 20:53
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa công bố danh sách cụ thể mới nhất 27 cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm…
Bộ Y tế cho biết căn cứ Điều 29 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế, từ ngày 1/7/2025, việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước quy định tại khoản 6 Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.
Do vậy, ngoài danh sách các cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Y tế chỉ định, còn có danh sách các cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước do 34 tỉnh/thành phố chỉ định.
Danh sách cụ thể 27 cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cập nhật đến 6/2/2026:
Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng công bố danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được Bộ Y tế giao và chỉ định, bao gồm: Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1; Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng; Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3; Công ty TNHH giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh.
Tương tự, ngoài danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế được Bộ Y tế giao hoặc chỉ định, còn có danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế do 34 tỉnh/thành phố giao hoặc chỉ định.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: