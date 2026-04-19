Xu thế dòng tiền: Áp lực rung lắc mạnh là cơ hội lựa chọn cổ phiếu

VN-Index đã có một tuần tăng trưởng khá ấn tượng hơn 4% và vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 1800 điểm. Tuy nhiên hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” đang là tín hiệu cho thấy thị trường gặp trạng thái nhiễu do trụ, và chỉ số không còn là cơ sở để ra quyết định.

Hiện tượng kéo trụ, trong đó hai cổ phiếu nổi bật là VIC và VHM, được các chuyên gia đánh giá thận trọng. Hiện hai trụ này đã gặp vùng kháng cự mạnh và có khả năng điều chỉnh, từ đó ảnh hưởng tới diễn biến chung. Tuy nhiên quan điểm tích cực cho rằng đây chưa phải tín hiệu xác nhận một nhịp đảo chiều mạnh. Thị trường nhiều khả năng đang bước vào giai đoạn tái cân bằng và sàng lọc dòng tiền sau nhịp hồi vừa qua.

Với các biến số ngoại biên vẫn còn, ví dụ câu chuyện “đóng-mở” eo biển Hormuz cuối tuần qua, thị trường vẫn sẽ phản ứng thận trọng trong ngắn hạn. Các chuyên gia đánh giá rủi ro điều chỉnh là cao. Tuy nhiên việc thị trường toàn cầu phản ứng mạnh với cơ hội đàm phán Trung Đông cũng cho thấy mức độ kỳ vọng rất cao và thị trường sẽ tăng mạnh nếu kết quả đàm phán tích cực. Do đó nhịp điều chỉnh ngắn hạn nếu xảy ra cũng là cơ hội để tìm kiếm các cổ phiếu mạnh.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên chú ý tới những cổ phiếu có khả năng giữ nền giá tốt khi thị trường rung lắc. Những cổ phiếu không giảm sâu, thậm chí đi ngang tích lũy trong khi thị trường điều chỉnh thường phản ánh có lực đỡ phía dưới. Nhóm hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng của FTSE cũng có triển vọng được dòng vốn ngoại mua vào.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trừ hai phiên đầu tuần VN-Index và có độ rộng tốt, những phiên còn lại thị trường tái diễn cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”, đặc biệt các cổ phiếu vốn hóa lớn hầu hết suy yếu hoặc tăng rất hạn chế. Trong khi VIC đã có đỉnh cao lịch sử mới, VHM gặp khó tại đỉnh cao cũ. Anh chị đánh giá thế nào về rủi ro thị trường quay đầu điều chỉnh?

Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn là có, đặc biệt khi chỉ số đang ở vùng cao và thiếu lan tỏa, nhưng xác suất xuất hiện một nhịp giảm sâu sẽ phụ thuộc vào việc dòng tiền có rút ra hay không. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường đã phân hóa rất mạnh trong tuần qua. Chỉ số VN-Index tăng điểm tốt dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu Vin Group, nổi bật với VHM, VIC tăng giá mạnh hướng đến vùng giá cao nhất lịch sử ngày 8/1/2026. Nhóm cổ phiếu Vin Group cũng đã chịu áp lực bán ngắn hạn mạnh trong phiên cuối tuần khi gặp các vùng đỉnh cũ.

Trong khi đó, đa số các cổ phiếu nhóm ngành khác đều có diễn biến kém tích cực. Chủ yếu tích lũy trong biên độ rất hẹp. Diễn biến này cũng phần nào thể hiện các nhóm ngành khác đang chịu áp lực từ các yếu tố bất định như giá năng lượng vẫn ở mức cao, lạm phát tăng, kinh tế toàn cầu được dự báo giảm mạnh tăng trưởng. Tuy nhiên diễn biến tích lũy ở các nhóm cổ phiếu khác vẫn đang tương đối tích cực sau giai đoạn giảm mạnh từ đầu tháng 3/2026.

Do tính chất phân hóa mạnh như trên, rủi ro thị trường điều chỉnh là có, nhưng áp lực chính vẫn đến từ các cổ phiếu Vin Group, vốn là động lực tăng trưởng chính của chỉ số VN-Index trong giai đoạn phục hồi vừa qua. Trong khi ở hầu hết các nhóm ngành khác sẽ không chịu áp lực điều chỉnh mạnh mà tiếp tục tích lũy phân hóa dần theo kết quả kinh doanh quý 1/2026 và triển vọng tăng trưởng trong thời gian đến.

Tôi cho rằng thị trường điều chỉnh là cơ hội xem xét các cơ hội đầu tư ở các cổ phiếu chất lượng, đầu ngành đã có thời gian chịu áp lực điều chỉnh mạnh và tích lũy tốt trong thời gian qua.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Phiên tăng 4,68% ngày 8/4 thực chất là sự giải tỏa áp lực tâm lý quá mức sau khi chiến dịch “Operation Epic Fury” đẩy Trung Đông vào tình trạng báo động. Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần tạo ra một khoảng nghỉ quý giá cho dòng tiền quay lại, nhưng tôi đánh giá đây vẫn là sự hòa hoãn mang tính tạm thời và mong manh. Dưới góc độ kỹ thuật, nhịp tăng này có thể kéo dài ngắn hạn khi các chỉ báo thoát vùng quá bán, nhưng rủi ro vĩ mô về chi phí năng lượng neo cao và lạm phát chi phí đẩy vẫn chưa tan biến. Nhà đầu tư nên nhìn nhận đây là cơ hội để cơ cấu danh mục hơn là một chân sóng tăng trưởng bền vững, bởi triển vọng hòa bình thực chất vẫn cần các vòng đàm phán cụ thể hơn để giải quyết các mâu thuẫn cốt lõi tại eo biển Hormuz.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc các mã dẫn dắt không còn duy trì được sự đồng thuận cho thấy xung lực tăng của chỉ số đang dần suy giảm khi đến kháng cự. Dù vậy, tôi cho rằng đây chưa phải tín hiệu xác nhận một nhịp đảo chiều mạnh. Thị trường nhiều khả năng đang bước vào giai đoạn tái cân bằng và sàng lọc dòng tiền sau nhịp hồi vừa qua. Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn là có, đặc biệt khi chỉ số đang ở vùng cao và thiếu lan tỏa, nhưng xác suất xuất hiện một nhịp giảm sâu sẽ phụ thuộc vào việc dòng tiền có rút ra hay không.

Nếu trạng thái phân hóa kéo dài và các mã vốn hóa lớn tiếp tục suy yếu mà không có lực đỡ thay thế, áp lực điều chỉnh sẽ rõ ràng hơn. Ngược lại, nếu dòng tiền sớm quay lại các nhóm ngành dẫn dắt hoặc lan tỏa đồng đều hơn, thị trường có thể duy trì trạng thái tích lũy thay vì đảo chiều tiêu cực.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index dù tái diễn cảnh “xanh vỏ đỏ lòng” nhưng tổng kết tuần chỉ số này vẫn nối dài chuỗi hồi phục sang tuần thứ 4 liên tiếp. Động lực tăng điểm chính của VN-Index chủ yếu ở nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Khả năng thị trường sẽ điều chỉnh theo nhóm cổ phiếu này khá cao khi VIC đã có đỉnh cao lịch sử mới cũng như VHM gặp khó tại đỉnh cao cũ. Do đó, sự cải thiện về thanh khoản trong tuần giao dịch mới sẽ rất cần thiết cho thị trường củng cố nền tảng cho xu hướng hiện tại.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Bối cảnh hòa hoãn khu vực Trung Đông vẫn đang khá “êm đẹp” khi đàm phán Mỹ - Iran chuẩn bị tiến hành vòng 2. Thị trường chứng khoán toàn cầu dường như đang đặt cược vào kịch bản tích cực với nhịp tăng khá tốt, ngay cả giá dầu tương lai cũng chỉ dao động dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Theo anh chị thị trường có đang kỳ vọng quá cao? Liệu những gì xấu nhất đã kết thúc?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, diễn biến mới nhất cho thấy kỳ vọng tích cực của thị trường là có cơ sở, nhưng vẫn mang tính đi trước thực tế. Giá dầu thô WTI đã giảm mạnh, lùi về dưới mốc 85 USD/thùng, phản ánh việc phần bù rủi ro địa chính trị được tháo gỡ, qua đó hỗ trợ đáng kể cho tâm lý thị trường. Tuy nhiên, sự lạc quan này phần nào xuất phát từ phát biểu của Tổng thống Trump về việc eo biển Hormuz “mở cửa hoàn toàn”, trong khi phía Iran đã làm rõ đây chỉ là trạng thái tạm thời trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Điều này hàm ý các thông tin trái chiều còn chi phối.

Nền tảng của nhịp hồi vẫn phụ thuộc lớn vào tiến trình đàm phán và chưa thực sự bền vững. Vì vậy, có thể xem thị trường đang ở trạng thái tích cực nhưng thận trọng: rủi ro ngắn hạn đã giảm, nhưng chưa thể khẳng định những yếu tố bất lợi đã hoàn toàn kết thúc, và khả năng đảo chiều vẫn tồn tại nếu xuất hiện diễn biến bất ngờ.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Với bối cảnh thanh khoản thấp và độ rộng thị trường không cao cho thấy nhà đầu tư đang có xu hướng chờ đợi và giao dịch cầm chừng. Tuy tình hình xung đột Trung Đông có vẻ tích cực hơn dòng tiền trong nước vẫn thận trọng để quan sát tác động của biến động giá dầu cũng như các chi phí khác đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã có diễn biến rất tích cực, như chỉ số S&P 500 đã vượt đỉnh trước thời điểm xảy ra xung đột Trung Đông, chỉ số Nikkei 225 cũng quay lại vùng đỉnh cũ, nhiều thị trường chứng khoán khác cũng tương tự. Đây cũng là điểm tựa của nhà đầu tư trong nước với kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ quay trở lại vùng giá trước thời điểm xung đột Trung Đông bắt đầu. Cụ thể là các cổ phiếu hàng đầu nhóm Vin Group đã vượt lên, quay trở lại vùng giá đỉnh lịch sử đầu năm 2026. Xét về tâm lý, thị trường cũng đang kỳ vọng các nhóm ngành khác sẽ dần phục hồi trở lại vùng giá đầu tháng 3/2026.

Tôi cho rằng thị trường điều chỉnh là cơ hội xem xét các cơ hội đầu tư ở các cổ phiếu chất lượng, đầu ngành đã có thời gian chịu áp lực điều chỉnh mạnh và tích lũy tốt trong thời gian qua. Ông Phan Tấn Nhật

Xét theo các nhóm ngành, theo các tiêu chí định lượng cơ bản như P/E, P/B. Nhóm bất động sản có mức P/E 23,5, P/B 3,37 đang được thị trường định giá khá cao so với mức P/E 14,7, P/B 2,17 của VN-Index. Trong khi một số các nhóm ngành khác. Xét về các yếu tố cơ bản, những gì xấu nhất chưa chắc chắn đã kết thúc. Thị trường, nền kinh tế và nhiều doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ các yếu tố bất định: giá năng lượng vẫn ở mức cao, lạm phát tăng, kinh tế toàn cầu được dự báo giảm mạnh tăng trưởng. Tuy nhiên các mức định giá đang ở vùng giá tương đối hợp lý, như nhóm cổ phiếu ngân hàng mức P/E 9,4, P/B 1,55.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Thị trường toàn cầu đang đặt cược vào kịch bản tích cực từ vòng đàm phán thứ 2, nhưng việc cho rằng những gì xấu nhất đã kết thúc có phần hơi sớm. Mặc dù giá dầu dao động dưới 100 USD/thùng, đây vẫn là mức cao gây áp lực trực tiếp lên CPI và biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất nhựa hay cao su. Rủi ro đứt gãy logistics vẫn hiện hữu khi các hãng tàu lớn vẫn phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng thay vì qua kênh đào Suez, làm tăng thời gian vận chuyển thêm 10-15 ngày. Do đó, sự lạc quan hiện tại cần được đối trọng bằng sự thận trọng trong các dự báo lợi nhuận doanh nghiệp cho nửa sau năm 2026.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Sự lệch pha giữa đa số cổ phiếu với chỉ số khiến nhà đầu tư khó quan sát để ra quyết định. Anh chị có thể gợi ý những tín hiệu cần chú ý để xác nhận cổ phiếu mạnh hoặc có dòng tiền đang thu gom?

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Những phiên giao dịch thận trọng như hiện tại có thể giúp nhà đầu tư có thời gian tìm ra những cổ phiếu mạnh và cơ cấu danh mục lại cho phù hợp xu thế thị trường. Các cổ phiếu mạnh hoặc có dòng tiền đang thu gom sẽ khó giảm hoặc khó giảm mạnh so với chỉ số chung khi thị trường điều chỉnh; thanh khoản không cạn kiệt mà có xu hướng tăng lên dần dần. Khi thị trường khởi sắc, các cổ phiếu này thuộc nhóm tăng mạnh và nhanh nhạy hơn các cổ phiếu khác. Và đặc biệt trong giai đoạn các doanh nghiệp tổ chức Đại hội cổ đông, nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn nhận biết được các doanh nghiệp có tiềm năng sắp tới.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Sự lệch pha giữa chỉ số và đa số cổ phiếu đòi hỏi khả năng bóc tách dòng tiền tinh vi hơn. Tín hiệu then chốt để xác nhận cổ phiếu mạnh là khả năng giữ vững nền giá hoặc điều chỉnh với biên độ thấp hơn chỉ số chung trong các nhịp rung lắc. Nhà đầu tư nên chú ý đến các mã có khối lượng giao dịch tích lũy chặt chẽ và hồi phục nhanh hơn VN-Index khi thị trường ổn định.

Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần tạo ra một khoảng nghỉ quý giá cho dòng tiền quay lại, nhưng tôi đánh giá đây vẫn là sự hòa hoãn mang tính tạm thời và mong manh. Dưới góc độ kỹ thuật, nhịp tăng này có thể kéo dài ngắn hạn khi các chỉ báo thoát vùng quá bán, nhưng rủi ro vĩ mô về chi phí năng lượng neo cao và lạm phát chi phí đẩy vẫn chưa tan biến. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Đặc biệt, nhóm hưởng lợi từ lộ trình nâng hạng lên “Secondary Emerging Market” của FTSE Russell vào tháng 9/2026 thường xuất hiện tín hiệu gom hàng từ các tổ chức nước ngoài ở vùng giá thấp. Sử dụng các công cụ định lượng để lọc những mã có sức mạnh giá tương đối vượt trội là phương pháp hiệu quả để tìm ra những cổ phiếu có dòng tiền thông minh bảo trợ lúc này.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trong bối cảnh thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”, việc quan sát chỉ số không còn nhiều ý nghĩa, mà cần tập trung vào hành vi giá và dòng tiền trên từng cổ phiếu. Một số tín hiệu đáng chú ý có thể nhận diện như: Trước hết là khả năng giữ nền giá tốt khi thị trường rung lắc. Những cổ phiếu không giảm sâu, thậm chí đi ngang tích lũy trong khi thị trường điều chỉnh thường phản ánh có lực đỡ phía dưới. Thứ hai là phản ứng giá khi thị trường hồi phục. Cổ phiếu mạnh thường bật nhanh hơn, vượt các vùng kháng cự ngắn hạn với thanh khoản đồng thuận, cho thấy dòng tiền chủ động tham gia.

Ngoài ra, có thể chú ý đến mẫu hình thanh khoản: khối lượng cạn kiệt dần trong nhịp điều chỉnh và gia tăng trở lại khi giá tăng. Ngược lại, nếu tăng giá nhưng thanh khoản không đi kèm thì độ tin cậy sẽ thấp. Một yếu tố khác là giá duy trì cấu trúc kỹ thuật tích cực, chẳng hạn vẫn giữ trên các đường trung bình quan trọng (MA20, MA50). Đây thường là đặc điểm của các cổ phiếu đang được dòng tiền lớn gom dần.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Sự lệch pha giữa đa số các cổ phiếu, các nhóm ngành là tương đối bình thường trong thị trường. Khi các doanh nghiệp đều có các giai đoạn, chu kỳ phát triển khác nhau, các nhóm ngành khác nhau cũng có chu kỳ phát triển, suy thịnh khác nhau. Do đó cần phương pháp xác định, để lựa chọn được những nhóm ngành đang tăng trưởng tốt, cũng như những doanh nghiệp hàng đầu, tăng trưởng mạnh trong các nhóm ngành. Khi đó nhà đầu tư chủ động mới có thể kỳ vọng có hiệu suất tốt hơn thị trường chung.

Nếu không xác định được điều này, nhà đầu tư có thể tham khảo “Bảng định lượng tương quan giữa các nhóm ngành” trong bản tin chiến lược mà Trung tâm phân tích SHS đã cung cấp hàng ngày với những thông tin về xu hướng, dòng tiền và tâm lý, tương quan với chỉ số VN-Index nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư có các quyết định đầu tư hợp lý.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Độ rộng thị trường phản ánh hoạt động chốt lời đang mạnh lên trong những phiên cuối tuần bất chấp VN-Index tăng tốt. Anh chị có tham gia nhịp tăng này không? Quan điểm là ngắn hạn hay dài hạn? Tỷ trọng hiện tại là bao nhiêu?

Các cổ phiếu mạnh hoặc có dòng tiền đang thu gom sẽ khó giảm hoặc khó giảm mạnh so với chỉ số chung khi thị trường điều chỉnh; thanh khoản không cạn kiệt mà có xu hướng tăng lên dần dần. Khi thị trường khởi sắc, các cổ phiếu này thuộc nhóm tăng mạnh và nhanh nhạy hơn các cổ phiếu khác. Ông Lê Minh Nguyên

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Trước hoạt động chốt lời gia tăng, tôi đã thực hiện chiến lược hiện thực hóa lợi nhuận một phần đối với các nhóm ngành đã đạt kỳ vọng ngắn hạn. Quan điểm của tôi hiện tại nghiêng về quản trị rủi ro hơn là mở vị thế mới ồ ạt khi thị trường tiến sát các vùng cản tâm lý. Tỷ trọng cổ phiếu hiện được duy trì ở mức cân bằng 55-60%.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Tôi có tham gia vào nhịp tăng này, tuy nhiên không tham gia vào các cổ phiếu tăng giá mạnh, mà mua vào các cổ phiếu nhóm năng lượng, phân bón khi nhóm này nhiều mã chịu áp lực điều chỉnh mạnh từ đầu tháng 3/2026 đang về các vùng giá mà tôi đánh giá khá hợp lý theo các yếu tố cơ bản cũng như đang ở các vùng hỗ trợ mạnh theo xu hướng giá. Tỉ trọng hiện tại khoàng 60%.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Với việc độ rộng thị trường đang thu hẹp, cách tiếp cận phù hợp là giải ngân thận trọng hơn là mua đuổi. Tôi có tham gia nhịp tăng này, nhưng chủ yếu ở mức thăm dò và có chọn lọc, tập trung vào những cổ phiếu giữ nền tốt hoặc có tín hiệu dòng tiền rõ ràng, thay vì giải ngân diện rộng. Quan điểm hiện tại nghiêng về ngắn hạn, tận dụng nhịp hồi, chưa phải giai đoạn phù hợp để gia tăng mạnh tỷ trọng cho mục tiêu dài hạn khi các yếu tố nền tảng chưa thực sự ổn định.

Về tỷ trọng, danh mục hiện vẫn duy trì ở mức trung bình, đủ để tham gia thị trường nhưng vẫn giữ dư địa phòng thủ. Việc tăng thêm tỷ trọng sẽ phụ thuộc vào cổ phiếu có bật tăng phá vỡ được các kháng cự ngắn hạn, và dòng tiền có trở lại thị trường theo hướng lan tỏa hay không.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Động thái chốt lời mạnh trong những phiên cuối tuần cho thấy nhà đầu tư vẫn lo ngại về những rủi ro bên ngoài trong những ngày cuối tuần. Về ngắn hạn thị trường có thể vẫn tiếp tục xu hướng đi ngang với thanh khoản thấp. Tỷ trọng hiện tại nhà đầu tư nên hạn chế dùng margin hoặc duy trì tỷ lệ cổ phiếu và tiền cân bằng. Những phiên thị trường đỏ có thể giải ngân để gia tăng lợi nhuận ở những phiên thị trường phục hồi.