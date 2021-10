Để tăng thực sự, VN-Index cần vượt qua kháng cự 1.366 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/10/2021.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, chỉ số VN-Index tăng 2,12 điểm – tương đương 0,16%, lên 1.364,94 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,93 điểm – tương đương 0,52%, đóng cửa ở mức 370,40 điểm.

VN-Index sẽ duy trì vận động trong vùng điểm 1370-1380 trong các phiên tới

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC

"Thị trường tiếp tục tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay. Dòng tiền đầu tư chảy vào thị trường khi có 11/19 nhóm ngành vận động khả quan so với phiên trước. Các nhóm ngành giúp thị trường tăng điểm là: Truyền thông, Hàng & Dịch vụ công nghiệp và Dịch vụ tài chính.

Độ rộng thị trường duy trì trạng thái tích cực với thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước. Trong khi đó, khối ngoại bán ròng tại cả 2 sàn HSX và HNX. Thanh khoản tăng nhẹ cùng với biên độ co hẹp cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu suy yếu dần. VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì nhịp vận động trong vùng điểm 1350-1370 trong các phiên giao dịch tới".

VN-Index sẽ phục hồi để hướng tới 1.375-1.380 điểm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS

"VN-Index (+0,23%) có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp nhưng ba trong bốn phiên tăng này đều có mức thanh khoản khớp lệnh thấp hơn trung bình. Điều này cho thấy tâm lý trên thị trường vẫn có sự thận trọng và lực cầu mua lên trong phiên hôm nay là không thực sự mạnh. Tuy nhiên, với việc tiếp tục đóng cửa trên ngưỡng tâm lý 1.350 điểm thì VN-Index đang có cơ hội để tiếp tục đi lên những vùng giá cao hơn với mục tiêu tiếp theo là vùng kháng cự 1.375-1.380 điểm (đỉnh sóng hồi phục b). Khối ngoại tiếp tục bán ròng với gần 600 tỷ đồng trên hai sàn phần nào đó tạo ra áp lực trong phiên hôm nay.



Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần 8/10, VN-Index có thể tiếp tục hồi phục để hướng tới vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 1.375-1.380 điểm".

Dòng tiền vẫn duy trì và tìm kiếm cơ hội đầu tư

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC

"Chưa thể thoát ra khỏi vùng tích lũy, nhưng không vì thế mà thị trường chứng khoán yếu đi. Nhiều nhóm ngành đã thay phiên nhau tăng giá tích cực làm cho thị trường sôi động hơn. Tuy rằng, thị trường vẫn duy trì xu hướng hiện tại, dòng tiền vẫn duy trì và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nên nhà đầu tư vẫn duy trì tín hiệu lạc quan và lựa chọn cho mình những cổ phiếu tích cực".

VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.366 điểm

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1,366 điểm và hướng về mức kháng cự 1,380 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và dòng tiền ngắn hạn sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng dần. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan hơn và độ rộng thị trường tích cực hơn.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức giảm lên trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể gia tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 50% danh mục”

Kỳ vọng VN-Index có thể đóng cửa trên vùng 1370 điểm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI

"VN-Index tăng 3,17 điểm tương ứng mức tăng 0,23% so với phiên giao dịch trước đó. Thị trường giao dịch phiên hôm nay ngiêng về số mã tăng điểm. Tổng 3 sàn có 562 mã xanh so với 400 mã đỏ. Thanh khoản giao dịch khớp lệnh thị trường phiên hôm nay tiếp tục được cải thiện so với trước đó, đạt 18654,23 tỷ đồng trên sàn HOSE. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 658,67 triệu cổ phiếu, tiếp tục đà tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

VN-Index tạo cây nến Doji kết phiên với giá đóng cửa ở vùng cao và cao hơn vùng đỉnh tháng 9 trước đó, cho thấy lực cầu vẫn đang lớn và hỗ trợ chỉ số giữ giá tốt. Sự phân hóa phiên giao dịch hôm nay rất rõ nét khi thanh khoản của Vn30 đang có tín hiệu suy giảm và dòng tiền vẫn chỉ tập trung tại nhóm midcaps và smallcaps. Đà tăng của các nhóm ngành vẫn rất tích cực và là điểm nhấn trong các phiên gần đây. Tuy vậy, việc chỉ số vẫn duy trì đà tăng dù cho thanh khoản vẫn rất thấp thấy niêm tin của nhà đầu tư vào thị trường vẫn rất tích cực. Trong phiên cuối tuần ngày mai, kỳ vọng VN-Index có thể đóng cửa trên vùng giá trị 1370 điểm.

Chúng tôi đánh giá rằng VN-Index vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn. Trong ngắn hạn, VN-Index sẽ dự báo kiểm tra lại vùng kháng cự đỉnh tháng 8 trong các phiên sắp tới".

Để tăng thực sự, VN-Index cần vượt qua kháng cự 1.366 điểm

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI –SSI

“Chỉ số VN-Index tăng nhẹ khi tiến dần đến kháng cự 1.366 điểm và cuối cùng đóng cửa tại mức kháng cự này với mức tăng khiêm tốn 0,23%. Điểm tích cực là khối lượng giao dịch đi lên 12% và tiệm cận đường trung bình 50 ngày (của khối lượng) cho thấy lực mua vào vẫn đang duy trì ổn định.

Tín hiệu đã tích cực hơn, tuy nhiên chỉ số VN-Index chưa thực sự quay trở lại xu hướng tăng khi vẫn nằm dưới vùng đỉnh gần nhất trong khi khối lượng giao dịch vẫn chưa bứt phá.

Để thực sự quay trở lại xu hướng tăng, chỉ số VN-Index cần một tín hiệu củng cố bằng việc vượt qua kháng cự 1.366 đi kèm với khối lượng giao dịch vượt đường trung bình 50 ngày. Khi đó, chỉ số VN-Index có nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên với mục tiêu đầu tiên là vùng đỉnh trước nằm tại 1.425 điểm”.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sôi động trở lại!

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB - MBS

“Thị trường trong nước đang hướng tới trọn 1 tuần tăng để hướng tới đỉnh tháng 8 ở 1.380 điểm. Thanh khoản 3 phiên gần đây tăng dần nhưng vẫn thấp hơn so với phiên đầu tuần. Dòng tiền đang xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu, từ nhóm phân bón sang nhóm chứng khoán, bât động sản khu công nghiệp và 1 phần nhóm ngân hàng. Đáng chú ý vẫn là nhóm cổ phiếu nhỏ, phiên hôm nay đã là phiên tăng thứ 8 liên tiếp và vượt đỉnh cũ.

Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HSX phiên này đạt 18.654 tỷ đồng, cao nhất trong 3 phiên vừa qua nhưng vẫn thấp hơn so với phiên đầu tuần.

Thị trường tăng phiên thứ 4 liên tiếp và có triển vọng phá vỡ vùng tích lũy kéo dài kể từ đầu tháng 9, thanh khoản tăng dần ở 3 phiên vừa qua có thể là tín hiệu củng cố cho nhịp tăng hướng tới đỉnh tháng 8 ở 1.380 điểm. Tuy vậy, cơ hội lúc này chưa tới đối với nhóm cổ phiếu bluchips, thay vào đó là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Về kỹ thuật, nhóm smallcap đang có chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp và đã vượt đỉnh có thể hút dòng tiền trong các phiên sắp tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.