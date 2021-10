Vạn Phát Hưng lên tiếng giải trình việc bị đình chỉ kinh doanh bất động sản

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính dự án Nhơn Đức và giải trình liên quan nghĩa vụ CBTT về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính dự án Nhơn Đức.

Cụ thể: ngày 29/6 VPH đã nhận được quyết định của Uỷ ban Tp.HCM số 2002/QĐ-XPVPHC ngày 2/6/2021 về việc: Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với công ty.

Theo đó, VPH đã bị xử phạt 300 triệu đồng đối với hành vi vi phạm "Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định" kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản 12 tháng đối với hành vi vi phạm trên.

Ngày 4/10 vừa qua, VPH đã nhận được công văn của HOSE yêu cầu giải trình liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính dự án Nhơn Đức.

Liên quan đến việc này công ty cho biết dự án Khu dân cư Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp.HCM quy mô 9,33 ha và dự án này đã có quyết định giao đất từ năm 2010, sản phẩm dự án Nhơn Đức cũng đã được đưa vào kinh doanh từ giữa năm 2017 trong khi kết luận thanh tra của UBND Tp.HCM lại thực hiện vào cuối năm 2019 và đến đầu năm 2020 và ra quyết định xử phạt vào giữa năm 2021.

Công ty cho biết, việc triển khai dự án trong thời gian dài nên không tránh khỏi các quy định pháp luật thay đổi và công ty cho rằng mình đã vô tình có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

VPH cho biết sau khi nhận được quyết định xử phạt, công ty đã hoàn thành xong việc nộp phạt và đã khắc phục vi phạm trên theo kết luận thanh tra của UBND Tp.HCM.

Bên cạnh đó, công ty cũng nhấn mạnh quyết định xử phạt trên không ảnh hưởng đến việc công ty vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai các dự án sắp tới và công ty sẽ rút kinh ghiệm từ sự việc vi phạm tại dự án Khu dân cư Nhơn Đức nói trên cho những dự án tiếp theo.

Hiện, công ty vẫn đang nỗ lực để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận theo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã để ra.

Phần giải trình của VPH

Trước đó, HĐQT VPH thông qua việc mua 59,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè từ 400 tỷ lên 1.000 tỷ đồng. Sau khi góp vốn, VPH sở hữu 99 triệu cổ phiếu, chiếm 99% vốn điều lệ tại công ty này.

Được biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 sau kiểm toán của VPH đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ (hơn 11,9 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế trên BTCT riêng giảm tới 80% từ hơn 21 tỷ xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng năm 2021 nguyên nhân là do trong 6 tháng đầu năm 2021 do vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 chủ yếu từ việc ghi nhận một phần doanh thu dự án C.T.C ở phường Long trường quận 9 (thuộc công ty con) đã bán từ đầu năm 2020.