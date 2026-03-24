Đề xuất bổ sung các trường hợp cho thôi việc đối với công chức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định
sửa đổi, bổ sung Nghị định 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý công chức. Trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chính
sách liên quan đến tuyển dụng và thôi việc đối với công chức.
Theo quy định hiện hành, mới chỉ có nội dung về
các trường hợp tạm đình chỉ công tác đối với công chức. Dự thảo Nghị định đã bổ
sung các trường hợp cho thôi việc, bao gồm: Theo nguyện vọng cá nhân; bị xếp loại
chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá, do không đáp ứng được
yêu cầu, nhiệm vụ.
Bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của
vị trí việc làm theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên và không có vị trí
việc làm thấp hơn để tiếp tục bố trí.
Do sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, tổ chức, đơn vị
mà không còn vị trí việc làm phù hợp hoặc do cơ quan, tổ chức, đơn vị bị giải
thể theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công
chức bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa
hồi phục.
Cùng với đó, bổ sung các trường hợp chưa giải
quyết cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân gồm: Công chức đang trong thời
gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; công chức chưa phục
vụ đủ thời gian theo cam kết; do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức hoặc
chưa bố trí được người thay thế.
Các lý do khác theo quy định của pháp luật,
theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi việc.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi Điều
58 Nghị định 170/2025/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với công chức tự nguyện
xin thôi việc hoặc bị cho thôi việc.
Cụ thể, công chức đã làm việc thường xuyên từ đủ
12 tháng trở lên, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật
về bảo hiểm xã hội, thuộc một trong các các trường hợp thôi việc, thì được hưởng
trợ cấp thôi việc.
Cụ thể, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa
tháng tiền lương hiện hưởng; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc,
hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Công chức còn trên 2 năm đến 5 năm đến tuổi nghỉ
hưu, thuộc trường hợp thôi việc theo quy định, thì mỗi năm còn lại được trợ cấp
3 tháng lương hiện hưởng. Đồng thời, được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm
xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật
về bảo hiểm xã hội.
Công chức còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu theo
quy định, thuộc trường hợp thôi việc thì được hưởng 6 tháng lương cho thời gian
đủ 24 tháng; mỗi tháng tiếp theo sẽ bị trừ 5% trên tổng số lương của 6 tháng.
Tiền lương tháng hiện hưởng là tiền lương tháng
liền kề trước khi thôi việc. Tiền lương tháng được tính bao gồm: mức lương theo
ngạch, bậc; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp
thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) theo quy định của
pháp luật về tiền lương.
Mức trợ cấp bằng một tháng tiền lương hiện hưởng,
được thực hiện đối với trường hợp có tổng thời gian công tác trước khi thôi việc
từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.
Công chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc
trường hợp tinh giản biên chế, hoặc buộc thôi việc theo quy định của pháp luật
thì không thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc.
Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa
đổi quy định đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức.
Theo đó, các đối tượng được tiếp nhận gồm: Chuyên
gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang
công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập theo chính sách
thu hút đối với người có tài năng.
Viên chức; người hưởng lương trong Quân đội
nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức.
Người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản
lý từ cấp phòng trở lên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ,
hoặc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết.
Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được
cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là
cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.
Người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được
cấp có thẩm quyền giao làm việc trong các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ;
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025.
Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ
tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 -
2020 đang ký hợp đồng lao động làm việc tại xã.