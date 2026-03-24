Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp cho thôi việc đối với công chức, trong đó có người bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá; do sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, đơn vị mà không còn vị trí việc làm phù hợp...

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến tuyển dụng và thôi việc đối với công chức.

Theo quy định hiện hành, mới chỉ có nội dung về các trường hợp tạm đình chỉ công tác đối với công chức. Dự thảo Nghị định đã bổ sung các trường hợp cho thôi việc, bao gồm: Theo nguyện vọng cá nhân; bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá, do không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên và không có vị trí việc làm thấp hơn để tiếp tục bố trí.

Do sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không còn vị trí việc làm phù hợp hoặc do cơ quan, tổ chức, đơn vị bị giải thể theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công chức bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Cùng với đó, bổ sung các trường hợp chưa giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân gồm: Công chức đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết; do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức hoặc chưa bố trí được người thay thế.

Các lý do khác theo quy định của pháp luật, theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi việc.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi Điều 58 Nghị định 170/2025/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với công chức tự nguyện xin thôi việc hoặc bị cho thôi việc.

Cụ thể, công chức đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thuộc một trong các các trường hợp thôi việc, thì được hưởng trợ cấp thôi việc.

Cụ thể, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương hiện hưởng; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Công chức còn trên 2 năm đến 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, thuộc trường hợp thôi việc theo quy định, thì mỗi năm còn lại được trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng. Đồng thời, được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Công chức còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, thuộc trường hợp thôi việc thì được hưởng 6 tháng lương cho thời gian đủ 24 tháng; mỗi tháng tiếp theo sẽ bị trừ 5% trên tổng số lương của 6 tháng.

Tiền lương tháng hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi thôi việc. Tiền lương tháng được tính bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Mức trợ cấp bằng một tháng tiền lương hiện hưởng, được thực hiện đối với trường hợp có tổng thời gian công tác trước khi thôi việc từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Công chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc trường hợp tinh giản biên chế, hoặc buộc thôi việc theo quy định của pháp luật thì không thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi quy định đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức.

Theo đó, các đối tượng được tiếp nhận gồm: Chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập theo chính sách thu hút đối với người có tài năng.

Viên chức; người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức.

Người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoặc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

Người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao làm việc trong các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025.

Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 đang ký hợp đồng lao động làm việc tại xã.