“Bồi thường thiệt hại ấn định trước”: Quy định đột phá trong Luật Xây dựng 2025
Đỗ Mến
18/05/2026, 15:13
Luật Xây dựng 2025 đã ghi nhận thỏa thuận “bồi thường thiệt hại định trước”, đây là quy định đột phá, góp phần buộc các bên phải thực hiện đúng thỏa thuận; tạo tính minh bạch, thuận lợi trong việc giải quyết tranh chấp...
Thực tiễn
tố tụng thời gian qua cho thấy những vụ tranh chấp trong hợp đồng xây dựng diễn
ra căng thẳng, kéo dài; thực sự là cuộc chiến pháp lý, nhất là với tranh chấp giữa
nhà thầu với chủ đầu tư về chậm thanh toán công trình. Tùy vào tình trạng pháp
lý của mỗi hồ sơ vụ việc mà tòa án sẽ ra phán quyết phù hợp, xem xét và xác định
lỗi của các bên.
LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ THỎA THUẬN "BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỊNH TRƯỚC"
Theo quy định,
nguyên tắc xác định bồi thường thiệt hại căn cứ theo điều 360 Bộ luật Dân sự và
khoản 2, Điều 303 Luật Thương mại. Theo đó, bên bị thiệt hại phải chứng minh có
thiệt hại thực tế, có mối quan hệ nhân quả với hành vi vi phạm thì mới có căn cứ
yêu cầu bồi thường.
Theo luật
sư Lê Tuấn Quang, Công ty luật TNHH Bross & Partners, quy định này đã gây ra không
ít khó khăn cho bên bị thiệt hại, bởi có những thiệt hại vô hình nhưng ảnh hưởng
tới tài chính rất lớn như thiệt hại về niềm tin, về cơ hội mà không thể chứng
minh bằng số liệu hay bằng tài liệu.
Do đó, việc
Luật Xây dựng 2025 cho phép “bồi thường thiệt hại ấn định trước” (liquidated
damages) thực sự là quy định mới trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Từ kinh
nghiệm tố tụng, luật sư Lê Tuấn Quang cho biết trước khi khái niệm trên được luật
hóa, bản án ngày 10/11/2022 của Tòa án nhân dân TP.HCM đã từng đưa ra về khái
niệm “bồi thường thiệt hại định trước”.
Cụ thể, trong vụ án tranh chấp giữa 2 doanh nghiệp trong
lĩnh vực xây dựng, tòa án đã chấp nhận khoản phạt vi phạm hợp đồng.
Tòa án lập
luận rằng mặc dù thỏa thuận “bồi thường thiệt hại định trước” không phù hợp với nguyên tắc
chứng minh tổn thất thực tế theo quy định tại Luật Thương mại, nhưng cũng không
trái với việc tự nguyện thỏa thuận được cả Luật Thương mại lẫn Bộ luật Dân sự
quy định.
Các bên đã
chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm với thiệt hại thực tế
nên tòa án vẫn chấp nhận “giá trị định trước” của thỏa thuận bồi thường.
Theo luật
sư, thỏa thuận “bồi thường thiệt hại định trước” đã được cụ thể hóa trong luật sẽ góp phần
buộc các bên thực hiện đúng thỏa thuận, tạo ra tính minh bạch và thuận lợi
trong việc giải quyết tranh chấp. Sự ra đời của quy định này cũng cho thấy
tính hợp lý ở chỗ, bên bị thiệt hại hoàn toàn có cơ hội được bù đắp tương xứng.
Để thỏa
thuận “bồi thường thiệt hại định trước” có hiệu lực, luật sư Lê Tuấn Quang cho rằng cần
phải lưu ý 2 điều kiện. Đó là thỏa thuận về bồi thường bắt buộc phải có trong hợp
đồng xây dựng; giá trị bồi thường định trước phải phù hợp với mức độ vi phạm, tức
không được quá vô lý và khi xảy ra tranh chấp thì vẫn phải chứng minh có thiệt
hại xảy ra, mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại với hành vi vi phạm.
THỐNG NHẤT TRONG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Theo luật
sư Lê Tuấn Quang, Luật Xây dựng 2025 cũng quy định rõ tại khoản 2, điều 4 về áp
dụng Luật Xây dựng và các luật có liên quan. Cụ thể, “những nội dung về hợp đồng
xây dựng chưa được quy định cụ thể tại Luật này thì áp dụng quy định về hợp đồng
trong Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Bộ luật
Dân sư.
Luật Xây dựng
không quy định thời hiệu khởi kiện. Do đó, theo nguyên tắc nêu trên, cần phải
áp dụng Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng
là 03 năm.
Về mức phạt
vi phạm hợp đồng, khi phát sinh tranh chấp, cần áp dụng Điều 418 Bộ luật Dân sự
2015, mức phạt vi phạm do các bên tự do thỏa thuận, không bị khống chế trần
8% như trong Luật Thương mại.
Còn đối với
những hợp đồng xây dựng tại dự án đầu tư công, dự án PPP thì áp dụng khoản 3,
điều 86 Luật Xây dựng 2025, với mức phạt vi phạm không quá 12% giá trị
bị vi phạm.
Tương tự,
Luật Xây dựng không quy định cụ thể về lãi chậm thanh toán đối với hợp đồng xây
dựng không có yếu tố vốn nhà nước. Do đó, căn cứ Điều 357 và Điều 468 Bộ luật
Dân sự 2015, bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán phải trả lãi trên số tiền chậm trả
theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận (không quá 20%/năm); nếu không thỏa thuận
thì áp dụng mức lãi suất 10%/năm.
Còn đối với
những hợp đồng xây dựng có yếu tố vốn nhà nước thì áp dụng khoản 2 Điều 43 Nghị
định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2025 của Chính phủ, theo đó lãi suất quá hạn
do ngân hàng thương mại nơi bên nhận thầu mở tài khoản thanh toán công bố.
Khoản 1, 2 Điều 86 Luật Xây dựng 2025 quy định về thưởng, phạt hợp đồng xây dựng,
bồi thường thiệt hại do vi phạm và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng:
1. Thưởng,
phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng và bồi thường thiệt hại phải được các bên thỏa
thuận trong hợp đồng xây dựng. Mức thưởng cụ thể tương ứng với mức độ hoàn
thành tốt các nghĩa vụ của hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận.
2. Việc bồi
thường thiệt hại được xác định theo thiệt hại thực tế, các mức thiệt hại định
trước tương ứng với các nghĩa vụ hợp đồng xây dựng bị vi phạm, mức độ vi
phạm.
