“Bồi thường thiệt hại ấn định trước”: Quy định đột phá trong Luật Xây dựng 2025

Đỗ Mến

18/05/2026, 15:13

Luật Xây dựng 2025 đã ghi nhận thỏa thuận “bồi thường thiệt hại định trước”, đây là quy định đột phá, góp phần buộc các bên phải thực hiện đúng thỏa thuận; tạo tính minh bạch, thuận lợi trong việc giải quyết tranh chấp...

Thực tiễn tố tụng thời gian qua cho thấy những vụ tranh chấp trong hợp đồng xây dựng diễn ra căng thẳng, kéo dài; thực sự là cuộc chiến pháp lý, nhất là với tranh chấp giữa nhà thầu với chủ đầu tư về chậm thanh toán công trình. Tùy vào tình trạng pháp lý của mỗi hồ sơ vụ việc mà tòa án sẽ ra phán quyết phù hợp, xem xét và xác định lỗi của các bên.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ THỎA THUẬN "BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỊNH TRƯỚC"

Theo quy định, nguyên tắc xác định bồi thường thiệt hại căn cứ theo điều 360 Bộ luật Dân sự và khoản 2, Điều 303 Luật Thương mại. Theo đó, bên bị thiệt hại phải chứng minh có thiệt hại thực tế, có mối quan hệ nhân quả với hành vi vi phạm thì mới có căn cứ yêu cầu bồi thường.

Theo luật sư Lê Tuấn Quang, Công ty luật TNHH Bross & Partners, quy định này đã gây ra không ít khó khăn cho bên bị thiệt hại, bởi có những thiệt hại vô hình nhưng ảnh hưởng tới tài chính rất lớn như thiệt hại về niềm tin, về cơ hội mà không thể chứng minh bằng số liệu hay bằng tài liệu.

Do đó, việc Luật Xây dựng 2025 cho phép “bồi thường thiệt hại ấn định trước” (liquidated damages) thực sự là quy định mới trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Từ kinh nghiệm tố tụng, luật sư Lê Tuấn Quang cho biết trước khi khái niệm trên được luật hóa, bản án ngày 10/11/2022 của Tòa án nhân dân TP.HCM đã từng đưa ra về khái niệm “bồi thường thiệt hại định trước”. 

Cụ thể, trong vụ án tranh chấp giữa 2 doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, tòa án đã chấp nhận khoản phạt vi phạm hợp đồng.

Tòa án lập luận rằng mặc dù thỏa thuận “bồi thường thiệt hại định trước” không phù hợp với nguyên tắc chứng minh tổn thất thực tế theo quy định tại Luật Thương mại, nhưng cũng không trái với việc tự nguyện thỏa thuận được cả Luật Thương mại lẫn Bộ luật Dân sự quy định.

Các bên đã chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm với thiệt hại thực tế nên tòa án vẫn chấp nhận “giá trị định trước” của thỏa thuận bồi thường.

Theo luật sư, thỏa thuận “bồi thường thiệt hại định trước” đã được cụ thể hóa trong luật sẽ góp phần buộc các bên thực hiện đúng thỏa thuận, tạo ra tính minh bạch và thuận lợi trong việc giải quyết tranh chấp. Sự ra đời của quy định này cũng cho thấy tính hợp lý ở chỗ, bên bị thiệt hại hoàn toàn có cơ hội được bù đắp tương xứng.

Để thỏa thuận “bồi thường thiệt hại định trước” có hiệu lực, luật sư Lê Tuấn Quang cho rằng cần phải lưu ý 2 điều kiện. Đó là thỏa thuận về bồi thường bắt buộc phải có trong hợp đồng xây dựng; giá trị bồi thường định trước phải phù hợp với mức độ vi phạm, tức không được quá vô lý và khi xảy ra tranh chấp thì vẫn phải chứng minh có thiệt hại xảy ra, mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại với hành vi vi phạm.

THỐNG NHẤT TRONG  ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

Theo luật sư Lê Tuấn Quang, Luật Xây dựng 2025 cũng quy định rõ tại khoản 2, điều 4 về áp dụng Luật Xây dựng và các luật có liên quan. Cụ thể, “những nội dung về hợp đồng xây dựng chưa được quy định cụ thể tại Luật này thì áp dụng quy định về hợp đồng trong Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Bộ luật Dân sư.

Luật Xây dựng không quy định thời hiệu khởi kiện. Do đó, theo nguyên tắc nêu trên, cần phải áp dụng Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là 03 năm.

Về mức phạt vi phạm hợp đồng, khi phát sinh tranh chấp, cần áp dụng Điều 418 Bộ luật Dân sự 2015, mức phạt vi phạm do các bên tự do thỏa thuận, không bị khống chế trần 8% như trong Luật Thương mại.

Còn đối với những hợp đồng xây dựng tại dự án đầu tư công, dự án PPP thì áp dụng khoản 3, điều 86 Luật Xây dựng 2025, với mức phạt vi phạm không quá 12% giá trị bị vi phạm.

Tương tự, Luật Xây dựng không quy định cụ thể về lãi chậm thanh toán đối với hợp đồng xây dựng không có yếu tố vốn nhà nước. Do đó, căn cứ Điều 357 và Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận (không quá 20%/năm); nếu không thỏa thuận thì áp dụng mức lãi suất 10%/năm.

Còn đối với những hợp đồng xây dựng có yếu tố vốn nhà nước thì áp dụng khoản 2 Điều 43 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2025 của Chính phủ, theo đó lãi suất quá hạn do ngân hàng thương mại nơi bên nhận thầu mở tài khoản thanh toán công bố.

Khoản 1, 2 Điều 86 Luật Xây dựng 2025 quy định về thưởng, phạt hợp đồng xây dựng, bồi thường thiệt hại do vi phạm và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng:

1. Thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng và bồi thường thiệt hại phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng. Mức thưởng cụ thể tương ứng với mức độ hoàn thành tốt các nghĩa vụ của hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận.

2. Việc bồi thường thiệt hại được xác định theo thiệt hại thực tế, các mức thiệt hại định trước tương ứng với các nghĩa vụ hợp đồng xây dựng bị vi phạm, mức độ vi phạm.

Lấy ý kiến dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành luật Xây dựng

Hoàn thiện dự thảo các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Xây dựng

Luật Xây dựng 2025: Ưu tiên trọng tài trong nước khi giải quyết tranh chấp xây dựng

bồi thường thiệt hại hợp đồng xây dựng Luật Xây dựng 2025 tranh chấp xây dựng

Tăng trợ cấp cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu từ 1/7

Tăng trợ cấp cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu từ 1/7

Người đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội cũng được tăng 8% mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026…

Truyền thông chính sách, giải trình rõ ràng với các dự án luật phức tạp

Truyền thông chính sách, giải trình rõ ràng với các dự án luật phức tạp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Văn bản số 519/TTg-PL ngày 15/5/2026, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; yêu cầu chủ động truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội với các dự án luật phức tạp, nhạy cảm.

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Bộ Y tế khuyến cáo người về từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Bộ Y tế khuyến cáo người đi về từ khu vực đang có dịch Ebola cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh...

Ứng dụng AI vào quản lý bệnh mạn tính, giảm áp lực cho hệ thống y tế

Ứng dụng AI vào quản lý bệnh mạn tính, giảm áp lực cho hệ thống y tế

Trong bối cảnh các bệnh mạn tính ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, nhiều chuyên gia cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong theo dõi sức khỏe, không chỉ giữa bác sĩ và bệnh nhân mà còn giúp các thành viên trong gia đình chủ động chăm sóc người thân từ xa…

Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

1

Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng, dầu khí hút dòng tiền

Chứng khoán

2

Prudential Việt Nam: Hơn 180.000 tỷ đồng tài sản đầu tư và gần ba thập kỷ kiến tạo giá trị bền vững

Tài chính

3

An Giang tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất

Bất động sản

4

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tỷ trọng rau công nghệ cao lên 70%

Thị trường

5

Lương bình quân ở các nước châu Âu

Thế giới

