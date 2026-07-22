Huế: Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong đầu tư, đấu thầu tại dự án bệnh viện hơn 169 tỷ đồng

Theo nội dung kết luận, Dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) phê duyệt lần đầu vào năm 2003. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án tăng lên hơn 169,5 tỷ đồng, gồm 54 gói thầu và đưa vào sử dụng từ năm 2015.
Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được quyết toán do 29 trong tổng số 54 gói thầu không có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Theo kết luận thanh tra, sau hơn một thập kỷ đi vào hoạt động, bệnh viện vẫn chưa khai thác hết công suất. Nhiều hạng mục công trình bị bỏ trống, trong khi hàng loạt thiết bị y tế được đầu tư nhưng không đưa vào sử dụng, gây lãng phí lớn cho ngân sách.
Thanh tra xác định chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công, tư vấn và các tổ chức liên quan đã để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, xác định nhu cầu mua sắm trang thiết bị cũng như quản lý, sử dụng tài sản công.
Đáng chú ý, quá trình điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án qua các giai đoạn đều bộc lộ nhiều sai phạm. Lần điều chỉnh năm 2004 vi phạm quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; lần điều chỉnh năm 2008 không tuân thủ Thông tư số 03/2008/TT-BXD và việc điều chỉnh của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô không đúng quy định của Luật Xây dựng năm 2003.
Đối với lần điều chỉnh năm 2015, mặc dù hồ sơ được thẩm định theo Luật Xây dựng năm 2003, nhưng khi UBND tỉnh ban hành quyết định thì Luật Xây dựng năm 2014 đã có hiệu lực. Dù vậy, quyết định vẫn áp dụng quy định cũ, đồng thời chủ đầu tư không đánh giá, chứng minh hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh dự án theo quy định.
Thanh tra cũng chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình triển khai các gói thầu. Tại gói thầu số 2 về san nền, tường chắn, cổng, hàng rào và đường vào cổng, chủ đầu tư không gửi thông báo trúng thầu, hồ sơ hoàn công và hồ sơ quản lý chất lượng không đầy đủ, thiếu nhật ký thi công. Đáng chú ý, thời gian thi công thực tế kéo dài 2.299 ngày so với hợp đồng nhưng không ký phụ lục điều chỉnh cũng như không báo cáo cấp có thẩm quyền.
Đối với gói thầu số 19 về xây lắp công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư không thẩm định điều chỉnh dự toán trước khi phê duyệt, không thực hiện thương thảo hợp đồng; 12 hạng mục thiếu bản vẽ thiết kế thi công, 4 hạng mục có bản vẽ chưa đủ thành phần ký duyệt và 14 hạng mục đã nghiệm thu, thanh toán nhưng không có bản vẽ hoàn công.
Đáng chú ý nhất là gói thầu số 47 về cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế bổ sung. Thanh tra phát hiện nhiều vi phạm trong lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, gia hạn hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán.
Có 35 thiết bị y tế đã được nghiệm thu, thanh toán nhưng không đưa vào sử dụng do không có nhu cầu, thiếu nhân lực vận hành, không có bệnh nhân hoặc thiết bị đã hư hỏng. Trong số này có nhiều thiết bị giá trị lớn, nổi bật là 2 máy chạy thận nhân tạo trị giá gần 1,24 tỷ đồng (theo giá mua năm 2015) đã hết thời gian bảo hành, hư hỏng và lạc hậu về công nghệ.
Thanh tra còn xác định việc nghiệm thu, thanh toán một số thiết bị khi chưa lắp đặt, chưa vận hành thực tế, thiếu chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng. Kết luận cho rằng những sai phạm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra thành phố Huế kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm.
Đồng thời, Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế rà soát toàn bộ hồ sơ quyết toán dự án để tham mưu phương án xử lý dứt điểm việc quyết toán; Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình phục vụ công tác quyết toán.
Thanh tra thành phố Huế cũng yêu cầu Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo số 134/TB-UBND ngày 25/4/2026 nhằm xây dựng phương án khai thác hiệu quả công trình và trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.
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