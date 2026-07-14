Bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, quy hoạch mạng lưới đường bộ cả nước tới 2050 có tổng chiều dài 10.106 km

Cụ thể, trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông được quy hoạch từ cửa khẩu Hữu Nghị, xã Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) đến Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), có chiều dài khoảng 2.158km, quy mô từ 4 đến 12 làn xe. Trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây kéo dài từ phường An Tường (tỉnh Tuyên Quang) đến xã Châu Thành (tỉnh An Giang), dài khoảng 1.249km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe.
Theo khu vực, phía Bắc có 15 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 2.842km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe; khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 14 tuyến, dài khoảng 1.746km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe; khu vực phía Nam có 10 tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.385km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe.
Đối với hệ thống đường vành đai đô thị, quy hoạch gồm 3 tuyến Vành đai đô thị Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 427km (không bao gồm các đoạn đi trùng các tuyến cao tốc khác), quy mô 6 làn xe; và 2 tuyến Vành đai đô thị TP.HCM với tổng chiều dài khoảng 299km, quy mô 8 làn xe.
Đáng chú ý, quy hoạch lần này bổ sung mới 5 tuyến cao tốc. Trong đó, tuyến Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327km, kết nối từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La. Tuyến được chia thành 7 đoạn, gồm Tà Lùng - Đông Khê; Đông Khê - Thất Khê (đi trùng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh); Lạng Sơn - Thái Nguyên; Thái Nguyên - Tuyên Quang; Tuyên Quang - Lào Cai; Lào Cai - Lai Châu (đi trùng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu và Lai Châu - Sơn La). Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe và dự kiến đầu tư sau năm 2030.
Tuyến Vành đai trung du phía Bắc dài khoảng 378km, kết nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với Sơn La, được chia thành 3 đoạn gồm Lạng Sơn - Thái Nguyên, Thái Nguyên - Lào Cai và Lào Cai - Sơn La. Trong đó, đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên được xác định đầu tư trước và sau năm 2030, các đoạn còn lại đầu tư sau năm 2030.
Quy hoạch cũng bổ sung tuyến Hà Tĩnh - Cầu Treo dài khoảng 85km, chia thành hai đoạn Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh và đường Hồ Chí Minh - Cầu Treo. Tuyến được quy hoạch quy mô từ 4 đến 6 làn xe, đầu tư trước và sau năm 2030.
Tuyến Huế - A Lưới dài khoảng 45km được định hướng kết nối khu vực phía Tây thành phố Huế với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.
Trong khi đó, tuyến Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng dài khoảng 141km được chia thành hai đoạn gồm Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa và Gia Nghĩa - Bu Prăng. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, trong đó đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa được đầu tư trước và sau năm 2030, còn đoạn Gia Nghĩa - Bu Prăng đầu tư sau năm 2030.
Bên cạnh việc bổ sung các tuyến mới, Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh tiến trình đầu tư đối với 7 tuyến và đoạn tuyến cao tốc. Cụ thể, đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây dài khoảng 355km, quy mô 6 làn xe được điều chỉnh tiến trình đầu tư trước và sau năm 2030.
Tuyến Bảo Hà - Lai Châu dài khoảng 163km, quy mô 4 làn xe được xác định đầu tư trước năm 2030. Tuyến Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long dài khoảng 140km, quy mô 6 làn xe được điều chỉnh đầu tư trước và sau năm 2030.
Ngoài ra, các tuyến Vũng Áng - Cha Lo dài khoảng 95km, Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ dài khoảng 120km, Nha Trang - Liên Khương dài khoảng 98km và TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 283km đều được quy hoạch quy mô 4 làn xe và điều chỉnh tiến trình đầu tư trước và sau năm 2030.
Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối giữa các trung tâm kinh tế, cửa khẩu, cảng biển, khu công nghiệp và các vùng động lực trong giai đoạn tới.
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