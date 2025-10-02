Đề xuất dự án tủ đổi pin xe điện, cung cấp pin cho khoảng 100.000 người dân Hà Nội

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Công ty LG ENSOL (Hàn Quốc) cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp cùng Honda nghiên cứu dự án thiết lập tủ đổi pin xe điện 2 bánh, có sử dụng trợ lý ảo AI, cùng hệ thống vận hành các trạm này tại thành phố Hà Nội.
Sáng 1/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì buổi làm việc với Công ty LG Energy Solution (LG ENSOL) về dự án đầu tư tủ đổi pin xe máy điện tại Hà Nội.
Thông tin về hoạt động án đầu tư tủ đổi pin xe máy điện tại Hà Nội, đại diện LG ENSOL cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp cùng Honda nghiên cứu dự án thiết lập tủ đổi pin xe điện 2 bánh, có sử dụng trợ lý ảo AI, cùng hệ thống vận hành các trạm này tại thành phố Hà Nội. Năng lực của dự án là cung cấp pin cho khoảng 100.000 người sử dụng, tương đương 100.000 xe máy tại Thành phố.
Hệ thống và trung tâm vận hành liên quan có thể đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Khi dự án phát triển đến quy mô nhất định, LG ENSOL sẽ nghiên cứu việc thiết lập nhà máy tại Hà Nội để sản xuất pin cho xe máy điện cũng như các thiết bị liên quan đến tủ đổi pin.
Về vốn đầu tư, dự án dự kiến sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn, thí điểm và mở rộng. Trong giai đoạn thí điểm, đơn vị sẽ đầu tư trực tiếp. Sau đó, dự kiến sẽ sử dụng vốn đầu tư kết hợp với nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc.
Phía Công ty mong muốn được lãnh đạo Thành phố tạo điều kiện, giúp đỡ triển khai dự án, thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, tạo thị trường rộng lớn với nhiều nguồn cung thuận lợi cho người dân. LG ENSOL cũng đề xuất lãnh đạo Thành phố gợi ý một doanh nghiệp có uy tín và kinh nghiệm tại Thành phố có thể đảm nhận việc vận hành nhà máy và hệ thống tại Hà Nội.
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ, Thành phố đang xây dựng kế hoạch với lộ trình từng bước nhằm phát triển các phương tiện vận tải công cộng, chuyển đổi các phương tiện giao thông từ sử dụng xăng sang sử dụng điện, trong đó ưu tiên phương tiện công cộng trước.
Cụ thể, trước năm 2030 sẽ chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sạch với gần 3.000 xe buýt, 24.000 xe taxi. Với xe taxi, đến nay đã thực hiện đạt gần 50%. Liên quan đến phương tiện cá nhân, đối với ô tô, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành phố đang xây dựng cơ chế khuyến khích người dân chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch.
Trong lộ trình tiến tới hạn chế dùng xe 2 bánh trong khu đô thị, khi các phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, Thành phố sẽ duy trì loại phương tiện này. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành phố sẽ chuyển đổi nhanh phương tiện xe 2 bánh chạy bằng xăng sang sử dụng nhiên liệu sạch.
Đây là bài toán với nhiều thách thức đặt ra cho Thành phố làm sao thực hiện đạt hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu của người dân. Trong quá trình triển khai phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng trạm sạc, trạm thay pin. Chính vì vậy, đề xuất hợp tác của LG ENSOL là phù hợp với nhu cầu Thành phố đang đặt ra.
Dù bão số 10 đã đi qua, Nghệ An vẫn còn hơn 16.000 hộ dân với gần 69.000 người đang bị nước lũ bao vây. Hàng chục xã ngập sâu, giao thông chia cắt, cuộc sống người dân rơi vào tình cảnh khó khăn chồng chất.
Trong những ngày qua, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên các sông ở Ninh Bình liên tục dâng cao. Nhiều trạm đo đã vượt ngưỡng báo động cấp 3, đe dọa nguy cơ ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư và sản xuất nông nghiệp.
Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định đời sống Nhân dân...
Chiều 1/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra.
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: