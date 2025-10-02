Đề xuất dự án tủ đổi pin xe điện, cung cấp pin cho khoảng 100.000 người dân Hà Nội

Công ty LG ENSOL (Hàn Quốc) cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp cùng Honda nghiên cứu dự án thiết lập tủ đổi pin xe điện 2 bánh, có sử dụng trợ lý ảo AI, cùng hệ thống vận hành các trạm này tại thành phố Hà Nội. Năng lực của dự án là cung cấp pin cho khoảng 100.000 người sử dụng, tương đương 100.000 xe máy tại thành phố...

Sáng 1/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì buổi làm việc với Công ty LG Energy Solution (LG ENSOL) về dự án đầu tư tủ đổi pin xe máy điện tại Hà Nội.

Thông tin về hoạt động án đầu tư tủ đổi pin xe máy điện tại Hà Nội, đại diện LG ENSOL cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp cùng Honda nghiên cứu dự án thiết lập tủ đổi pin xe điện 2 bánh, có sử dụng trợ lý ảo AI, cùng hệ thống vận hành các trạm này tại thành phố Hà Nội. Năng lực của dự án là cung cấp pin cho khoảng 100.000 người sử dụng, tương đương 100.000 xe máy tại Thành phố.

Hệ thống và trung tâm vận hành liên quan có thể đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Khi dự án phát triển đến quy mô nhất định, LG ENSOL sẽ nghiên cứu việc thiết lập nhà máy tại Hà Nội để sản xuất pin cho xe máy điện cũng như các thiết bị liên quan đến tủ đổi pin.

Về vốn đầu tư, dự án dự kiến sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn, thí điểm và mở rộng. Trong giai đoạn thí điểm, đơn vị sẽ đầu tư trực tiếp. Sau đó, dự kiến sẽ sử dụng vốn đầu tư kết hợp với nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc.

Phía Công ty mong muốn được lãnh đạo Thành phố tạo điều kiện, giúp đỡ triển khai dự án, thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, tạo thị trường rộng lớn với nhiều nguồn cung thuận lợi cho người dân. LG ENSOL cũng đề xuất lãnh đạo Thành phố gợi ý một doanh nghiệp có uy tín và kinh nghiệm tại Thành phố có thể đảm nhận việc vận hành nhà máy và hệ thống tại Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ, Thành phố đang xây dựng kế hoạch với lộ trình từng bước nhằm phát triển các phương tiện vận tải công cộng, chuyển đổi các phương tiện giao thông từ sử dụng xăng sang sử dụng điện, trong đó ưu tiên phương tiện công cộng trước.

Cụ thể, trước năm 2030 sẽ chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sạch với gần 3.000 xe buýt, 24.000 xe taxi. Với xe taxi, đến nay đã thực hiện đạt gần 50%. Liên quan đến phương tiện cá nhân, đối với ô tô, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành phố đang xây dựng cơ chế khuyến khích người dân chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch.

Trong lộ trình tiến tới hạn chế dùng xe 2 bánh trong khu đô thị, khi các phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, Thành phố sẽ duy trì loại phương tiện này. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành phố sẽ chuyển đổi nhanh phương tiện xe 2 bánh chạy bằng xăng sang sử dụng nhiên liệu sạch.

Đây là bài toán với nhiều thách thức đặt ra cho Thành phố làm sao thực hiện đạt hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu của người dân. Trong quá trình triển khai phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng trạm sạc, trạm thay pin. Chính vì vậy, đề xuất hợp tác của LG ENSOL là phù hợp với nhu cầu Thành phố đang đặt ra.