Đề xuất lương đặc thù với lực lượng bảo vệ an ninh mạng

Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được áp dụng chế độ, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu chuyên môn, tính chất nhiệm vụ và mức độ rủi ro nghề nghiệp…

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng, trong đó đáng chú ý là nội dung về chính sách tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

Dự thảo Nghị định gồm 06 chương, 31 điều tập trung làm rõ những nội dung: (1), quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng; (2), quy định về cơ chế phối hợp và huy động nguồn lực tham gia bảo vệ an ninh mạng; (3), quy định về chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng, đối tượng thuộc diện thu hút, trọng dụng và người ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quan trọng, chiến lược trong lĩnh vực an ninh mạng; (4), quy định về điều kiện bảo đảm, kinh phí và cơ chế hỗ trợ phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

Ngoài ra, dự thảo quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng; mục tiêu, nội dung sử dụng, nguồn hình thành, nguyên tắc quản lý…

ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ

Theo Bộ Công an, lực lượng bảo vệ an ninh mạng thực hiện nhiệm vụ có tính chất đặc thù, yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật, bảo mật, cường độ làm việc lớn, áp lực và trách nhiệm cao. Trong khi đó, chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng hiện hành chưa phản ánh đầy đủ tính chất đặc thù này, ảnh hưởng đến động lực làm việc và khả năng giữ chân nhân lực.

Do đó, việc xây dựng cơ chế đãi ngộ phù hợp, bảo đảm tương xứng với tính chất công việc, góp phần động viên, khuyến khích, ổn định đội ngũ và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Quy định cơ chế tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng theo hướng đặc thù, có phân loại đối tượng, vị trí việc làm, mức độ phức tạp và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là phương án phù hợp hơn cả.

Tại dự thảo Nghị định quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng, nội dung về chính sách tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng (Điều 14) quy định: (1), Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được áp dụng chế độ, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu chuyên môn, tính chất nhiệm vụ và mức độ rủi ro nghề nghiệp.

(2), Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được hưởng chế độ hỗ trợ tăng thêm hằng tháng để bảo đảm tổng mức tiền lương và khoản hỗ trợ đặc thù bằng 300% mức lương tháng theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hoặc cấp bậc hàm và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật.

(3), Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại vị trí trọng yếu, hoặc vị trí yêu cầu triển khai bảo vệ an ninh mạng 24/7 trong tuần hoặc tham gia ứng cứu sự cố an ninh mạng nghiêm trọng hoặc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có cường độ cao, yêu cầu bảo mật đặc biệt được hưởng tiền thưởng theo kết quả và chế độ hỗ trợ đặc thù khác theo quy định của pháp luật.

(4), Thành viên lực lượng bảo vệ an ninh mạng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; có công trình, sản phẩm, giải pháp, sáng kiến, kết quả nghiên cứu phục vụ trực tiếp công tác bảo vệ an ninh mạng được xem xét thưởng một lần khen thưởng, tôn vinh, ghi nhận theo quy định của pháp luật.

Và (5), Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn việc thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

Tại báo cáo đánh giá tác động chính sách mới trong dự thảo nghị định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng, đối với quy định về chính sách tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng, Bộ Công an đưa ra ba phương án: Cụ thể, phương án 1: Áp dụng hoàn toàn theo chế độ chung, không có cơ chế riêng. Ưu điểm là không làm tăng chi ngân sách, nhưng không phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng.

Phương án 2: Bổ sung phụ cấp hoặc tiền thưởng ở mức hạn chế. Phương án này có tác động tích cực bước đầu nhưng chưa đủ sức tạo động lực hoặc giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Phương án 3: Quy định cơ chế tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng theo hướng đặc thù, có phân loại đối tượng, vị trí việc làm, mức độ phức tạp và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. “Đây là phương án phù hợp hơn cả”, Bộ Công an khẳng định, và đề nghị lựa chọn phương án 3, đồng thời quy định rõ nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí, nguồn kinh phí và thẩm quyền quyết định.

Với chính sách tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng theo hướng đặc thù, Bộ Công an cho rằng sẽ làm tăng chi ngân sách nhà nước, tăng chi thường xuyên cho tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, tuy nhiên, xét tổng thể, đây là khoản chi có tính đầu tư để phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại do sự cố an ninh mạng gây ra. Đồng thời góp phần nâng cao động lực công tác, giữ chân đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, hạn chế tình trạng dịch chuyển sang khu vực có mức thu nhập tốt hơn; tăng tính ổn định và chuyên nghiệp của lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

KHẮC PHỤC KHOẢNG TRỐNG, BẤT CẬP HIỆN HÀNH

Tại tờ trình Dự thảo Nghị định quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng, theo Bộ Công an, không gian mạng ngày càng trở thành môi trường chiến lược, gắn chặt với hoạt động của bộ máy nhà nước, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, đối ngoại, hạ tầng trọng yếu, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, dữ liệu quan trọng và các hoạt động thiết yếu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, dữ liệu số và hạ tầng số đang làm gia tăng nhanh cả về số lượng, quy mô, mức độ phụ thuộc và mức độ rủi ro của hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu.

Trong khi đó, nguy cơ, mối đe dọa, sự cố, tấn công mạng, lộ lọt dữ liệu, gián đoạn hoạt động hệ thống thông tin, tấn công chuỗi cung ứng số, khai thác lỗ hổng bảo mật và các hành vi xâm phạm an ninh mạng có xu hướng ngày càng phức tạp, tinh vi, đa dạng và khó dự báo.

Tuy nhiên, theo Bộ Công an, thực tiễn hiện nay, quy định pháp luật về lực lượng bảo vệ an ninh mạng còn phân tán, chưa đồng bộ, chưa hình thành khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất về tổ chức, hoạt động, huy động, phối hợp và chính sách phát triển lực lượng; chưa có cơ chế pháp lý đầy đủ để xác định rõ lực lượng chuyên trách, lực lượng thường trực, lực lượng dự bị bảo vệ an ninh mạng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ chế huy động, phạm vi tham gia, chế độ, chính sách và bảo vệ pháp lý đối với từng lực lượng.

Ngoài ra cũng chưa có quy định đồng bộ về cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, chia sẻ dữ liệu phục vụ bảo vệ an ninh mạng, cơ chế huy động nguồn lực xã hội, chuyên gia, tổ chức ngoài khu vực nhà nước trong tình huống cần thiết; chưa có hành lang pháp lý đầy đủ cho các cơ chế phát hiện, tiếp nhận, xử lý báo cáo lỗ hổng an ninh mạng theo hướng xã hội hóa, hợp pháp, có kiểm soát, gắn với quản lý nhà nước.

Đặc biệt trong đó, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, hỗ trợ điều kiện làm việc, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực an ninh mạng chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù của lĩnh vực này.

“Từ những yêu cầu nêu trên, việc ban hành Nghị định là cần thiết để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục khoảng trống, bất cập hiện hành, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng”, Bộ Công an nhấn mạnh.

Dự thảo Nghị định quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng với đối tượng áp dụng gồm: (a), lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lực lượng thường trực bảo vệ an ninh mạng; lực lượng dự bị bảo vệ an ninh mạng; (b), sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên chức, người lao động, công nhân Công an; (c), cá nhân, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chính sách có liên quan đến lực lượng bảo vệ an ninh mạng.