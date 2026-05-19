Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề xuất nâng cấp chế định bảo hiểm hàng hải để tiệm cận thông lệ quốc tế

Như Nguyệt

19/05/2026, 15:38

Việc xây dựng cơ chế bảo hiểm chuyên biệt cho hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực vận tải biển theo hướng đồng bộ, hiện đại và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự án Bộ luật Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam do Bộ Xây dựng dự thảo. Bộ Tư pháp đã đăng tải hồ sơ dự án luật để thẩm định.

Dự án luật được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015, Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004. Một số ý kiến góp ý liên quan đến việc sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan đến bảo hiểm hàng hải và tổn thất chung.

Theo dự thảo tờ trình, Chương IX từ Điều 95 đến Điều 103) quy định về bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm đường thủy nội địa, bao gồm hai mục: bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm đường thủy nội địa.

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật hàng hải phù hợp thông lệ quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải biển.

Qua rà soát, Bộ Xây dựng cho rằng việc xây dựng cơ chế bảo hiểm chuyên biệt cho hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực vận tải biển theo hướng đồng bộ, hiện đại và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Đồng thời tạo cơ sở pháp lý minh bạch cho việc phân bổ, quản trị và xử lý rủi ro trong hoạt động vận tải, logistics và khai thác phương tiện đường thủy.

Mặt khác, các quy định về trách nhiệm bảo hiểm, bồi thường tổn thất và bảo đảm an toàn vận tải góp phần nâng cao tính ổn định, an toàn và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải biển, doanh nghiệp logistics và chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, việc bổ sung và hoàn thiện các quy định về bảo hiểm đường thủy nội địa cũng phù hợp với yêu cầu phát triển hệ thống logistics hiện đại, an toàn và hiệu quả; hỗ trợ thúc đẩy vận tải đa phương thức, giảm thiểu rủi ro thương mại và nâng cao khả năng huy động nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế biển và giao thông đường thủy bền vững.

Báo cáo đánh giá tác động cũng cho thấy Công ước Rotterdam (2009) đang dần trở thành chuẩn mực mới cho vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đòi hỏi các quốc gia nội luật hóa và điều chỉnh luật nội địa. Những thay đổi pháp lý này đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp trong việc cập nhật hợp đồng, bảo hiểm và xử lý tranh chấp để phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tại biên bản tiếp thu, giải trình, góp ý về vấn đề này, Công ty Luật TNHH DVHH Thăng Long cho rằng các quy định hiện hành về bảo hiểm hàng hải trong bộ luật vẫn mang tính khái quát và chưa hình thành hệ thống nguyên tắc chuyên sâu như: nghĩa vụ trung thực tuyệt đối (utmost good faith); nghĩa vụ cung cấp thông tin (disclosure); cơ chế xử lý vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Điều này làm hạn chế khả năng phát triển thị trường bảo hiểm hàng hải và tái bảo hiểm theo chuẩn quốc tế.

Do đó, Công ty Luật TNHH DVHH Thăng Long kiến nghị nâng cấp chế định bảo hiểm hàng hải. Hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản về bảo hiểm hàng hải theo chuẩn mực quốc tế. Quy định rõ nghĩa vụ cung cấp thông tin và hậu quả pháp lý khi vi phạm. Cho phép áp dụng tập quán và điều kiện bảo hiểm quốc tế.

Hiện, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên như dự thảo để phù hợp với tinh thần lập pháp hiện nay, chỉ thực hiện quy định những vẫn đề mang tính nguyên tắc tại dự thảo luật, các nội dung chi tiết liên quan đến vận đơn điện tử, bảo hiểm sẽ được chuyển quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cần có ưu đãi đặc thù để phát triển cảng biển và hệ thống logistics hiện đại

10:45, 19/05/2026

Cần có ưu đãi đặc thù để phát triển cảng biển và hệ thống logistics hiện đại

Bảy giải pháp chiến lược phát triển đồng bộ ngành hàng hải và đường thủy

15:48, 06/08/2025

Bảy giải pháp chiến lược phát triển đồng bộ ngành hàng hải và đường thủy

Cần xây dựng Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, tạo đà phát triển của ngành trong giai đoạn mới

19:11, 17/06/2025

Cần xây dựng Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, tạo đà phát triển của ngành trong giai đoạn mới

Từ khóa:

bảo hiểm hàng hải Bộ Xây dựng thể chế pháp luật vận tải biển

Đọc thêm

Tăng cường quản lý, kiểm soát, ngăn chặn thất thoát thuốc có chứa fentanyl

Tăng cường quản lý, kiểm soát, ngăn chặn thất thoát thuốc có chứa fentanyl

Đây là yêu cầu của Bộ Y tế để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ thất thoát nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, đặc biệt là fentanyl và thuốc chứa fentanyl nói riêng vào mục đích bất hợp pháp...

Hoàn tất chuỗi roadshow Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại ba miền

Hoàn tất chuỗi roadshow Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại ba miền

Ngày 19/5, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức lễ phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 khu vực phía Nam tại TP.HCM, qua đó hoàn thành chuỗi roadshow khởi động chương trình tại ba miền Bắc – Trung – Nam...

Mức tiền các khoản bảo hiểm tăng theo lương cơ sở từ 1/7

Mức tiền các khoản bảo hiểm tăng theo lương cơ sở từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Theo đó, các khoản đóng bảo hiểm của người lao động tính theo lương cơ sở cũng có sự điều chỉnh từ ngày này...

Cần có ưu đãi đặc thù để phát triển cảng biển và hệ thống logistics hiện đại

Cần có ưu đãi đặc thù để phát triển cảng biển và hệ thống logistics hiện đại

Góp ý dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng kiến nghị phát triển cảng biển theo mô hình trung tâm logistics tích hợp; khuyến khích cảng trung chuyển quốc tế, áp dụng cơ chế sandbox đối với công nghệ logistics mới...

Hà Nội sẽ tiếp nhận 230 người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Hà Nội sẽ tiếp nhận 230 người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận 230 chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố trong năm 2026...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Bất động sản

2

Tập đoàn SCG: Chủ động thích ứng trong làn sóng chuyển đổi xanh và số hóa

Nhà đầu tư

3

Bộ Xây dựng cắt giảm gần 4.000 tỷ đồng chi phí thủ tục hành chính

Bất động sản

4

Mối lo tài khóa khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao chưa từng thấy

Thế giới

5

Trí tuệ nhân tạo và bài toán giao thông tương lai tại Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy