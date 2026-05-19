Tăng cường quản lý, kiểm soát, ngăn chặn thất thoát thuốc có chứa fentanyl

Theo thông tin từ Bộ Y tế, thời gian
qua, Bộ Y tế nhận được một số văn
bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an trao đổi về tình
hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl.
Theo công văn số 2089/CSMT-P5
ngày 8/4/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông báo về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành
Sắc lệnh quy định fentanyl là “vũ khí hủy diệt hàng loạt”, coi đây là mối
đe dọa an ninh quốc gia cấp bách.
Tại khu vực Châu Á và Đông Nam Á, cũng đã
phát hiện tội phạm sử dụng fentanyl và các dẫn chất để pha trộn vào ma túy và một
số sản phẩm, nhằm tăng cảm giác “phê” cho người sử dụng, đe dọa đến tính mạng
người dùng.
Đặc biệt, tại Việt Nam, tháng 11/2025, Cục Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, triệt phá thành công vụ án liên
quan đến fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl (50mcg/10ml).
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn
nguy cơ thất thoát nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng
thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền
chất nói chung, đặc biệt là fentanyl và thuốc chứa fentanyl nói riêng vào mục
đích bất hợp pháp, Bộ Y tế đề nghị
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị, cơ sở kinh doanh, sử dụng
thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentanyl.
Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức
triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy
liên quan đến các hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực dược.
Đặc biệt là quản lý, kiểm soát chặt chẽ
việc kinh doanh, sử dụng các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt nêu trên, tuyệt
đối không để thất thoát, sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.
Các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực
hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nhóm thuốc này cũng cần được tăng cường.
Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế
các tỉnh, thành phố và Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh, cơ sở có hoạt động dược trên địa bàn, các cơ sở thuộc thẩm quyền quản
lý nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, kê đơn, cấp phát thuốc có chứa
fentanyl.
Các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện các
quy định, quy trình có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl, trong đó có việc bắt
buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau khi sử dụng và thực hiện nghiêm ngặt
quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống để ngăn ngừa tình trạng thất thoát hoặc sử dụng
sai mục đích.
Bên cạnh đó, cần chủ động rà soát, thống
kê các đơn vị có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần,
tiền chất dùng làm thuốc trên địa bàn/thuộc thẩm quyền quản lý. Tập trung kiểm tra các đơn vị có sử dụng,
kinh doanh với số lượng lớn, đặc biệt là thuốc có chứa fentanyl.
Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh, các cơ sở có hoạt động dược thuộc Bộ Y tế chủ động rà soát hoạt động có liên quan
đến thuốc có chứa fentanyl tại đơn vị, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại mỗi giai
đoạn của quy trình, không để tình trạng thất thoát thuốc xảy ra.
Trường hợp phát hiện tình trạng
thất thoát thuốc, cơ sở phải chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trên địa bàn, cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh và cơ quan chức năng (trong
trường hợp cần thiết) để kịp thời giải quyết.
Đối với các cơ sở kinh doanh dược, Bộ Y tế đề nghị nghiêm túc
triển khai quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần,
thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng
thần, tiền chất dùng làm thuốc.
Cùng với đó, rà soát hoạt động kinh
doanh của cơ sở, đặc biệt là kinh doanh thuốc có chứa fentanyl; nghiêm cấm mua
bán thuốc sai đối tượng để dẫn tới việc sử dụng thuốc vào mục đích bất hợp
pháp.