Tăng cường quản lý, kiểm soát, ngăn chặn thất thoát thuốc có chứa fentanyl

Đây là yêu cầu của Bộ Y tế để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ thất thoát nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, đặc biệt là fentanyl và thuốc chứa fentanyl nói riêng vào mục đích bất hợp pháp...

Theo thông tin từ Bộ Y tế, thời gian qua, Bộ Y tế nhận được một số văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl.

Theo công văn số 2089/CSMT-P5 ngày 8/4/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông báo về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành Sắc lệnh quy định fentanyl là “vũ khí hủy diệt hàng loạt”, coi đây là mối đe dọa an ninh quốc gia cấp bách.

Tại khu vực Châu Á và Đông Nam Á, cũng đã phát hiện tội phạm sử dụng fentanyl và các dẫn chất để pha trộn vào ma túy và một số sản phẩm, nhằm tăng cảm giác “phê” cho người sử dụng, đe dọa đến tính mạng người dùng.

Đặc biệt, tại Việt Nam, tháng 11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, triệt phá thành công vụ án liên quan đến fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl (50mcg/10ml).

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ thất thoát nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất nói chung, đặc biệt là fentanyl và thuốc chứa fentanyl nói riêng vào mục đích bất hợp pháp, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị, cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentanyl.

Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy liên quan đến các hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực dược.

Đặc biệt là quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt nêu trên, tuyệt đối không để thất thoát, sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nhóm thuốc này cũng cần được tăng cường.

Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở có hoạt động dược trên địa bàn, các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, kê đơn, cấp phát thuốc có chứa fentanyl.

Các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl, trong đó có việc bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau khi sử dụng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống để ngăn ngừa tình trạng thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích.

Bên cạnh đó, cần chủ động rà soát, thống kê các đơn vị có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trên địa bàn/thuộc thẩm quyền quản lý. Tập trung kiểm tra các đơn vị có sử dụng, kinh doanh với số lượng lớn, đặc biệt là thuốc có chứa fentanyl.

Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở có hoạt động dược thuộc Bộ Y tế chủ động rà soát hoạt động có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl tại đơn vị, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại mỗi giai đoạn của quy trình, không để tình trạng thất thoát thuốc xảy ra.

Trường hợp phát hiện tình trạng thất thoát thuốc, cơ sở phải chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trên địa bàn, cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh và cơ quan chức năng (trong trường hợp cần thiết) để kịp thời giải quyết.

Đối với các cơ sở kinh doanh dược, Bộ Y tế đề nghị nghiêm túc triển khai quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

Cùng với đó, rà soát hoạt động kinh doanh của cơ sở, đặc biệt là kinh doanh thuốc có chứa fentanyl; nghiêm cấm mua bán thuốc sai đối tượng để dẫn tới việc sử dụng thuốc vào mục đích bất hợp pháp.