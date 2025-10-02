Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán 2026

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Công chức, viên chức dự kiến nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 9 ngày, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Bộ Nội vụ vừa có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức.
Đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp Tết Âm lịch năm 2026 nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.
Theo phương án này, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 Dương lịch (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), đến hết Chủ Nhật ngày 22/2/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Như vậy, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần.
Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức nghỉ ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9. Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 22/8/2026).
Với phương án này, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ thứ Bảy ngày 29/8/2026, đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026 Dương lịch. Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần).
Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề xuất căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động.
Cụ thể, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.
Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau).
Đồng thời, thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.
Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động, thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức. Cùng với đó, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 4 Viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Dinh dưỡng; Sức khỏe, nghề nghiệp và môi trường; Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương...
Công ty LG ENSOL (Hàn Quốc) cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp cùng Honda nghiên cứu dự án thiết lập tủ đổi pin xe điện 2 bánh, có sử dụng trợ lý ảo AI, cùng hệ thống vận hành các trạm này tại thành phố Hà Nội. Năng lực của dự án là cung cấp pin cho khoảng 100.000 người sử dụng, tương đương 100.000 xe máy tại thành phố...
Dù bão số 10 đã đi qua, Nghệ An vẫn còn hơn 16.000 hộ dân với gần 69.000 người đang bị nước lũ bao vây. Hàng chục xã ngập sâu, giao thông chia cắt, cuộc sống người dân rơi vào tình cảnh khó khăn chồng chất.
Trong những ngày qua, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên các sông ở Ninh Bình liên tục dâng cao. Nhiều trạm đo đã vượt ngưỡng báo động cấp 3, đe dọa nguy cơ ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư và sản xuất nông nghiệp.
Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định đời sống Nhân dân...
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: