Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Làm thêm giờ ngày lễ, Tết được hưởng ít nhất 300% lương

Thu Hằng

29/09/2025, 13:39

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, sẽ được hưởng tiền lương làm thêm ít nhất bằng 300%, theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để việc thực hiện tại các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố được thống nhất, đúng theo quy định của pháp luật, Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn việc triển khai tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Việc này được căn cứ theo Bộ luật Lao động 2019; Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động.

Theo hướng dẫn, Sở Nội vụ Hà Nội nêu rõ các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, bao gồm: (1) Sản xuất, gia công xuất khẩu hàng dệt, may, da, giày, điện tử, chế biến nông - lâm - thủy sản; (2) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.

(3) Trường hợp công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường chưa cung ứng đầy đủ, kịp thời; (4) Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019.

(5) Cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; (6) Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường không quá 44 giờ trong một tuần.

Việc làm thêm giờ cần có sự đồng ý của người lao động về thời gian, địa điểm, công việc làm thêm theo quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động năm 2019, Điều 59 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Giới hạn thời gian làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày; không quá 12 giờ/ngày (bao gồm giờ làm việc bình thường và giờ làm thêm); không quá 12 giờ/ngày vào ngày nghỉ lễ, Tết, hằng tuần.

Trước khi tổ chức làm thêm, doanh nghiệp, đơn vị phải thông báo bằng văn bản đến Sở Nội vụ nơi tổ chức làm thêm giờ, thời gian thông báo chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức làm thêm giờ.

Nội dung thông báo phải bao gồm: tên doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; lý do tổ chức làm thêm giờ; số lượng người lao động tham gia; thời gian tổ chức làm thêm.

Người lao động phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Nghị định 44/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP. Đồng thời, doanh nghiệp, đơn vị cần đảm bảo các biện pháp chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, bố trí nghỉ ngơi hợp lý, phù hợp cho người lao động.

Về chế độ tiền lương làm thêm giờ, được quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Căn cứ theo hướng dẫn này, Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện, đảm bảo triển khai công tác làm thêm giờ đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết.

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tính tiền lương làm thêm giờ tại các doanh nghiệp

15:46, 08/07/2025

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tính tiền lương làm thêm giờ tại các doanh nghiệp

Lương không đủ sống, người lao động phải “thắt lưng buộc bụng”, làm thêm giờ

18:29, 27/06/2025

Lương không đủ sống, người lao động phải “thắt lưng buộc bụng”, làm thêm giờ

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

13:08, 19/09/2025

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Từ khóa:

doanh nghiệp Làm thêm giờ lao động Sở Nội vụ Hà Nội tiền lương tiền lương làm thêm

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

Lương tối thiểu dự kiến tăng thêm từ 250.000 - 350.000 đồng tùy từng vùng lương, chạm mốc cao nhất đạt 5,31 triệu đồng/tháng ở vùng I. Nhiều địa bàn áp dụng cũng được điều chỉnh tăng từ vùng II lên vùng I, vùng III lên vùng II, đồng nghĩa người lao động được tăng lương với mức cao hơn...

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với các quy định cụ thể về cơ chế cấp hạn mức xuất – nhập khẩu vàng hằng năm. Theo đó, những tổ chức kinh doanh vàng buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng…

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ...

Miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi

Miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi

Sức gió dữ dội kèm mưa lớn kéo dài từ bão số 10 (Bualoi) đã khiến nhiều tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề: 13 người chết và mất tích, nhiều người bị thương; hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, tốc mái; hàng chục ngàn cây xanh gãy đổ, đường sá ngổn ngang...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng

Địa phương

2

Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế

Tài chính

3

Nam A Bank tiếp tục vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Tài chính

4

Nỗ lực bảo vệ “lá chắn” Trái đất, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

5

Thu nhập mỗi giờ của các CEO ngành bán lẻ Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy