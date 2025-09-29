Làm thêm giờ ngày lễ, Tết được hưởng ít nhất 300% lương

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, sẽ được hưởng tiền lương làm thêm ít nhất bằng 300%, theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội...

Để việc thực hiện tại các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố được thống nhất, đúng theo quy định của pháp luật, Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn việc triển khai tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Việc này được căn cứ theo Bộ luật Lao động 2019; Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015; và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động.

Theo hướng dẫn, Sở Nội vụ Hà Nội nêu rõ các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, bao gồm: (1) Sản xuất, gia công xuất khẩu hàng dệt, may, da, giày, điện tử, chế biến nông - lâm - thủy sản; (2) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.

(3) Trường hợp công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường chưa cung ứng đầy đủ, kịp thời; (4) Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019.

(5) Cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; (6) Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường không quá 44 giờ trong một tuần.

Việc làm thêm giờ cần có sự đồng ý của người lao động về thời gian, địa điểm, công việc làm thêm theo quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động năm 2019, Điều 59 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Giới hạn thời gian làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày; không quá 12 giờ/ngày (bao gồm giờ làm việc bình thường và giờ làm thêm); không quá 12 giờ/ngày vào ngày nghỉ lễ, Tết, hằng tuần.

Trước khi tổ chức làm thêm, doanh nghiệp, đơn vị phải thông báo bằng văn bản đến Sở Nội vụ nơi tổ chức làm thêm giờ, thời gian thông báo chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức làm thêm giờ.

Nội dung thông báo phải bao gồm: tên doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; lý do tổ chức làm thêm giờ; số lượng người lao động tham gia; thời gian tổ chức làm thêm.

Người lao động phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Nghị định 44/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP. Đồng thời, doanh nghiệp, đơn vị cần đảm bảo các biện pháp chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, bố trí nghỉ ngơi hợp lý, phù hợp cho người lao động.

Về chế độ tiền lương làm thêm giờ, được quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Căn cứ theo hướng dẫn này, Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện, đảm bảo triển khai công tác làm thêm giờ đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết.