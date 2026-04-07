Đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí lên 600.000 đồng từ 1/7

Thu Hằng

07/04/2026, 10:38

Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng (tăng 20%). Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026...

Bộ Y tế đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí, trợ giúp xã hội để cải thiện đời sống cho người thụ hưởng. Ảnh minh họa: T.H.

Đề xuất được Bộ Y tế nêu tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP.

Đề xuất được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội thấp. Hiện nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định tại các Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, Nghị định số 76/2024/NĐ-CP vẫn còn rất thấp, chưa đảm bảo mức sống tối thiểu và thiếu tính tương đồng với các chính sách bảo hiểm xã hội, giảm nghèo hay ưu đãi người có công.

Cụ thể, mức chuẩn 500.000 đồng/tháng hiện chỉ tương đương 22,7% chuẩn nghèo nông thôn và 17,8% chuẩn nghèo đô thị theo quy định mới (Nghị định số 351/2025/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 2.200.000 đồng/tháng, khu vực đô thị là 2.800.000 đồng/tháng).

Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng CPI giai đoạn 2024 - 2026 tăng bình quân trên 3,5%/năm (dự kiến tăng gần 12% sau 3 năm), đặc biệt là nhóm hàng lương thực tăng nhanh, việc giữ nguyên mức trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội đang khiến đời sống của đối tượng thụ hưởng chính sách ngày càng khó khăn.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã có chỉ đạo về việc tăng tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó chỉ đạo thực hiện điều chỉnh trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo tăng mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026.

Theo Bộ Y tế, đây là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để thực hiện điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Ngoài ra, dự kiến từ ngày 1/7/2026, Chính phủ sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn liền với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công và đặc biệt là nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội để bảo đảm đời sống cho các nhóm đối tượng yếu thế.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng (tăng 20%). Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Mức đề xuất đã được Bộ Y tế đã đánh giá tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trong thời gian qua; căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Đồng thời, trên sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và kiến nghị của đại biểu Quốc hội, cử tri, để bảo đảm thực hiện lộ trình tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trong mối tương quan với các chính sách xã hội khác, sự công bằng giữa các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để bỏ sót đối tượng; không ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ Y tế lý giải việc đề xuất mức tăng cao hơn định hướng chung nhằm đảm bảo sự tương quan với chính sách cải cách tiền lương và mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng.

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 20% được cấu thành từ: 8% mức dự kiến tăng lương cơ sở và 12% bù đắp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trong giai đoạn 2024 - 2026. Thực tế giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm và dịch vụ y tế thiết yếu luôn tăng cao hơn CPI chung, gây áp lực trực tiếp lên nhóm đối tượng yếu thế không có khả năng tự lao động. Việc bù đắp 12% là điều kiện tiên quyết để bảo vệ giá trị thực tế của mức trợ cấp trước lạm phát.

Mức tăng cũng nhằm khắc phục tình trạng mức trợ cấp quá thấp. Bởi hiện nay, mức chuẩn trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng là mức thấp nhất trong hệ thống an sinh xã hội.

“Nếu chỉ điều chỉnh tăng 8% (lên 540.000 đồng/tháng), mức trợ cấp này vẫn chưa đạt tới 25% chuẩn nghèo nông thôn, và chưa đầy 20% chuẩn nghèo đô thị. Khoảng cách quá lớn giữa mức trợ cấp và chuẩn nghèo khiến chính sách khó phát huy vai trò là "lưới đỡ" cuối cùng, gây khó khăn cho việc duy trì điều kiện sống tối thiểu của người dân”, Bộ Y tế nêu quan điểm.

Trong khi đó, mức chuẩn 600.000 đồng/tháng giúp tỷ lệ đáp ứng chuẩn nghèo tăng lên đáng kể (đạt 27,3% chuẩn nghèo nông thôn và 21,4% chuẩn nghèo đô thị).

Phương án này cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp về quyền được bảo đảm an sinh xã hội, giúp đối tượng đủ khả năng chi trả các nhu cầu thiết yếu, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm chính sách an sinh.

Dự thảo Nghị định cũng quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí áp dụng trên địa bàn cao hơn mức quy định tại Nghị định; quyết định đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ cấp.

Người hưởng trợ cấp hưu trí được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 100%

09:19, 07/01/2026

Người hưởng trợ cấp hưu trí được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 100%

Bao phủ bảo hiểm xã hội mở rộng, 2,5 triệu người được hưởng trợ cấp hưu trí

09:37, 30/01/2026

Bao phủ bảo hiểm xã hội mở rộng, 2,5 triệu người được hưởng trợ cấp hưu trí

Kiến nghị trợ cấp hưu trí cho người từ đủ 60 tuổi

18:29, 22/12/2025

Kiến nghị trợ cấp hưu trí cho người từ đủ 60 tuổi

Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Không chờ có bệnh mới đi khám

Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Không chờ có bệnh mới đi khám

Lần đầu tiên được triển khai trên toàn quốc, Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 được kỳ vọng thúc đẩy thay đổi cách người Việt chăm sóc sức khỏe: từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy mỗi người dân làm trung tâm…

Mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có người phụng dưỡng nhưng người này không có khả năng kinh tế, sức khỏe, sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, với mức 600.000 đồng, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Đề xuất nhiều chính sách đặc biệt để phát triển kinh tế Nhà nước

Đề xuất nhiều chính sách đặc biệt để phát triển kinh tế Nhà nước

Theo dự thảo Nghị quyết, doanh nghiệp nhà nước mạnh có quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ; được trích tối đa 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hàng năm của doanh nghiệp để hình thành quỹ thưởng.....

Mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất

Mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất

Mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử nếu đảm bảo quy định sẽ được cấp một mã định danh (ID) duy nhất, và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Luật Luật sư (sửa đổi): Xác định rõ nội hàm của tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng

Luật Luật sư (sửa đổi): Xác định rõ nội hàm của tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng"

Dự thảo luật bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn luật sư và giao Chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần xác định rõ nội hàm tiêu chuẩn này...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

