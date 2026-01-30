Bao phủ bảo hiểm xã hội mở rộng, 2,5 triệu người được hưởng trợ cấp hưu trí

Tính đến hết năm 2025, số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cả nước khoảng 2,5 triệu người. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội tiếp tục được mở rộng, đạt trên 21 triệu người…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sau hơn 6 năm triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết cơ bản được hoàn thành theo đúng lộ trình. Đặc biệt, độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được mở rộng, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đến hết năm 2025, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 21,34 triệu người, trong đó có hơn 18,26 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và trên 3,07 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 16,6 triệu người.

Việc giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, xuyên suốt, đúng chế độ và với thủ tục hành chính ngày càng được cải cách, số lượng hồ sơ, biểu mẫu được cắt giảm, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân thụ hưởng các chính sách. Qua đó, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động.

Theo đó, tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 45,1%, hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết 28-NQ/TW. Riêng tỷ lệ nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 6,5%, gấp 2,6 lần chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 35,1%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW giao.

Hiện nay, tổng số người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng là hơn 3,54 triệu người. Đến ngày 31/12/2025, số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là khoảng 2,5 triệu người.

Cùng với mở rộng diện bao phủ, chất lượng tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng không ngừng được nâng cao. Việc giải quyết, chi trả các chế độ được thực hiện kịp thời, xuyên suốt, đúng quy định, với thủ tục hành chính ngày càng được cải cách theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người thụ hưởng.

Năm 2025, toàn hệ thống tiếp nhận khoảng 123,7 triệu hồ sơ, trong đó hồ sơ giao dịch điện tử lên tới 113,57 triệu, chiếm tỷ lệ 91,81% và tăng 6,2% so với năm 2024. Toàn bộ 84 dịch vụ công trực tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách.

Niềm tin của người tham gia bảo hiểm xã hội cũng được củng cố thông qua việc quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả; góp phần phục vụ chi trả kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng.

Quỹ Bảo hiểm xã hội là kênh huy động vốn tài chính thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, góp phần tích cực phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, giúp ổn định lãi suất và thanh khoản tại thị trường trái phiếu Chính phủ, cung ứng nguồn vốn phát triển kinh tế đất nước. Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ đạt tỷ lệ trung bình trên 80% tổng số dư đầu tư quỹ đến thời điểm cuối năm 2025…

Bên cạnh những kết quả tích cực, một số tồn tại vẫn xảy ra như: Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội vẫn còn, nguy cơ lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm, hay công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa thực sự hiệu quả.

Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng với nền tảng thể chế đã được hoàn thiện, nguồn lực được bảo đảm và niềm tin xã hội ngày càng gia tăng, có thể khẳng định rằng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW đang đi đúng hướng, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.