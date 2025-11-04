TP. Hồ Chí Minh phát động thi đua 60 ngày đêm “về đích” khởi công metro số 2

Từ nay đến cuối tháng 12/2025, TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua 60 ngày đêm, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)…

Ngày 3/11/2025, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh (MAUR) ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm 60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) trong năm 2025, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo MAUR, mục tiêu thi đua cao điểm nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Toàn ban cùng vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ then chốt kịp khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025. Thời gian phát động thi đua từ ngày 1/11 đến 31/12/2025.

Quá trình thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến tất cả các phòng ban, đơn vị trực thuộc như nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm chính trị của từng tập thể, cá nhân.

Cụ thể, cán bộ nhân viên, nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án cần nhanh chóng hoàn tất công tác điều chỉnh dự án; tổ chức thực hiện tuyển chọn nhà thầu EPC; nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án;...

Bên cạnh đó, MAUR lưu ý thêm phong trào phải được thực hiện thiết thực, chất lượng; công tác khen thưởng cần kịp thời, chính xác, minh bạch, công bằng, đúng người, đúng thành tích. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào; thường xuyên giám sát, đôn đốc tiến độ.

Đồng thời, chương trình thi đua cũng nhằm phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm hay.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11 km kết nối khu trung tâm về cửa ngõ phía Tây Bắc đi qua 6 quận gồm Quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú (trước đây). Trong đó 9,2 km đi ngầm và phần còn lại chạy trên cao.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 47.900 tỷ đồng (tương đương hơn 2 tỷ USD), được phê duyệt từ năm 2010 nhưng gặp vướng mắc, trong đó có chuyển đổi nguồn vốn dẫn đến chậm tiến độ.

Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn tất các thủ tục điều chỉnh theo hình thức đầu tư công, tận dụng cơ chế đặc thù của Nghị quyết 188 của Quốc hội, với mục tiêu khởi công vào cuối năm 2025, hoàn thành năm 2030.