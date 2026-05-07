Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu khẩn cấp vaccine SAT1

Chu Khôi

07/05/2026, 13:44

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1, loại đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành, nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam...

Tiêm vaccine là giải pháp quan trọng để phòng bệnh lở mồm long móng trên gia súc. Ảnh minh họa.
Tiêm vaccine là giải pháp quan trọng để phòng bệnh lở mồm long móng trên gia súc. Ảnh minh họa.

Chiều 6/5/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo gửi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về tình hình dịch bệnh và vaccine phòng bệnh lở mồm long móng (LMLM) serotype SAT1.

Báo cáo nêu rõ, lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc có khả năng lây lan xuyên biên giới và xuyên châu lục, do virus thuộc họ Picornaviridae, giống Aphthovirus gây ra. Bệnh lây lan nhanh trên các loài gia súc móng guốc chẵn như trâu, bò, lợn, dê, cừu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất chăn nuôi, sinh kế người dân và an ninh lương thực. Hiện virus lở mồm long móng có 7 serotype (kiểu huyết thanh), gồm: A, O, C, Asia1, SAT1, SAT2 và SAT3.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, virus lở mồm long móng serotype SAT1 đang có xu hướng dịch chuyển địa lý nhanh, cho thấy khả năng thích ứng và lây lan mạnh, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập vào nước ta.

"Việt Nam có đường biên giới dài, trong khi hoạt động vận chuyển, buôn bán gia súc qua biên giới, đặc biệt tại các đường mòn, lối mở, vẫn diễn biến phức tạp. Đây được xem là con đường chủ yếu khiến nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật xâm nhập và lây lan trong nội địa thời gian qua", Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.

Hiện nay, các loại vaccine phòng bệnh lở mồm long móng đang được cấp phép lưu hành tại Việt Nam chỉ có tác dụng bảo hộ đối với các chủng virus thuộc serotype O, A và Asia1, chưa có khả năng bảo vệ trước serotype SAT1.

Trong khi đó, tổng đàn gia súc dễ cảm nhiễm tại Việt Nam rất lớn, gồm khoảng 31,4 triệu con lợn, 6,14 triệu con bò, 1,95 triệu con trâu và hơn 3 triệu con dê, cừu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường lo ngại nếu virus SAT1 xâm nhập, ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi trâu bò, sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do serotype SAT1 chưa từng lưu hành tại Việt Nam nên toàn bộ đàn gia súc mẫn cảm hiện chưa có miễn dịch bảo hộ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khi một chủng virus mới xâm nhập vào quần thể động vật chưa được bảo vệ, tỷ lệ mắc bệnh có thể lên tới 100%, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất lớn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh các biện pháp như kiểm soát vận chuyển, tiêu độc khử trùng, khoanh vùng ổ dịch hay tiêu hủy động vật mắc bệnh tuy cần thiết nhưng không thể thay thế vai trò của vaccine trong phòng bệnh chủ động.

Theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành, vaccine thú y chưa có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam vẫn được phép nhập khẩu và sử dụng trong trường hợp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp nếu đạt yêu cầu kiểm tra chất lượng.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được nhiều đề nghị từ các doanh nghiệp kinh doanh vaccine thú y cũng như các cơ sở chăn nuôi bò, lợn về việc nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1 để tiêm phòng chủ động cho đàn gia súc trước khi dịch xảy ra. Kinh phí mua vaccine sẽ do các cơ sở chăn nuôi tự chi trả.

Từ thực tế trên, Bộ kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo cho phép nhập khẩu vaccine SAT1 đã được nước ngoài cấp phép lưu hành để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh khẩn cấp. Sau khi kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu, vaccine sẽ được phép sử dụng tại các cơ sở chăn nuôi theo nhu cầu đăng ký nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định việc chủ động cho phép nhập khẩu vaccine SAT1 là giải pháp cấp thiết nhằm bảo vệ đàn gia súc, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và bảo đảm an toàn dịch bệnh quốc gia trong bối cảnh nguy cơ xâm nhập của chủng virus này ngày càng gia tăng.

“Khoảng trống” vaccine giữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm

12:44, 13/04/2026

“Khoảng trống” vaccine giữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm

Vai trò của vaccine trong phòng bệnh chủ động

10:16, 15/04/2026

Vai trò của vaccine trong phòng bệnh chủ động

Từ phôi đến vaccine: Bước tiến mới trong chăn nuôi

22:26, 28/03/2026

Từ phôi đến vaccine: Bước tiến mới trong chăn nuôi

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dịch bệnh gia súc kiểm soát dịch bệnh ngành chăn nuôi Việt Nam nhập khẩu vaccine Thủ tướng Lê Minh Hưng vaccine lở mồm long móng virus SAT1

Đọc thêm

Trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ để phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững

Trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ để phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững

Tại Hội nghị Phụ nữ quốc tế 2026 diễn ra ở Hà Nội, các chuyên gia, tổ chức quốc tế và đại diện hợp tác xã đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp và kinh tế tập thể. Dù đóng góp lớn cho sản xuất và sinh kế nông thôn, phụ nữ vẫn gặp nhiều rào cản về đất đai, tài chính, công nghệ và cơ hội lãnh đạo, đòi hỏi các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới mạnh mẽ và thực chất hơn...

Quảng Trị: Thực hiện đốt than thành công tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Quảng Trị: Thực hiện đốt than thành công tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những công trình nguồn điện trọng điểm trong Quy hoạch điện, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới phát triển trung tâm năng lượng theo định hướng xanh – sạch – bền vững…

VCCI: Cần chủ động ứng phó rủi ro từ Báo cáo Đặc biệt 301 của Hoa Kỳ

VCCI: Cần chủ động ứng phó rủi ro từ Báo cáo Đặc biệt 301 của Hoa Kỳ

Việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm cảnh báo cao nhất về sở hữu trí tuệ trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 đang đặt ra những thách thức chưa từng có, tiềm ẩn rủi ro về các biện pháp trừng phạt thuế quan diện rộng…

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ “điểm nóng” vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ “điểm nóng” vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Để triển khai hiệu quả Kết luận 26 của Bộ Chính trị về ứng phó sụt lún, sạt lở, hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị hoàn thiện chương trình hành động, rà soát dữ liệu thiên tai, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index đột phá ngưỡng 1900 điểm, thanh khoản tăng mạnh

Chứng khoán

2

Nợ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục gần 353 nghìn tỷ USD

Thế giới

3

Amsterdam cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch: Các đô thị “tuyên chiến” với lối sống phát thải cao

Kinh tế xanh

4

VN-Index có thể lên 2.317 điểm trong thời gian tới?

Chứng khoán

5

Xây dựng hệ sinh thái tài sản mã hoá minh bạch nhưng không kìm hãm đổi mới

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy