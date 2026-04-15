Thứ Tư, 15/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Vai trò của vaccine trong phòng bệnh chủ động

Hoài Phương

15/04/2026, 10:16

Nghị quyết số 72/NQ-TW và Luật Phòng bệnh mới đã đặt ra cho ngành y tế một yêu cầu cao hơn: Chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời. Điều này đòi hỏi người dân phải chuyển dịch tư duy: Từ tiêm chủng cho trẻ nhỏ sang "tiêm chủng trọn đời"...

Việc xem xét rủi ro và nhu cầu bảo vệ sức khỏe nên theo từng giai đoạn phát triển thay vì chỉ nhìn theo từng bệnh riêng lẻ.
Trong ba tháng đầu năm 2026, Bộ Y tế ghi nhận 24 ca não mô cầu trên cả nước trong đó 4 ca tử vong. Đây là lý do Bộ Y tế đã ra yêu cầu không để dịch não mô cầu lan rộng. Trong khi bước tiến của khoa học đã mở ra cơ hội mới giúp cộng đồng chủ động chặn đứng “tử thần” từ sớm thông qua vaccine não mô cầu tứ giá cộng hợp MenACYW-TT.

Thành tựu này vừa được báo cáo trong một hội thảo khoa học về chiến lược bảo vệ tối ưu trước bệnh do não mô cầu xâm lấn. GS.TS.BS Trần Minh Điển, Chủ tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: “Việt Nam đã có dữ liệu chứng minh sự lưu hành của các nhóm huyết thanh não mô cầu A, C, Y và W ở cả trẻ nhỏ và người lớn.

Trong đó, nhóm huyết thanh W và C được ghi nhận là có độc lực và gây tử vong cao hơn. Vì vậy, chiến lược dự phòng cần cân nhắc đến việc bảo vệ đầy đủ trước các nhóm huyết thanh quan trọng này”. 

TS.BS. Lê Kiến Ngãi, Trưởng khoa Dự Phòng và Kiểm Soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương, nhận định vaccine MenACYW-TT là bước đột phá trong cuộc chiến chống lại não mô cầu.
Không chỉ riêng não mô cầu, tại Việt Nam, chương trình tiêm chủng đã mang lại nhiều dấu mốc quan trọng như thanh toán bại liệt vào năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh năm 2005 và giảm mạnh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong cộng đồng.

Những số liệu trên được TS. Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), nhấn mạnh tại Lễ ra mắt “Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vaccine, sinh phẩm giai đoạn 2025 - 2027”.

Theo TS. Dương Chí Nam, vaccine đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi nhiều bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi liên tục xuất hiện, nhất là sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ được tiêm đủ mũi tại nhiều địa phương vẫn chưa đạt kỳ vọng, khiến nguy cơ bùng phát dịch không thể xem nhẹ.

Luật Phòng bệnh năm 2025, được Quốc hội thông qua ngày 10/12, xác định rõ tiêm chủng không chỉ là việc đưa vaccine vào cơ thể mà còn bao gồm cả sinh phẩm nhằm mục tiêu phòng bệnh. Luật cũng nêu rõ hai hình thức tiêm chủng gồm tiêm chủng bắt buộc và tiêm chủng tự nguyện.

TS. Nam nhấn mạnh điểm mới lớn nhất ở phần quy định về vaccine là việc bổ sung hình thức "tiêm chủng chiến dịch chủ động". Trước đây, chương trình chủ yếu dựa vào tiêm thường xuyên. Tuy nhiên, với các bệnh như sởi, dù tỷ lệ tiêm có lúc đạt 90 - 95%, cộng đồng vẫn dần tích lũy những khoảng trống miễn dịch. Cứ khoảng 5 năm, nhóm chưa được bảo vệ đủ sẽ tăng lên và nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

Vaccine đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi nhiều bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi liên tục xuất hiện.
"Khi chưa có quy định rõ trong luật, để tổ chức chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, ngành y tế phải xin kinh phí từ các tổ chức quốc tế như UNICEF, gây chậm trễ và thiếu chủ động. Luật mới cho phép Nhà nước tự triển khai chiến dịch khi đánh giá cho thấy nguy cơ, đặc biệt với các bệnh có chu kỳ bùng phát", TS. Dương Chí Nam nhấn mạnh.

TS. Nam cũng cho biết Bộ Y tế đang định hướng đưa một số vaccine mới vào chương trình Tiêm chủng mở rộng sau khi Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn. Hiện các loại vaccine trong chương trình chủ yếu dành cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ phối hợp các nhà tài trợ để đánh giá hiệu quả cộng đồng của từng loại vaccine trước khi xem xét triển khai trên phạm vi quốc gia.

Chẳng hạn theo kế hoạch, vaccine cúm sẽ triển khai đưa vào chương trình từ năm 2030. Vaccine phế cầu sẽ được triển khai từ quý 1/2026 với quy mô nhỏ, tại một số địa phương nhất định. Vaccine phòng ung thư cổ tử cung dự kiến bắt đầu vào quý 3 hoặc quý 4/2026, do đây là vaccine nhập khẩu, cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục đấu thầu, nhập khẩu và kiểm định. Việc xác định số lượng đối tượng tiêm sẽ dựa trên dữ liệu của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

ộ Y tế đang định hướng đưa một số vaccine mới vào chương trình Tiêm chủng mở rộng sau khi Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn.
Mới đây, tại hội nghị khoa học "Hành trình miễn dịch trọn đời - Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức", các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, kéo theo sự thay đổi về nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở người cao tuổi và các nhóm có bệnh nền. Quá trình lão hóa đi kèm với suy giảm chức năng cơ thể và lão hóa hệ miễn dịch, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, ung thư và bệnh tự miễn.

PGS. TS. BS Lê Khắc Bảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nếu ở người lớn tuổi, nguy cơ thường gắn với bệnh nền và lão hóa hệ miễn dịch, thì ở chiều ngược lại của vòng đời, trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ lại là nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân hô hấp thường gặp bởi hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ.

Điều này tạo ra nhu cầu nhìn dự phòng theo "hành trình", tức xem xét rủi ro và nhu cầu bảo vệ sức khỏe theo từng giai đoạn phát triển thay vì chỉ nhìn theo từng bệnh riêng lẻ. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại Việt Nam cho thấy còn khoảng cách lớn so với nhu cầu.

GS Jana Shaw, Bác sĩ Y khoa (MD), Giáo sư Nhi khoa, Trường Y - Đại học Upstate, Syracuse, (New York, Hoa Kỳ), nhận định sự do dự không nhất thiết đồng nghĩa với từ chối. Trong nhiều trường hợp, đó là trạng thái phân vân hoặc trì hoãn, ngay cả khi dịch vụ đã sẵn có. Nguyên nhân do niềm tin, nhận thức về nguy cơ mắc bệnh và những rào cản liên quan đến khả năng tiếp cận và chi phí.

Ở người lớn tuổi, nguy cơ thường gắn với bệnh nền và lão hóa hệ miễn dịch.
Theo PGS.TS. Trần Đắc Phu, Phó Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam, phòng bệnh hơn chữa bệnh là vấn đề mà cộng đồng đều thấy được. Trong đó, vaccine là phòng bệnh chủ động, cùng với khám sức khoẻ định kỳ, sàng lọc sớm để phát hiện bệnh.

“Một đồng chi cho phòng bệnh đem lại lợi ích hơn nhiều lần, do không bị bệnh nặng, không phải nhập viện, không di chứng, không phải nghỉ việc, không mất thu nhập do bệnh nặng, không mất công sức cho người chăm sóc...” TS. Trần Đắc Phu nói. “Thậm chí với một số vaccine ngừa bệnh hiểm nghèo, thì phòng bệnh đem lại 'nguồn lợi' rất lớn do tránh được chi phí điều trị khổng lồ”.

Trong bối cảnh hiện nay, nhân viên y tế đóng vai trò then chốt thông qua việc lắng nghe với sự thấu cảm, truyền đạt rõ ràng về nguy cơ và lợi ích của vaccine. "Đồng thời, việc tư vấn và hỗ trợ mang tính cá nhân hóa là những yếu tố góp phần xây dựng niềm tin và hỗ trợ người dân ra quyết định phù hợp", GS Jana Shaw nhấn mạnh.

“Khoảng trống” vaccine giữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm

12:44, 13/04/2026

Năm 2026, vaccine thế hệ mới sẽ tạo đột phá trong chăm sóc sức khỏe toàn cầu

18:54, 07/03/2026

Năm 2026, vaccine thế hệ mới sẽ tạo đột phá trong chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Không chỉ giới trẻ quan tâm: Vaccine trị mụn

09:31, 24/01/2026

Không chỉ giới trẻ quan tâm: Vaccine trị mụn

Từ khóa:

phòng bệnh bằng vaccine sức khỏe tiêm chủng bắt buộc tiêm chủng mở rộng vaccine não mô cầu Vneconomy

Đọc thêm

“Khoảng trống” vaccine giữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm

“Khoảng trống” vaccine giữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm

So với trẻ em, thủy đậu ở người lớn thường có diễn tiến nặng hơn với sốt cao, đau cơ dữ dội và nguy cơ biến chứng cao như viêm phổi ARDS, viêm não hay nhiễm trùng huyết. Điều nguy hiểm là nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng đây chỉ là bệnh ngoài da thông thường...

Các xu hướng dinh dưỡng mới nổi có thực sự lành mạnh?

Các xu hướng dinh dưỡng mới nổi có thực sự lành mạnh?

Những tư duy dung nạp “maxxing” (tối đa hóa) các dưỡng chất đang lan rộng trên mạng xã hội, khi các influencer trong lĩnh vực sức khỏe khẳng định rằng việc “nạp đầy” một số dưỡng chất nhất định chính là chìa khóa cho một hệ tiêu hóa được “lột xác”...

Nghiên cứu mới về thói quen có thể dẫn tới chứng sa sút trí tuệ

Nghiên cứu mới về thói quen có thể dẫn tới chứng sa sút trí tuệ

Các hoạt động tĩnh tại mang tính “thụ động về mặt tinh thần” có thể làm gia tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Ngược lại, các tương tác xã hội từ lâu đã được chứng minh có liên quan đến sức khỏe nhận thức tốt hơn...

Người mắc bệnh tự miễn cần tuân thủ phác đồ điều trị

Người mắc bệnh tự miễn cần tuân thủ phác đồ điều trị

Hệ miễn dịch có nhiệm vụ nhận diện và tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập cơ thể, song do nhiều nguyên nhân, hệ thống mất phương hướng quay sang tấn công tế bào khỏe mạnh gây bệnh tự miễn...

Người dân được sàng lọc bệnh ngay tại tuyến y tế cơ sở

Người dân được sàng lọc bệnh ngay tại tuyến y tế cơ sở

Cách đây 5 năm, trong những ngày cao điểm của đại dịch Covid-19, các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã trở thành tuyến đầu trong truy vết, tiêm chủng và chăm sóc người bệnh tại cộng đồng. Sau đại dịch, vai trò của y tế cơ sở tiếp tục được mở rộng…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu, cảnh báo kịch bản bất lợi đang diễn ra

Thế giới

2

Gỡ “nút thắt” xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ cơ chế EPR

Thị trường

3

Hà Nội yêu cầu báo cáo 341 dự án sử dụng đất chậm triển khai trước 30/4

Bất động sản

4

Thời hoàng kim của bán lẻ du lịch đã qua?

Du lịch

5

Trung Quốc trợ cấp sản xuất chip gấp 3,6 lần Hoa Kỳ trong thập kỷ qua

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy