So sánh tốc độ tăng giá nhà ở các nước châu Âu năm 2025

Bình Minh

14/04/2026, 07:35

Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, giá nhà ở Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 5,5% trong năm 2025...

Một khu dân cư ở Tây Ban Nha - Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, tốc độ tăng giá nhà ở các nước thành viên trong khối là không đồng đều, trong đó có một số nước ghi nhận mức tăng vượt trội hơn 10%.

Trang Euronews cho biết, một trong những yếu tố chính thúc giá nhà ở châu Âu tăng trong năm 2025 là điều kiện tài chính được cải thiện, đặc biệt là sự ổn định của lãi suất sau giai đoạn biến động vào các năm 2023-2024.

Ông Michael Polzler, CEO của công ty bất động sản REMAX Europe, nhận định: "Sự ổn định của lãi suất đã khuyến khích những người trước đây trì hoãn kế hoạch mua nhà quay trở lại thị trường”.

Hungary là quốc gia dẫn đầu về tốc độ tăng giá nhà trong EU năm 2025, với mức tăng 21,2%.

Theo bà Kate Everett-Allen, trưởng bộ phận nghiên cứu nhà ở châu Âu tại công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, Hungary đã thúc đẩy các chương trình trợ cấp cho người mua nhà trong những năm gần đây, và chính sách này đã kích thích nhu cầu mua nhà để ở, bên cạnh hoạt động đầu tư bất động sản.

Ngoài Hungary, các quốc gia như Bồ Đào Nha, Croatia và Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức tăng giá nhà vượt trội trong năm 2025, lần lượt là 18,9%, 16,1% và 12,9%.

Bà Everett-Allen cho rằng nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài là yếu tố chính ở cả ba quốc gia này. Hoạt động di cư để hưởng thụ cuộc sống, nhưng người mua căn nhà thứ hai và đầu tư từ nước ngoài - bao gồm cả những người làm việc từ xa, người nghỉ hưu và nhà đầu tư bất động sản - vẫn duy trì mạnh mẽ, đặc biệt là ở các thị trường ven biển và đô thị.

Tại Bồ Đào Nha, sự tăng trưởng giá nhà chủ yếu tập trung ở các khu vực ven biển và đô thị, nơi nhu cầu đạt cao nhất. Ông Polzler giải thích rằng sự giới hạn về nguồn cung, đặc biệt là ở Lisbon, Porto và các khu vực lân cận, cùng với các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đã thúc đẩy sự tăng trưởng này. Chính phủ Bồ Đào Nha đã triển khai một chương trình bảo lãnh nhà nước cho những người trẻ mua nhà lần đầu, cho phép vay thế chấp lên tới 100% giá trị căn nhà, trong đó giá trị bảo lãnh là 15% giá trị khoản vay, đã tạo động lực lớn cho nhu cầu.

Ngoài ra, các quốc gia khác như Slovakia, Bulgaria, Latvia, Lithuania và Czechia cũng ghi nhận mức tăng giá nhà vượt 10% trong năm 2025.

Bà Everett-Allen chỉ ra rằng Trung Âu và Đông Âu, cùng với bán đảo Iberia - nơi có Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đã trở thành những thị trường nổi bật trong 12 -18 tháng qua, phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP mạnh mẽ hơn tại các khu vực này so với phần còn lại của châu Âu. Những thị trường này cũng được hưởng lợi từ đầu tư cơ sở hạ tầng và dòng vốn, động lực phong cách sống và triển vọng kinh tế dài hạn.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia châu Âu đều chứng kiến giá nhà tăng trong năm 2025. Phần Lan là quốc gia duy nhất trong số 29 thị trường châu Âu ghi nhận sự giảm giá nhà, với mức giảm 3,1%.

Trong số bốn nền kinh tế lớn nhất EU, Tây Ban Nha nổi bật với mức tăng 12,9%, còn Italy ghi nhận mức tăng 4,1%. Đức có mức tăng giá nhà 3% trong năm 2025, còn Pháp chỉ tăng 1%.

Ông Polzler cho biết: "Thị trường bất động sản Pháp vẫn đang phục hồi sau đợt điều chỉnh mạnh trong năm 2023 và 2024, khi lãi suất thế chấp tăng và lạm phát ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu”.

Bà Everett-Allen cho biết thị trường bất động sản Đức chịu sự chi phối nhiều hơn bởi các yếu tố lãi suất thấp, tăng trưởng thu nhập yếu và hệ thống nhà cho thuê phổ biến, bên cạnh chi phí pháp lý cho việc sở hữu nhà ở mức cao.

So sánh giá xăng dầu ở các nước châu Âu

So sánh GDP bình quân đầu người theo tiêu chuẩn sức mua giữa các nước châu Âu

So sánh mức độ đủ sống nhờ lương hưu ở các nước châu Âu

Giá vàng hồi về vùng 4.750 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Những quốc gia, vùng lãnh thổ có mức tăng và giảm dân số nhiều nhất 25 năm qua

Nhờ cơn sốt AI, 20 gia đình giàu nhất châu Á có tổng tài sản khoảng 647 tỷ USD

Eo biển Hormuz mở lại vẫn chưa đủ để khơi thông dòng chảy hàng hóa

Hàng không Trung Quốc bổ sung hàng nghìn chuyến bay mới tới châu Âu

