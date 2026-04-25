DGW báo lãi 200 tỷ, dự chi 221 tỷ trả cổ tức năm 2025

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã DGW-HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025.

Theo đó, Digiworld sẽ chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 14/5/2026, ngày thanh toán dự kiến 21/5/2026.

Với hơn 221,3 triệu cổ phiếu DGW đang lưu hành, ước tính Digiworld sẽ phải chi khoảng hơn 221,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, Công ty CP Created Future đang sở hữu hơn 69,6 triệu cổ phiếu DGW (tỷ lệ 31,45%), dự kiến sẽ thu về khoảng hơn 69,6 tỷ đồng tiền cổ tức từ Digiworld.

Kết thúc quý 1/2926, DGW ghi nhận doanh thu thuần tăng 54% lên hơn 8.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 89% lên hơn 200 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu và lợi nhuận quý 1/2026 tăng mạnh do mảng máy tính xách tay và máy tính bảng tăng 102% so với cùng kỳ đạt hơn 2.800 tỷ đồng và mảng này chiếm tỷ trọng 33%; Điện thoại di động chiếm 27% tổng doanh thu, tăng trưởng dương 2% đạt 2.278 tỷ đồng; Thiết bị văn phòng tăng 92% so với cùng kỳ với doanh thu đạt 2.447 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng thứ 2 sau mảng Laptop với 29%; Thiết bị gia dụng tăng 80% với doanh thu đạt 722 tỷ, đóng góp 8% vào tổng doanh thu của DGW; Ngành hàng tiêu dùng tăng 14% đạt 250 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3% doanh thu.

Được biết, cổ đông DGW đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 31,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; 109% dự báo năm 2026 của VCSC) và lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ năm trước; 103% dự báo năm 2026 của VCSC).

Như vậy, DGW đã hoàn thành 27% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo VCSC, kế hoạch này không bao gồm bất kỳ khoản hoàn nhập dự phòng tiềm năng nào từ các khoản đầu tư chứng khoán và kế hoạch tăng trưởng doanh thu theo mảng trong năm 2026 của DGW bao gồm laptop & máy tính bảng +16% so với cùng kỳ năm trước, điện thoại di động +2% so với cùng kỳ năm trước, thiết bị văn phòng +32% so với cùng kỳ năm trước, thiết bị gia dụng +71% so với cùng kỳ năm trước và hàng tiêu dùng +9% so với cùng kỳ năm trước.

VCSC cũng nhận thấy tiềm năng tăng nhẹ đối với dự báo doanh thu, nhưng tiềm năng thay đổi không đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về cổ tức tiền mặt năm 2025: DGW sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 1.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 2,2%) sẽ được chi trả trong năm 2026.

Về chương trình ESOP năm tài chính 2026 cho thành viên HĐQT và nhân viên: Phát hành 2,2 triệu cổ phiếu (1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng một năm, dự kiến trong quý 2-quý 3/2026.

Đồng thời, ĐHCĐ đã thông qua việc DGW chuyển đổi sang cấu trúc công ty holding, trong đó công ty mẹ tập trung vào phân bổ vốn và giám sát, trong khi các công ty con vận hành từng mảng kinh doanh.

Việc tái cấu trúc này mang tính hành chính, nhằm giải quyết các hạn chế về quy định liên quan đến các cổ đông nước ngoài hiện tại của DGW. Đồng thời, DGW dự kiến sự thay đổi này sẽ không mang đến thay đổi đáng kể đối với hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính.

Cũng tại ĐHĐCĐ, ban lãnh đạo công ty cho biết kế hoạch quý 2/2026 với doanh thu 29% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 38% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2/2026.

Về điện thoại di động: Về dài hạn, ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng doanh thu chủ yếu được thúc đẩy bởi giá bán trung bình, với sản lượng nhìn chung đi ngang; Laptop & máy tính bảng: Xu hướng tăng giá đã dẫn đến việc thiết lập lại mức giá bán trung bình của laptop (ví dụ: từ khoảng 15 triệu đồng trước đây lên khoảng 20–22 triệu đồng hiện nay).

Trong quý 1/2026, doanh thu mảng laptop của DGW tăng 102% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu dồn vào quý 1 do kỳ vọng giá laptop sẽ tiếp tục tăng. Ban lãnh đạo cho rằng giá RAM và chipset sẽ tiếp tục xu hướng tăng cho đến cuối năm 2027. Mặc dù kỳ vọng doanh thu laptop sẽ hạ nhiệt trong quý 2-quý 3 so với quý 1, ban lãnh đạo vẫn tự tin vào mục tiêu tăng trưởng doanh thu laptop cả năm 2026. Về dài hạn, DGW kỳ vọng sản lượng tăng trưởng khoảng 10%/năm.

Về các mảng hiện hữu khác: DGW có kế hoạch đưa hai thương hiệu lớn vào mảng hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và thiết bị gia dụng trong năm 2026.

Về mảng kinh doanh liên quan đến ô tô: Ban lãnh đạo cho rằng thời điểm này là còn sớm để gia nhập mảng phân phối xe điện (EV) do người tiêu dùng chưa sẵn sàng cho các dòng xe điện cao cấp của Trung Quốc (giá bán trung bình trên 2 tỷ đồng) và cơ sở hạ tầng trạm sạc của bên thứ ba (ngoài hệ sinh thái VinFast) chưa phát triển. Thay vào đó, trọng tâm ngắn hạn của DGW là vật tư tiêu hao ô tô (ví dụ: dầu nhớt, lốp xe, ắc quy, phụ kiện), với kế hoạch gia nhập mảng phân phối dầu nhớt trong quý 2/2026, thiết lập nền tảng cho việc mở rộng tiềm năng sang các loại vật tư tiêu hao ô tô liên quan.

Về tác động của xung đột tại Trung Đông: Nhìn chung, ban lãnh đạo cho rằng xung đột tại Trung Đông sẽ không có tác động đáng kể đến lợi nhuận của DGW. Ban lãnh đạo kỳ vọng không xảy ra gián đoạn trực tiếp đến chuỗi cung ứng do nguồn cung tập trung tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngoài ra, rủi ro liên quan đến chi phí logistics của DGW được giảm thiểu nhờ các hợp đồng có kỳ hạn với cơ chế giới hạn mức tăng giá. Chi phí vận chuyển chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí hoạt động.

Ban lãnh đạo tin rằng mức tăng 20%-30% chi phí vận chuyển hàng hóa khó có thể tác động mạnh đến lợi nhuận. Mặc dù các rủi ro gián tiếp đối với nhu cầu tiêu dùng gây ra bởi lạm phát toàn cầu vẫn tồn tại, ban lãnh đạo tin rằng việc giành thêm thị phần, bổ sung các thương hiệu mới và các mảng kinh doanh mới sẽ bù đắp cho rủi ro suy giảm sức mua.