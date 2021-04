Dĩ An phát triển khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm triển khai

Xác định giao thông thuận lợi, kết nối liền mạch là yếu tố then chốt để Dĩ An phát triển nền kinh tế. Vậy nên sau khi lên thành phố, Bình Dương đã gấp rút triển khai hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm tại Dĩ An nhằm tiếp thêm nguồn lực khai thác tiềm lực của khu vực tiếp giáp Tp.HCM này.

XÂY DỰNG HÀNG LOẠT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HUYẾT MẠCH

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Bình Dương đã có Công văn số 5253/SGTVT tham mưu UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho triển khai đầu tư thi công xây dựng hai cầu vượt tại ngã tư 550 và ngã sáu An Phú trên tuyến đường DT.743 đi qua thành phố Dĩ An.

Trong đó, cầu vượt ngã tư 550 sẽ sớm được khởi công xây dựng. Công trình được thiết kế có kết cấu thép liên tục, mặt cầu bằng bê tông cốt thép, bề rộng toàn mặt cầu 16m, bề rộng xe chạy 14m. Tổng chiều dài cầu 203,4m, bao gồm 5 nhịp, có vận tốc thiết kế 60km/h. Thời gian thi công dự tính khoảng 6 - 7 tháng.

Khi cầu vượt ngã tư 550 hoàn thành thì tuyến đường ĐT.743 cũng sẽ hoàn thành. Khi đó, tình trạng ùn tắc được giải quyết, và kết nối thông suốt thành phố Dĩ An, Thuận An với Tp.HCM, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế.

Cũng trong năm nay, tuyến đường Tân Vạn - Mỹ Phước - Bàu Bàng dài 64km từ ngã ba Tân Vạn, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An đến huyện Bàu Bàng cũng sẽ thông xe toàn tuyến. Đây được xem là cung đường trọng điểm đem lại lợi ích lớn cho nền kinh tế của cả khu vực.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn sau khi thông tuyến giai đoạn 2 kết nối với giai đoạn 1 sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí khoảng 30% cho doanh nghiệp khi vận chuyển hàng hóa so với đi theo tuyến Quốc lộ 13 hiện nay.

Cũng trên tuyến đường Tân Vạn - Mỹ Phước - Bàu Bàng, Bình Dương cũng có kế hoạch xây dựng 6 cầu vượt ô tô khác mức, 6 cầu vượt cho người đi bộ. 12 cây cầu này nằm trong dự án cải tạo hạ tầng giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua thành phố Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một dự kiến khởi công vào quý 3/2023, hoàn thành cuối năm 2024.

GIAO THÔNG TRỢ LỰC CHO THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở

Thời gian qua, nhiều tuyến đường nội đô trên địa bàn Dĩ An được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp mở rộng đã làm thay đổi rõ nét đô thị của Dĩ An. Yếu tố hạ tầng giao thông được triển khai đồng bộ, hiện đại đóng vai trò then chốt trong mục tiêu phát triển kinh tế của đô thị này. Trước áp lực dân số sẽ tăng nhanh trong thời gian tới, Dĩ An hiện đang tranh thủ tạo lập nguồn cung nhà ở.

Kết nối Dĩ An với thành phố Thủ Đức (Tp.HCM) để tạo đà cho Dĩ An phát triển.

Nhìn ở mặt khách quan, Dĩ An không chỉ đảm nhiệm vai trò đáp ứng nguồn cung nhà ở cho người trên địa bàn mà còn kế thừa sức mua và chịu ảnh hưởng tích cực từ tốc độ phát triển đô thị của Tp.HCM nằm kế cận.

Nhiều nhà đầu tư bất động sản lớn đã và đang đổ về thành phố Dĩ An để triển khai hàng loạt dự án.

Giao thông thuận lợi, vị trí cận bên Tp.HCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án căn hộ ở Dĩ An thu hút ngày càng nhiều người mua từ Tp.HCM di chuyển đến đây.

Trong số doanh nghiệp bất động sản đưa Dĩ An vào tầm ngắm như một thị trường mới đầy tiềm năng, hiện có Tập đoàn Bcons. Tập đoàn này xem Dĩ An là địa bàn trọng điểm. Trong 3 năm qua, từ 2018 đến nay, Tập đoàn Bcons đã liên tục đưa ra thị trường 5 dự án căn hộ gồm: Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green View và Bcons Bee.

Trong năm 2021 này, Tập đoàn Bcons đang đưa ra thị trường dự án Bcons Plaza nằm trên đường Thống Nhất, phường Đông Hòa. Tiếp đó, ngày 21/4, Tập đoàn Bcons đã khởi công xây dựng dự án Bcons Sala có quy mô hơn 500 căn hộ ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu, thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An.

Dự án Bcons Sala vừa được Tập đoàn Bcons khởi công tại khu trung tâm Dĩ An.

Ưu điểm giúp sản phẩm căn hộ của Bcons nổi bật trên thị trường nằm ở mức giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng/căn. Trong bối cảnh giá căn hộ liên tục tăng cao, thị trường gần như không còn sản phẩm dưới 2 tỷ đồng, giá căn hộ của Bcons đã gây nên sự chú ý và hấp dẫn người mua.

Việc Bcons và các doanh nghiệp khác chọn Dĩ An làm cứ địa cho thấy thành phố này đang rất sáng giá. Trong khi nguồn cung tại Tp.HCM hạn hẹp và giá nhà ở vượt quá tầm tay của số đông người mua nhà, Dĩ An sẽ là điểm lựa chọn an cư tới đây. Với các dự án căn hộ phát triển phù hợp cho người trẻ đã góp phần giúp Dĩ An nhanh chóng trở thành đô thị hiện đại.

Dĩ An sớm phát triển đô thị, một phần nhờ vào điều kiện giao thông kết nối liền mạch tạo nên không gian mở, môi trường thuận lợi cho thành phố, thu hút người dân về sinh sống. Thành phố này đang sở hữu nhiều tuyến đường huyết mạch để kết nối vào các trục đường chính liên vùng như Quốc lộ 1K, Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội và sắp tới đây là cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, tuyến metro số 1.

Việc sở hữu nhiều lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng giao thông mang tính quyết định, Dĩ An chính là một mắt xích quan trọng trong chuỗi tiện ích tạo đà phát triển nền kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

