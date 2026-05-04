Điểm bất thường khó lý giải về thị trường dầu trong xung đột Mỹ - Iran

Sự lệch pha giữa quy mô cú sốc nguồn cung do chiến sự Iran và phản ứng của giá dầu đang khiến các chuyên gia năng lượng khó lý giải. Câu trả lời có lẽ không thể chỉ nằm ở quy luật cung - cầu thông thường...

Trong hơn 2 tháng qua, câu chuyện kinh tế xoay quanh chiến sự Iran chủ yếu tập trung vào một nỗi lo giá dầu và khí đốt tăng mạnh làm trầm trọng thêm áp lực chi phí sinh hoạt và đẩy kinh tế Mỹ tới gần nguy cơ suy thoái.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, diễn biến trên thị trường năng lượng lại có một điểm khó lý giải. Giá dầu và xăng đúng là đang ở mức cao, song nếu xét trên quy mô gián đoạn nguồn cung hiện nay, mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với những gì giới phân tích từng dự báo.

GIÁ DẦU KHÔNG TĂNG SỐC NHƯ DỰ BÁO

Năm 2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, thị trường chỉ mới lo ngại khoảng 3 triệu thùng/ngày có thể biến mất khỏi nguồn cung toàn cầu - dù điều đó rốt cuộc không xảy ra. Khi đó, giá dầu đã vọt lên trên 120 USD/thùng, còn giá xăng tại Mỹ tăng lên 5 USD/gallon.

Hiện nay, cú sốc từ chiến sự Iran còn lớn hơn nhiều. Việc dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn khiến khoảng 14 triệu thùng/ngày lập tức biến mất khỏi thị trường - pha đứt gãy nguồn cung lớn nhất trong lịch sử. Thế nhưng, giá dầu chỉ quanh 110 USD/thùng, còn giá xăng tại Mỹ lên mức 4,39 USD/gallon. Sự lệch pha giữa quy mô cú sốc nguồn cung và mức độ phản ứng của giá dầu đang khiến các chuyên gia năng lượng khó lý giải.

Theo dự báo của giới phân tích khi chiến sự mới bùng phát, giá dầu lẽ ra đã phải lên khoảng 150 USD/thùng. Một số kịch bản bi quan hơn thậm chí cho rằng giá có thể tăng cao hơn nhiều.

“Tôi từng cho rằng giá dầu phải vượt 200 USD/thùng. Diễn biến hiện nay thật khó tin. Ai cũng đang bối rối về điều này”, ông Matt Smith, nhà phân tích trưởng về dầu thô tại công ty phân tích Kpler, nói với kênh CNN.

Vậy điều gì đang xảy ra?

Câu trả lời có lẽ không thể chỉ nằm ở quy luật cung - cầu thông thường. Cung và cầu vẫn quan trọng, nhưng không đủ để giải thích vì sao giá dầu phản ứng yếu hơn nhiều so với quy mô cú sốc nguồn cung hiện nay. Nói cách khác, các con số đang không khớp với nhau. Thị trường dường như còn chịu tác động từ những yếu tố khác.

CÂU CHUYỆN CUNG VÀ CẦU

Trước hết, hãy xem xét các khả năng có thể lý giải diễn biến bất thường này.

Một cách lý giải được đưa ra là thế giới đang bơm thêm dầu. Thời gian qua, sản lượng dầu thô tại Mỹ, Mỹ Latin và một số khu vực ngoài Vịnh Ba Tư đã tăng lên, trong đó riêng Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh so với mặt bằng lịch sử. Tuy nhiên, dư địa tăng sản lượng của các khu vực này có giới hạn. Phần dầu bổ sung vì vậy không đủ bù đắp mức thiếu hụt khoảng 14 triệu thùng/ngày do dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Hai nước có dư địa tăng sản lượng lớn nhất là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tuy nhiên, khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, việc đưa thêm dầu ra thị trường quốc tế trở nên khó khăn hơn, nên hai nước này khó tăng mạnh xuất khẩu trong ngắn hạn.

Ở khâu chế biến, các nhà máy lọc dầu trên thế giới - nơi xử lý dầu thô thành xăng và các loại nhiên liệu khác - cũng đang vận hành ở mức tối đa hoặc gần tối đa, trừ những cơ sở đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiến sự.

Vì vậy, giả thuyết giá dầu không tăng mạnh do thế giới bơm thêm đủ dầu có thể được loại trừ. Nguồn cung có tăng ở một số nơi, nhưng mức tăng đó không đủ lớn để giải thích phản ứng tương đối yếu của giá dầu.

Một yếu tố khác giúp giá dầu không tăng mạnh như dự báo là lượng dầu dự trữ còn khá lớn trước khi chiến sự bùng phát. Theo ngân hàng JPMorgan, khoảng 580 triệu thùng dầu thô đã nằm sẵn trên các tàu chở dầu và trong các kho lưu trữ trên bờ trước thời điểm xung đột nổ ra. Lượng tồn kho này tạo ra một “vùng đệm” quan trọng cho thị trường khi nguồn cung đột ngột bị gián đoạn.

“Cần nhớ rằng trước chiến sự, thị trường dầu nhìn chung đang trong trạng thái dư cung. Đôi khi may mắn còn quan trọng hơn giỏi tính toán”, ông Joe Brusuelas, nhà kinh tế trưởng của công ty tư vấn RSM US, nhận xét.

Không chỉ có dầu tồn kho, việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược với quy mô lớn, cùng quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga, cũng bổ sung thêm vài trăm triệu thùng vào chuỗi cung ứng. Những yếu tố này giúp thị trường có thêm dư địa ứng phó, dù chỉ trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, theo bà Natasha Kaneva, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan, toàn bộ lượng dầu bơm thêm và sẵn có đó cũng chỉ bù đắp được khoảng 8 triệu thùng/ngày trong phần thiếu hụt nguồn cung.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu dầu cũng đang giảm mạnh. Theo JPMorgan, nhu cầu dầu toàn cầu đã giảm ít nhất 4,3 triệu thùng/ngày. Mức giảm này lớn hơn nhiều so với con số 2,5 triệu thùng/ngày trong khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, dù khi đó giá dầu từng vượt 140 USD/thùng.

Một phần nguyên nhân là giá nhiên liệu tăng khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và sử dụng ít hơn. Tuy nhiên, mức giá hiện nay chưa cao đến mức có thể giải thích đầy đủ vì sao nhu cầu dầu lại giảm mạnh như vậy. Cách giải thích hợp lý hơn là nguồn cung dầu sụt quá nhanh, khiến tình trạng thiếu hụt bắt đầu thể hiện ở phía cầu. Nói cách khác, tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông và châu Á, vấn đề không chỉ là người tiêu dùng muốn mua ít nhiên liệu hơn, mà là họ không còn đủ dầu và nhiên liệu để mua.

Châu Âu cũng đã cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu hàng không trong thời gian ngắn. Tại châu Á, tình trạng thiếu nguyên liệu đầu vào cho ngành nhựa buộc một số nước phải cắt giảm sản xuất, thậm chí đóng cửa nhà máy. Theo JPMorgan, tại Ấn Độ, mức tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - loại nhiên liệu dùng để nấu ăn quan trọng - đã giảm 13%.

Khi nguồn hàng không còn đủ để mua, nhu cầu ghi nhận trên thị trường cũng giảm theo. Và khi nhu cầu giảm, giá dầu cũng chịu áp lực đi xuống.

HIỆU ỨNG TRUMP

Ngay cả khi tính phần cung bổ sung và có sẵn khoảng 8 triệu thùng/ngày và mức giảm nhu cầu khoảng 4 triệu thùng/ngày, thị trường vẫn chưa bù đắp được toàn bộ thiếu hụt 14 triệu thùng/ngày do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Nói cách khác, nếu chỉ nhìn vào cán cân cung - cầu, giá dầu lẽ ra phải tăng mạnh hơn nhiều. Câu hỏi là vì sao điều đó chưa xảy ra.

Theo các nhà phân tích, câu trả lời có thể nằm ở hoạt động đầu cơ trên thị trường dầu tương lai.

Phần lớn giao dịch dầu tương lai đến từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư muốn phòng ngừa rủi ro giá dầu. Họ mua hợp đồng để chốt trước giá hoặc bảo đảm nguồn dầu sẽ nhận trong tương lai.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu đăng năm 2023 trên tạp chí học thuật International Journal of Political Economy, khoảng 11% lượng hợp đồng tương lai dầu thô đang hiệu lực trên thị trường nằm trong tay các nhà giao dịch đầu cơ. Nhóm này không có nhu cầu nhận dầu thật, mà chủ yếu mua bán hợp đồng để kiếm lời từ biến động giá.

Dù không chiếm tỷ trọng lớn, nhóm đầu cơ vẫn có thể tạo ảnh hưởng đáng kể lên giá dầu. Hiện họ đang đặt cược rằng Tổng thống Trump sẽ sớm rút Mỹ khỏi chiến sự Iran, nhờ đó giúp kìm hãm đà tăng của giá dầu.

“Tôi cho rằng Nhà Trắng đã rất thành công trong việc thuyết phục một bộ phận thị trường rằng chiến sự sẽ sớm kết thúc”, bà Helima Croft, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng RBC Capital Markets và từng là nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nhận xét với CNN.

Tuy nhiên, rủi ro giá dầu tăng mạnh vẫn chưa biến mất.

Đến nay, Mỹ vẫn chưa chịu tác động quá lớn từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang lan rộng ở nhiều khu vực trên thế giới. Giá xăng tại Mỹ hiện quanh mức 4,3 USD/gallon, dù cao nhưng chưa nghiêm trọng như một số giai đoạn trước. Theo ngân hàng Bank of America, ngay cả nhóm lái xe có thu nhập thấp nhìn chung vẫn duy trì thói quen đi lại bình thường.

Vấn đề là các kho dự trữ - lớp đệm giúp thị trường hấp thụ cú sốc nguồn cung - đang giảm nhanh. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm 6,2 triệu thùng trong tuần trước. Tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất như diesel cũng giảm mạnh.

Theo ông Smith của Kpler, lớp đệm nguồn cung từng giúp thị trường đứng vững trước cú sốc hiện nay có thể chỉ còn duy trì được trong vài tháng nữa.

Dù giá xăng tại Mỹ ít phụ thuộc vào dầu Trung Đông hơn so với ngành nhựa hay các sản phẩm chưng cất từ dầu thô khác như nhiên liệu hàng không, dầu thô vẫn là đầu vào quan trọng nhất. Giá dầu cũng đã bắt đầu tăng trở lại, với mức tăng 20% trong chưa đầy 2 tuần.

Áp lực còn có thể lớn hơn khi bước vào mùa hè - thời điểm nhu cầu nhiên liệu thường tăng và công suất lọc dầu bị kéo căng hơn. Tình trạng thiếu hụt ở các khu vực khác trên thế giới sau cùng cũng có thể lan tới Mỹ, dù tác động thường xuất hiện chậm hơn.

“Có một điều chắc chắn là nguồn cung toàn cầu sẽ ngày càng thắt chặt, nhưng thị trường hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ rủi ro này vào giá”, ông Smith nhận định.