Chuyên gia: Tháng 9-10 không phải là thời điểm thuận lợi cho chứng khoán, rủi ro điều chỉnh cao
Thu Minh
08/09/2025, 09:54
Chỉ số VIX thường có giai đoạn tăng trong tháng 09-10 trung bình hàng năm, điều này ngụ ý rủi ro điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong giai đoạn này là cao và các nhà đầu tư cũng thận trọng giao dịch trong giai đoạn này.
VN-Index đang dẫn đầu với mức tăng trong tuần qua vượt hầu hết tất cả các thị trường lớn trong khu vực và thế giới. Điều này phản ánh dòng tiền và tâm lý tích cực của nhà đầu tư trong giai đoạn gần đây, nhưng điều này cũng tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh ở thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta nhấn mạnh khi trao đổi về thị trường tuần này.
THÁNG 9-10 KHÔNG PHẢI LÀ THỜI ĐIỂM THUẬN LỢI CHO CHỨNG KHOÁN
Các chỉ số châu Á khác như Shenzhen Component của Trung Quốc, KOSPI Hàn Quốc, CSI 300 Trung Quốc cũng nằm trong nhóm dẫn đầu, cho thấy sức mạnh nổi bật của khu vực châu Á so với Mỹ và châu Âu.
Vàng (Gold Futures) đứng ở mức cao (93), thể hiện vai trò kênh trú ẩn vẫn được ưa chuộng song song với sự tăng trưởng của cổ phiếu.
Các thị trường Mỹ như Nasdaq, S&P100, Nasdaq-100 tuy mạnh nhưng chỉ đạt quanh mức 70–81, thấp hơn đáng kể so với Việt Nam và Trung Quốc. Một số thị trường phát triển (FTSE 100, DAX, Nikkei 225, Dow Jones) cho thấy sức mạnh giá khiêm tốn hơn, phản ánh trạng thái phân hóa.
Các kênh khác như DXY, dầu Brent, lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ lại ở mức rất thấp, thậm chí gần 0, hàm ý dòng vốn đang ít quan tâm đến kênh tiền tệ, hàng hóa và ưa thích các kênh rủi ro khi Fed có thể sẽ sớm giảm lãi suất trong tháng 09 và 10.
Nhìn chung, biểu đồ phản ánh bức tranh dẫn dắt của các thị trường mới nổi (Emerging Markets) và tài sản trú ẩn (vàng) trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang tái phân bổ, trong đó VN-Index nổi bật nhất với vai trò điểm sáng khu vực.
Cũng theo ông Minh, giai đoạn tháng 9-10 không phải là thời điểm thuận lợi cho thị trường chứng khoán. Chỉ số VIX thường có giai đoạn tăng trong tháng 09-10 trung bình hàng năm, điều này ngụ ý rủi ro điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong giai đoạn này là cao và các nhà đầu tư cũng thận trọng giao dịch trong giai đoạn này.
Đây cũng là căn cứ để các nhà đầu tư chuẩn bị chiến lược phòng thủ trong giai đoạn mùa thu (Aug–Oct) – vốn thường biến động mạnh, và nắm bắt cơ hội “Santa Claus rally” vào cuối năm.
Dollar Tree và Dollar General là hai chuỗi bán lẻ giá rẻ lớn nhất tại Mỹ. Theo báo cáo mới từ Dollar Tree, hai phần ba lượng khách hàng mới trong quý 2/2025 là các hộ gia đình có thu nhập từ trên 100.000 USD. Đồng thời, Dollar General cũng ghi nhận số lượng người mua thuộc nhóm thu nhập trung bình-cao tăng rõ rệt trong vài năm gần đây.
Thị trường mua sắm thay đổi sâu sắc, người tiêu dùng đa dạng thu nhập đều trở nên thận trọng hơp – kênh bán lẻ giá rẻ không còn dành riêng cho nhóm thu nhập thấp. Đồng thời, chi phí tăng cao tại Mỹ đã khiến nhóm thu nhập trung bình – cao tiết kiệm nhiều hơn.
Như vậy, lạm phát đã bắt đầu có sự tác động tiêu cực đến những người có thu nhập trung bình-cao tại Mỹ và là dấu hiệu không khả quan cho nền kinh tế trong tương lai do sức cầu tiêu dùng đã suy yếu, nhưng điều này cũng là động lực để Fed sẽ đẩy mạnh việc giảm lãi suất nhanh.
Hành vi tiêu dùng đã tác động mạnh mẽ lên giá cổ phiếu nhóm Bán lẻ. Giá cổ phiếu của Dollar Tree và Dollar General cũng có mức tăng trưởng mạnh từ đầu năm đến nay lần lượt 32% và 44%, vượt trội hơn so với các cổ phiếu bán lẻ cho mọi phân khúc Wallmart, phân khúc trung cấp Target và cao cấp Costo là 12%, -32% và 6%.
DÀI HẠN VN-INDEX VẪN CÓ KHẢ NĂNG VƯỢT 2.000 ĐIỂM?
Goldman Sachs vừa điều chỉnh tăng mục tiêu chỉ số S&P 500 của họ cho năm 2026, phản ánh kỳ vọng lạc quan mới nhờ triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed và đà phục hồi mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu lớn nhất Mỹ.
Goldman Sachs dự đoán rằng S&P 500 có thể tăng thêm 2% cho đến cuối năm 2025 tương ứng mức 6.600 điểm và 6% cho đến giữa năm 2026 mức 6.900 điểm với dự báo EPS của S&P 500 sẽ tăng 7% vào cả năm 2025 và 2026.
Goldman Sachs vẫn cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ tránh được suy thoái. Trong 40 năm qua, chỉ số S&P 500 thường tạo ra lợi nhuận dương sau khi Fed tiếp tục các chu kỳ cắt giảm lãi suất, trong đó nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng.
Đồng thời, theo Bank of America, chỉ số S&P 500 tăng trung bình 1,7% mỗi tháng trong "chu kỳ cắt giảm lãi suất". Khi lãi suất tăng, chỉ số này mất 0,5% mỗi tháng.
Dù kỳ vọng tăng điểm, Goldman cũng nhấn mạnh rủi ro từ độ hẹp của sóng hồi – tức chỉ một số ít cổ phiếu dẫn dắt tăng giá, khiến nguy cơ xảy ra điều chỉnh mạnh vẫn hiện hữu nếu cổ phiếu dẫn không kéo đủ. Họ đề xuất cân nhắc đầu tư đa dạng hoá ngành/tăng tỷ trọng các cổ phiếu có cổ tức ổn định, như phần mềm, tiện ích, bất động sản và các công ty quản lý tài sản thay thế.
Nếu chỉ số S&P500 đạt 6.600 điểm vào cuối năm 2025 thì chỉ số VN-Index có thể vượt 2.000 điểm.
Yuanta sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính cho biến động giữa chỉ số VN-Index và S&P500 (không tính đến các yếu tố khác) thì mức tương quan lên đến 88,6% - mối tương quan thuận chặt chẽ với nhau cho thấy chỉ số S&P500 luôn có tác động mật thiết với chỉ số VN-Index.
Nếu chỉ số S&P500 được dự báo đạt 6.600 điểm vào cuối năm 2025 thì chỉ số VN-Index đạt với mức dự báo trung bình 1.714 điểm và trong kịch bản tích cực nhất VN-Index có thể đạt 2.054 điểm.
Kịch bản trên được xây dựng trên giả định Fed có thể giảm 0,5% lãi suất trong tháng 09-10/2025. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Dự báo xu hướng DXY có thể giảm và đạt ở mức 97-98 điểm trong năm 2025. Dự trữ ngoại hồi kỳ vọng vẫn đạt ở quanh mức 80 tỷ USD.
Chuyên gia của Yuanta cũng dự báo tỷ giá USD/VND có thể trong mức 26.450 và mức tăng trong khoảng 3,8% so với cuối năm 2024 (25.480), vẫn nằm trong mức biến động cho phép. Do vậy, việc giảm lãi suất của Fed và kỳ vọng vào dòng vốn FDI, kiều hối, cán cân thương mại sẽ là các yếu tố chính để giúp tỷ giá hạ nhiệt vào thời điểm cuối năm. Vì vậy, nhà đầu tư không cần thiết lo lắng quá mức về áp lực tỷ giá hiện tại.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: