Điểm hẹn du lịch văn hóa Huế dịp cận Tết

Từ ngày 2/2 đến 8/2/2026, chương trình “Tết Phú Xuân – Sắc vị Kinh kỳ” biến trung tâm thành phố Huế thành không gian văn hóa – du lịch giàu bản sắc, với điểm nhấn là đóa sen khổng lồ hơn 50.000 chậu hoa và chuỗi hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền...

Chương trình “Tết Phú Xuân – Sắc vị Kinh kỳ” năm 2026 diễn ra trong các ngày 15 – 21 tháng Chạp, trải dài từ Công viên Thương Bạc đến khu vực sân Quốc Tử Giám, sân Hàm Nghi và tuyến đường 23 Tháng 8. Đây là không gian trung tâm gắn với chiều sâu lịch sử, đời sống văn hóa của vùng đất Kinh kỳ, đồng thời là trục kết nối các hoạt động du lịch, vui chơi của người dân và du khách trong dịp cận Tết.

Điểm nhấn đặc biệt của Tết Phú Xuân 2026 là đóa sen khổng lồ được tạo hình công phu tại sân Hàm Nghi. Hơn 50.000 chậu hoa được sắp đặt thành những cánh sen mềm mại, vươn nở giữa không gian Kinh thành cổ kính, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc về sự tinh khiết, sức sống và khởi đầu mới.

Với chủ đề “Sắc vị Kinh kỳ”, chương trình nhấn mạnh sự hòa quyện giữa “sắc” và “vị”. Phần “sắc” được thể hiện qua không gian cảnh trí được đầu tư quy mô tại Công viên Thương Bạc, các bố cục kiến trúc cung đình sắp đặt tỉ mỉ, vườn hoa xuân rực rỡ cùng mô hình linh vật Bính Ngọ khổng lồ.

Những tà áo dài thướt tha trong không gian Tết cổ truyền tạo nên bức tranh mùa xuân vừa trang nhã, vừa sống động. Theo Ban Tổ chức, các khu vực trang trí sẽ mở cửa xuyên suốt từ ngày 15 tháng Chạp đến hết kỳ nghỉ Tết, trở thành điểm check-in hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và trải nghiệm của du khách khi đến Huế dịp đầu năm.

Đóa sen khổng lồ được tạo hình từ hơn 50.000 chậu hoa tại sân Hàm Nghi.

Song hành với không gian cảnh trí là “vị” Tết Huế, được tái hiện qua tinh hoa ẩm thực truyền thống. Du khách có cơ hội thưởng thức các loại mứt Tết quen thuộc như mứt gừng, mứt sen, bánh mứt cung đình… được chế tác công phu, lưu giữ hương vị ngọt ngào, tinh tế của đất Cố đô.

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động trải nghiệm mang đậm tính cộng đồng như gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt Tết, nặn tò he, làm hoa giấy Thanh Tiên, viết thư pháp và tham gia các trò chơi dân gian. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi ngày xuân mà còn giúp du khách, nhất là giới trẻ, hiểu và cảm nhận rõ hơn giá trị văn hóa Tết truyền thống của Huế.

Không gian Tết Phú Xuân còn sôi động với các hoạt động văn hóa – nghệ thuật cộng đồng như chương trình “Canh bánh Đoàn viên”, biểu diễn võ thuật, múa lân phục vụ nhân dân và du khách. Đặc biệt, chuỗi chương trình nghệ thuật diễn ra trong ba đêm tại không gian di sản Quốc Tử Giám được xem là điểm nhấn cảm xúc, với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Chương trình nghệ thuật chính thức khai mạc vào ngày 6/2/2026 và khép lại bằng đêm đại nhạc hội ngày 8/2/2026, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, hứa hẹn thu hút đông đảo công chúng và du khách trong và ngoài nước.