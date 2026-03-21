Chủ Nhật, 22/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Điện đang là “nút thắt” của các dự án trung tâm dữ liệu

Hạ Chi

21/03/2026, 19:00

Có tới 50% các dự án trung tâm dữ liệu đã công bố hiện đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ, trong đó nút thắt lớn nhất là nguồn điện...

Ảnh minh hoạ.

Hơn nửa nghìn tỷ USD đã được các quỹ đầu tư mạo hiểm rót vào các công ty khởi nghiệp AI, cho thấy kỳ vọng rõ ràng vào vai trò của công nghệ này như trụ cột tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Sightline Climate, tổ chức nghiên cứu và cung cấp dữ liệu chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ khí hậu, chỉ ra khoản đầu tư “khôn ngoan” hiện nay là đầu tư vào hạ tầng năng lượng.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra có tới 50% các dự án trung tâm dữ liệu đã công bố hiện đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ, trong đó nút thắt lớn nhất là nguồn điện, và tình trạng này khó để giải quyết sớm.

Theo dự báo của Goldman Sachs, nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu có thể tăng tới 175% vào năm 2030, chủ yếu do sự bùng nổ của AI.

Áp lực chưa từng có lên hệ thống điện để phát triển AI không chỉ đẩy giá năng lượng tăng cao, mà còn buộc các doanh nghiệp công nghệ phải tính đến những phương án thay thế, như tự phát triển nguồn điện riêng, chấp nhận chi phí năng lượng cao hoặc kết hợp cả hai.

Theo đó, các tập đoàn công nghệ lớn như Google và Meta,... đang chủ động tìm cách giảm phụ thuộc vào lưới điện truyền thống, dành nguồn lực lớn để phát triển các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm điện mặt trời, điện gió và cả điện hạt nhân.

Đồng thời, họ cũng đang tài trợ cho các công nghệ lưu trữ và phân phối điện mới, như pin lưu trữ dài hạn, cũng như hợp tác với các đơn vị điện lực nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hàng loạt doanh nghiệp khởi nghiệp cũng đang tham gia giải bài toán năng lượng cho kỷ nguyên AI. Một số tập trung vào công nghệ chuyển đổi và tối ưu hóa dòng điện, trong khi số khác phát triển phần mềm quản lý, điều phối lưới điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đó, những điểm nghẽn trong hạ tầng năng lượng như thiếu hụt thiết bị phát điện, đặc biệt là tuabin khí, cùng với hệ thống lưới điện đã cũ kỹ, quá tải,... đang mở ra dư địa cho các giải pháp năng lượng thay thế.

Tuy nhiên, bài toán năng lượng không chỉ dừng lại ở khâu phát điện hay lưu trữ. Khi điện năng được đưa vào lưới hoặc trung tâm dữ liệu, việc quản lý và phân phối hiệu quả cũng trở thành yếu tố then chốt.

Phần lớn máy biến áp hiện nay vẫn dựa trên công nghệ truyền thống với lõi sắt và dây đồng, vốn đã tồn tại khoảng 140 năm. Dù có độ tin cậy cao, nhưng công nghệ này cũng ngày càng bộc lộ hạn chế khi nhu cầu năng lượng của trung tâm dữ liệu tăng mạnh.

Khi mật độ công suất của một giá máy chủ đạt khoảng 1 MW, hệ thống thiết bị điện đi kèm thậm chí có thể chiếm diện tích gấp đôi chính các giá máy chủ đó, một chuyên gia nói với TechCrunch.

Chính vì vậy, thời gian gần đây, giới đầu tư cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới các startup phát triển các công nghệ mới phục vụ hạ tầng năng lượng.

So với những thương vụ đầu tư “bom tấn” trong lĩnh vực AI, quy mô vốn đổ vào các công ty pin lưu trữ hay công nghệ biến áp,... vẫn khiêm tốn hơn đáng kể. Tuy nhiên, đây không hẳn là bất lợi. Với quy mô vừa phải, các khoản đầu tư này được đánh giá dễ tiếp cận và quản lý hơn, đồng thời đón đầu xu hướng dài hạn.

Trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh điện khí hóa trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông đến công nghiệp nặng, nhu cầu năng lượng được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh. Điều này giúp các khoản đầu tư vào hạ tầng điện trở thành một “lớp đệm” an toàn, kể cả khi làn sóng AI có dấu hiệu chững lại.

Ở một góc nhìn khác, khoản đầu tư hiệu quả nhất cho kỷ nguyên AI không chỉ có AI, mà còn ở nền tảng năng lượng để vận hành. 

22:09, 16/03/2026

Mục tiêu đến năm 2030 ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số và AI

10:03, 15/03/2026

9/12 thành viên sáng lập công ty AI của tỷ phú Elon Musk nghỉ việc

Từ khóa:

AI công nghệ google kinh tế số meta năng lượng

Chủ đề:

Phát triển kinh tế dữ liệu

Đọc thêm

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Cùng việc phấn đấu có ít nhất 50% doanh nghiệp sử dụng tên miền .vn vào năm 2030, Huế còn đặt mục tiêu đạt khoảng 12.000 tên miền .vn, tương đương 9–10 tên miền trên 1.000 dân...

Đề xuất lương đặc thù với lực lượng bảo vệ an ninh mạng

Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được áp dụng chế độ, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu chuyên môn, tính chất nhiệm vụ và mức độ rủi ro nghề nghiệp…

Tencent đặt cược vào AI “trợ lý thông minh”

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent đang đẩy mạnh chiến lược trí tuệ nhân tạo với kế hoạch tích hợp các tác tử AI (AI agents) vào siêu ứng dụng WeChat...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Doanh thu đạt 255 triệu USD, Việt Nam là thị trường lớn thứ 5 của Grab

Doanh thu của hãng gọi xe công nghệ Grab tại Việt Nam trong năm vừa qua đạt 255 triệu USD, tăng gần 12% so với năm 2024…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia
Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy