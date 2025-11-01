Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt, lộ nhiều sai phạm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Bảy, 01/11/2025
Như Nguyệt
01/11/2025, 17:23
Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”...
Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Theo đó, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.
Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.
Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.
Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Vào tháng 12/2007, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 04 hộ dân.
Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.
Cùng với 800 tỷ đồng, Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mỳ ăn liền và 2 tấn lương khô cùng cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs… để tổ chức khám bệnh cho nhân dân, tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người...
Đến 7h sáng nay (1/11), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 400.000 khách hàng, tương đương hơn 84% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua...
Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho các địa phương bị thiệt hại nặng như thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để gia cố mái taluy, bảo vệ kết cấu nền đường và phòng chống sạt lở tái phát...
Triển khai Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân...
Sau hơn 8 tháng, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 đã thu hút hơn 7.000 học sinh và 2.500 giáo viên trên toàn quốc tham gia, với 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ Việt Nam...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: