Trang chủ Dân sinh

Điều chỉnh chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo trong trường công lập

Châu Anh

24/09/2025, 09:48

Theo quy định mới, tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết. Quy định này bảo đảm phù hợp với đặc thù về hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo và bảo đảm nhà giáo không phải làm việc quá tải, có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 23/9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư số 21).

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư liên tịch số 07). So với Thông tư liên tịch số 07, Thông tư số 21 có một số điểm mới nhằm phù hợp với thực tiễn giảng dạy của nhà giáo.

ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ

Thông tư mới bỏ quy định điều kiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ tại khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07.

Cụ thể, khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07 quy định: “Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay”.

Trên thực tế số lượng nhà giáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt hầu như thấp hơn số lượng nhà giáo theo định mức quy định của Bộ GDĐT - mức quy định nhằm bảo đảm triển khai chương trình giáo dục trên cơ sở đủ chế độ làm việc của nhà giáo.

Bên cạnh đó, với đặc thù giảng dạy theo môn học, nên dù tổng số giáo viên đủ theo định mức, nhưng khi tính theo môn học vẫn xảy ra tình trạng có môn thừa, môn thiếu giáo viên; đối với môn thiếu, giáo viên phải dạy thêm giờ.

Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ 6 giờ/ngày nhưng thực tế với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu của cha mẹ trẻ thường phải đón trẻ từ sớm và trả trẻ muộn (cá biệt có trường hợp phải làm việc trực tiếp ở trường từ 6h30 đến 18h00, tức là thời gian làm việc thực tế có thể lên đến 9 - 10 giờ).

Như vậy, dù cơ sở giáo dục có đủ số lượng giáo viên được giao, nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng giáo viên phải dạy nhiều hơn so với định mức tiết dạy quy định mà không được chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

Để bảo đảm nhà giáo dạy thêm giờ được chi trả chế độ, bảo đảm công bằng trong phân công nhiệm vụ giữa các nhà giáo trong cùng cơ sở giáo dục và việc trả tiền lương dạy thêm giờ phù hợp với yêu cầu triển khai chương trình giáo dục, Thông tư số 21 quy định một số điều kiện ràng buộc.

Thông tư quy định, tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của tất cả nhà giáo không được cao hơn tổng số tiết dạy thêm tối đa trong một năm học của cơ sở giáo dục mà cơ sở giáo dục được thanh toán. Trong đó, tổng số tiết dạy thêm tối đa mà cơ sở giáo dục được thanh toán là tổng số tiết cần triển khai tất cả nhiệm vụ trừ đi tổng số tiết định mức của tất cả giáo viên có mặt thực tế.

Đồng thời, quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết.

MỖI GIÁO VIÊN CHỈ ĐƯỢC DẠY THÊM TỐI ĐA 200 TIẾT/NĂM

Theo Thông tư số 21, tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết. Điều này thay thế quy định tổng số tiết dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ trong một năm học không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật như Thông tư liên tịch số 07 trước đó.

Quy định này bảo đảm phù hợp với đặc thù về hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo và bảo đảm nhà giáo không phải làm việc quá tải, có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động.

Điều chỉnh tiền lương 01 tiết dạy thêm đối với giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để bảo đảm quy định chế độ làm việc của giảng viên theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐT.

VnEconomy

Tuy nhiên, quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên theo quy định hiện hành tương đương từ 600 đến 1.050 giờ hành chính nên công thức tính trên hiện không còn phù hợp. Theo đó, tiền lương 01 tiết dạy được điều chỉnh như sau:

VnEconomy

Theo Thông tư số 21, tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy biệt phái do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến biệt phái chi trả. Tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy liên trường do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả.

Trường hợp nhà giáo được cử dạy liên trường đồng thời từ 03 cơ sở giáo dục trở lên (bao gồm cả cơ sở giáo dục nơi nhà giáo công tác) thì tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo do các cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả theo tỷ lệ số tiết dạy thực tế của nhà giáo ở các cơ sở giáo dục này. 

Thông tư mới quy định, thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học. Tuy nhiên, trường hợp nhà giáo nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển thì việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện vào thời điểm có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, nếu nhà giáo có thời gian giảng dạy không đủ một năm học thì được hưởng tiền lương dạy thêm giờ tương ứng với thời gian công tác thực tế. Thông tư số 21 cũng hướng dẫn cụ thể công thức tính tiền lương 01 tiết dạy và tổng số tiết dạy được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo công tác không đủ một năm học làm căn cứ tính tiền lương dạy thêm giờ trong 01 năm học bảo đảm quyền lợi cho nhà giáo.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Thông tư số 21, các cơ sở giáo dục quy định về chế độ làm việc của nhà giáo, quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để quy định việc trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục. 

Thông tư số 21 có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào quy định để xây dựng quy chế riêng của đơn vị bảo đảm Thông tư mới được triển khai ngay từ đầu năm học 2025-2026.

Trong đó, xác định tổng số tiết dạy thêm tối đa trong một năm học mà cơ sở giáo dục được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ, lập dự toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ gửi các cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao kinh phí. Đồng thời, làm cơ sở để phân công, bố trí nhiệm vụ của giáo viên phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho nhà giáo, phù hợp với nguồn kinh phí chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

VnEconomy
VnEconomy

