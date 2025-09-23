Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Thị trường lao động Hà Nội đang cần nhiều nhân lực khối ngành thương mại và dịch vụ để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho các dịp lễ, Tết. Trong khi công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch vẫn có nhu cầu tuyển dụng ổn định...

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ Hà Nội) dự báo, với những tín hiệu phục hồi tích cực từ nhiều lĩnh vực, thị trường lao động Thủ đô những tháng cuối năm tiếp tục tăng nhu cầu tuyển dụng ở nhiều ngành nghề.

THAY ĐỔI TRONG NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thông tin, trong tháng 8/2025, nhu cầu tuyển dụng lao động trên toàn thành phố ước tính đạt trên 50.000 vị trí việc làm. Đây là minh chứng các doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh cho nửa cuối năm 2025, đồng thời, phản ánh sự lạc quan trước đà tăng trưởng của các lĩnh vực trọng điểm như thương mại – dịch vụ, du lịch...

Trong tháng 8/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin hơn 1.000 việc làm trống của 378 doanh nghiệp, cho thấy nhu cầu tuyển dụng có một số thay đổi đáng chú ý.

Lĩnh vực thương mại – dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong nhu cầu tuyển dụng, với nhóm ngành hoạt động dịch vụ khác vẫn dẫn đầu, chiếm 55,1%. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng trong ngành xây dựng giảm mạnh, chỉ còn 9,26%, (giảm 4,38% so với tháng 7).

Ngược lại, công nghiệp chế biến, chế tạo lại có nhu cầu tuyển dụng tăng 5,52% so với tháng trước, chiếm 19,08%, cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của khu vực sản xuất, chế biến chế tạo sau khi ảnh hưởng tiêu cực của chính sách thuế quan từ Hoa Kỳ đã qua đi. Cùng với đó, các ngành vận tải, kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng ổn định.

Các doanh nghiệp cũng có sự điều chỉnh đáng kể về nhu cầu tuyển dụng ở phân khúc trình độ. Vị trí lãnh đạo, quản lý chiếm 8,6% (giảm 5,91% so với tháng trước), đồng nghĩa với các doanh nghiệp đã ổn định đội ngũ quản lý cấp cao hiện có.

Trong khi nhu cầu tuyển dụng nhà chuyên môn bậc cao chiếm 20,13% (tăng 5,22%), phản ánh doanh nghiệp có thể đang tìm kiếm nhân sự có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn vững vàng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng ở nhóm có trình độ đại học trở lên giảm, song lại tăng ở nhóm có trình độ cao đẳng. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đánh giá, điều này cho thấy các doanh nghiệp đang mở rộng đối tượng tuyển dụng, không chỉ tập trung vào lao động có bằng cấp, mà cả lao động phổ thông và người có trình độ tay nghề.

Sự thay đổi trong nhu cầu tuyển dụng cũng phần nào tác động đến mức lương doanh nghiệp chi trả cho người lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội quan sát thấy mức lương phổ biến nhất được doanh nghiệp đưa ra từ 5-10 triệu đồng/tháng, chiếm 57,08% tổng nhu cầu tuyển dụng trong tháng 8 vừa qua (giảm 13,94% so với tháng trước).

Mức lương từ 10-20 triệu đồng/tháng chiếm 37,41% (tăng 12,86%), dành cho các vị trí đòi hỏi kinh nghiệm hoặc chuyên môn cao hơn như kế toán, quản lý bán hàng và tiếp thị, kỹ sư xây dựng.

CÁC NGÀNH NGHỀ DỰ KIẾN TĂNG NHU CẦU LAO ĐỘNG

Một điểm đáng chú ý được ghi nhận là trong khi nhu cầu tuyển dụng ở nhóm lao động có tay nghề ngày càng tăng, thì vẫn còn khoảng cách so với trình độ chuyên môn của người lao động đi tìm việc.

Khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy nhóm lao động chưa qua đào tạo vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số người đi tìm việc, theo sau mới đến nhóm có trình độ đại học trở lên và lao động công nhân kỹ thuật không bằng cấp.

Như vậy, nhóm lao động phổ thông vẫn gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc làm trong thời đại công nghệ số, khi các hệ thống tự động hóa đang dần thay đổi thị trường lao động.

Người lao động tham gia phỏng vấn tìm việc tại Sàn việc làm Hà Nội. Ảnh: TH.

Nhận định về thị trường lao động trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết cùng với các hoạt động hỗ trợ tích cực, thị trường lao động cũng đang có sự dịch chuyển từ nhu cầu nhân lực thời vụ sang các vị trí việc làm ổn định và dài hạn hơn, gắn liền với các động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế.

Thị trường lao động Hà Nội vẫn cần nhiều nhân lực khối ngành thương mại và dịch vụ để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho các dịp lễ, Tết. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho ngành bán lẻ, thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ ăn uống, giải trí.

Cùng với đó, nhu cầu nhân lực ngành xây dựng được dự báo sẽ duy trì tăng trưởng, do các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với đà tăng trưởng ổn định, cũng sẽ tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên và công nhân có tay nghề để đáp ứng đơn hàng cuối năm. Với ngành du lịch, nhu cầu tuyển dụng được dự báo cũng tiếp tục ổn định.

Trung tâm dự báo, trong tháng 9/2025, một số ngành có nhu cầu nhân lực tăng trưởng tốt, bao gồm dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, ăn uống; y tế - chăm sóc sức khỏe; công nghiệp chế biến, chế tạo và thương mại – dịch vụ.

Khảo sát Xu hướng tuyển dụng quý 4/2025 mới đây của ManpowerGroup (công ty cung cấp giải pháp nhân sự) cũng cho thấy triển vọng tuyển dụng quý 4 đang ở mức ổn định. Công nghệ thông tin; tài chính và bất động sản dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực, cùng ở mức 38%.

Ngoài ra, một số lĩnh vực cũng dự kiến có nhu cầu tuyển dụng tăng là dịch vụ truyền thông; hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng; vận tải, logistics và công nghiệp ô tô; năng lượng và tiện ích; chăm sóc sức khoẻ và khoa học và đời sống; công nghiệp và vật liệu…