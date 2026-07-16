Mới đây, Moody’s đã công bố xếp hạng tín nhiệm của một số ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) tiếp tục được duy trì Corporate Family Rating (CFR) ở mức B2. Điều gì giúp EVF tiếp tục ghi điểm trong đánh giá của Moody’s?

EVF được đánh giá duy trì ổn định xếp hạng tín nhiệm với 6 năm liên tiếp được đánh giá ở mức B2.

Việc EVF tiếp tục được Moody's Ratings duy trì Corporate Family Rating (CFR) ở mức B2 năm thứ 6 liên tiếp với triển vọng Ổn định (Stable Outlook) trong 12-18 tháng tiếp theo không đơn thuần là kết quả của một kỳ đánh giá, mà phản ánh quá trình củng cố nền tảng tài chính và nâng cao năng lực quản trị được duy trì liên tục trong nhiều năm.

KHẢ NĂNG SINH LỜI ĐƯỢC CẢI THIỆN - ĐIỂM SÁNG TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ

Một trong những điểm tích cực nhất trong báo cáo Credit Opinion năm 2026 là việc Moody's nâng đánh giá về khả năng sinh lời của EVF từ Ba3 lên Ba1.

Theo Moody's, tỷ lệ NI/AMA của EVF đã tăng từ 1% lên 1,3% trong năm 2025 nhờ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động kinh doanh cùng hiệu quả kiểm soát chi phí. Đáng chú ý, hệ số CIR giảm xuống còn 13,2%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 17,1% của ba năm trước đó. Moody's đồng thời kỳ vọng EVF sẽ tiếp tục cải thiện khả năng sinh lời trong 12 tháng tới khi duy trì hiệu quả quản trị chi phí, ổn định biên lãi ròng (NIM) và kiểm soát tốt chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Đây là tín hiệu tích cực bởi khả năng sinh lời không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động mà còn là nguồn tạo vốn nội bộ, giúp doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu trước các biến động của thị trường. Không chỉ cải thiện khả năng sinh lời, EVF còn ghi nhận những chuyển biến tích cực về chất lượng tài sản.

Trong bảng đánh giá chi tiết, Moody's đã nâng điểm đối với cả hai chỉ tiêu liên quan đến rủi ro tài sản, bao gồm tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng xử lý nợ xấu. Đây là kết quả của việc chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, đồng thời phản ánh năng lực quản trị rủi ro ngày càng được nâng cao.

NỀN TẢNG TÀI CHÍNH DUY TRÌ ỔN ĐỊNH VÀ CÓ TRIỂN VỌNG

Bên cạnh những cải thiện về hiệu quả hoạt động, Moody's tiếp tục ghi nhận EVF có vốn hóa phù hợp và nền tảng tài chính ổn định.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tỷ lệ CAR của EVF đạt 11,2%, cao hơn mức tối thiểu 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Moody's, EVF sẽ có thêm cơ hội cải thiện hồ sơ tín dụng nếu tiếp tục duy trì chất lượng tài sản tốt theo thời gian, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, giữ tỷ lệ TCE/TMA ở mức trên 15% và tiếp tục giảm thiểu các rủi ro liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Những khuyến nghị này không chỉ là tiêu chí đánh giá mà còn là định hướng để EVF tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, nâng cao chất lượng tăng trưởng và gia tăng sức cạnh tranh trong dài hạn.

CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG "HỒ SƠ TÍN NHIỆM" THEO CHUẨN QUỐC TẾ

Nếu kết quả của Moody's phản ánh những gì EVF đã làm được, thì các bước đi gần đây cho thấy Công ty đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đầu tháng 7/2026, EVF chính thức kickoff chương trình xếp hạng tín nhiệm với FiinGroup và S&P Global Ratings, mở đầu quá trình xây dựng cấu trúc xếp hạng tín nhiệm đa lớp. Thay vì chỉ dựa vào một hệ thống đánh giá, EVF chủ động tiếp cận nhiều tổ chức xếp hạng với các chuẩn mực và góc nhìn khác nhau, qua đó hình thành bức tranh toàn diện hơn về hồ sơ tín dụng của doanh nghiệp.

Việc triển khai đồng thời các chương trình xếp hạng cũng là cơ hội để EVF tiếp tục chuẩn hóa hồ sơ dữ liệu, đồng bộ hóa hệ thống quản trị thông tin, hoàn thiện quy trình công bố dữ liệu và nâng cao mức độ minh bạch theo thông lệ quốc tế. Đây là những yếu tố ngày càng được các nhà đầu tư và các định chế tài chính toàn cầu coi trọng khi đánh giá năng lực của một tổ chức tài chính.

Xa hơn, cấu trúc xếp hạng tín nhiệm đa lớp sẽ tạo nền tảng để EVF chủ động hơn trong chiến lược huy động vốn trên thị trường trong nước và quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời nâng cao niềm tin của đối tác, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế.

Việc EVF duy trì xếp hạng B2 trong 6 năm liên tiếp, cùng với những cải thiện về khả năng sinh lời, chất lượng tài sản và chiến lược chủ động xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm đa lớp, cho thấy Công ty không chỉ hướng tới việc duy trì một mức xếp hạng, mà đang từng bước xây dựng nền tảng quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Đó cũng là cơ sở để EVF tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng huy động vốn và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới của thị trường tài chính Việt Nam.