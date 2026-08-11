Trung Quốc tăng tốc độ mua vàng dự trữ, được dự báo tiếp tục mua

Mục tiêu chiến lược đằng sau việc tích lũy vàng của Trung Quốc được cho là có liên quan đến tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ để cạnh tranh với đồng USD...

Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) duy trì một chiến lược tích cực trong việc tích lũy vàng, với 21 tháng mua ròng liên tiếp tính đến tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, tốc độ mua ròng vàng của cơ quan này cũng được đẩy nhanh hơn trước, cho thấy Bắc Kinh coi việc giá vàng giảm gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại thiết lập vào đầu năm là một cơ hội tốt để mua.

Theo dữ liệu dự trữ mới nhất được công bố vào cuối tuần vừa rồi, PBOC đã mua ròng 20 tấn vàng trong tháng 7, đánh dấu mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023. Kể từ tháng 3, tốc độ mua ròng vàng hàng tháng cho dự trữ quốc gia của Trung Quốc đã được đẩy nhanh đáng kể.

Ông Krishan Gopaul, nhà phân tích cấp cao thị trường mới nổi tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng tổng số vàng mua ròng trong 7 tháng đầu năm của PBOC đạt 60 tấn, nâng tổng lượng vàng dự trữ chính thức lên 2.366 tấn.

Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã mua ròng khoảng 60 tấn vàng dự trữ, bao gồm 10 tấn trong tháng 5 và 15 tấn trong tháng 6.

Dự trữ vàng của Trung Quốc đạt trị giá 306,35 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 7, từ mức 303,72 tỷ USD vào cuối tháng 6 - theo PBOC.

Ông Gopaul lưu ý rằng không chỉ PBOC mà một số ngân hàng trung ương khác cũng đang tích cực gia tăng dự trữ vàng quốc gia.

Trong đó, Ngân hàng Trung ương Czech đã tăng dự trữ vàng thêm 1,7 tấn trong tháng 7, tiến gần hơn đến mục tiêu 100 tấn vàng dự trữ trữ. Tổng số vàng mua ròng cho dự trữ của Czech từ đầu năm đến nay là 12 tấn, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên 84 tấn.

Tương tự, Ngân hàng Trung ương Kazakhstan cũng đã tăng dự trữ thêm hơn 1 tấn trong tháng trước.

Các nhà phân tích thị trường đã chỉ ra rằng nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương là một yếu tố then chốt giúp vàng duy trì mức hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD/oz. Trong tháng 7, nền giá này được duy trì vững sau đợt sụt giảm kéo dài từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1.

Sang tháng 8, giá vàng có dấu hiệu phục hồi mạnh, hiện đã vượt qua mốc 4.400 USD/oz do lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay đã giảm bớt.

Trong một báo cáo được công bố vào cuối tháng 7, các nhà phân tích hàng hóa tại công ty BMO Capital Markets dự báo rằng nhu cầu vàng ngày càng tăng của Trung Quốc sẽ là động lực lớn nhất đẩy giá vàng lên cao hơn trong nửa cuối năm nay.

BMO Capital Markets cũng đưa ra một phân tích mới cho rằng Trung Quốc đã tích lũy được khoảng 30.000 tấn vàng "trên mặt đất", một con số cao hơn nhiều so với dữ liệu chính thức được công bố. Các nhà phân tích của BMO nói rằng lượng vàng khổng lồ này ở Trung Quốc đang chiếm khoảng 1/3 tổng dòng chảy nhu cầu vàng toàn cầu.

Báo cáo nhận định rằng ngay cả với số lượng vàng khổng lồ chưa được công bố này, “cơn khát” vàng của Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai gần, và cuối cùng nước này sẽ vượt qua Mỹ về dự trữ vàng chính thức.

Theo báo cáo, mục tiêu chiến lược đằng sau việc tích lũy vàng của Trung Quốc có liên quan đến tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ để cạnh tranh với đồng USD như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc được cho là cần mua thêm một khối lượng vàng đáng kể trong vòng 5 năm tới.

Mặc dù không có mục tiêu cụ thể nào được công bố về dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc, các nhà phân tích của BMO đã dự vào cung tiền của quốc gia này làm một tiêu chuẩn hữu ích để đưa ra con số dự báo. Họ chỉ ra rằng, với mức giá vàng hiện tại, kho dự trữ vàng của Fed chiếm khoảng 5% cung tiền M2 của Mỹ. Nếu Trung Quốc muốn đạt được tỷ lệ tương tự, PBOC sẽ cần nắm giữ khoảng 18.000 tấn vàng, so với khoảng 5.222 tấn mà cơ quan này nắm giữ tại thời điểm cuối năm ngoái theo như ước tính của BMO.

Các nhà phân tích của BMO Capital Markets kết luận rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc chưa tiết lộ mục tiêu tích lũy vàng cuối cùng. Tuy nhiên, với những tham vọng đã được công bố của Trung Quốc về phát triển kinh tế và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, BMO cho rằng đạt được mức dự trữ vàng như của Mỹ là một mục tiêu tối thiểu tuyệt đối của Trung Quốc, ngụ ý PBOC cần mua ròng thêm khoảng 2.500-3.000 tấn vàng.

“Lượng mua này có thể đạt được trong 2-5 năm tùy thuộc vào phương pháp. Tuy nhiên, mục tiêu của Trung Quốc có thể còn cao hơn nữa, do nhu cầu thiết lập uy tín toàn cầu cho đồng nhân dân tệ”, báo cáo viết.