Các ông lớn đề xuất vay 955.000 tỷ đồng cho 17 dự án
HHoàng Lan
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Trong tháng 7/2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nhận được kiến nghị đề xuất cơ chế tín dụng cho 17 dự án, gồm 3 dự án của Vingroup, 6 dự án của Masterise và 8 dự án của Thaco, với tổng nhu cầu vốn vay dự kiến khoảng 955 nghìn tỷ đồng...
Tại báo cáo gửi đến cuộc họp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tiếp
cận tín dụng do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì sáng 10/8, Ngân hàng Nhà
nước đã thông tin về việc triển khai các giải pháp tạo
điều kiện tín dụng cho doanh nghiệp thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, có
tính lan tỏa, liên kết.
Theo đó, trong tháng 7/2026, Ngânhàng Nhà nước tiếp tục nhận được văn bản kiến nghị của Vingroup, Masterise và
Thacođề xuất cơ chế tín dụng cho tổng cộng 17 dự án, với nhu cầu vốn vay dự kiến khoảng
955 nghìn tỷ đồng.
Sau khi nhận được kiến nghị, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 6601/NHNN-TD gửi
Vingroup, Công văn số 6602/NHNN-TD gửi Masterise và Công văn số 6603/NHNN-TD
gửi Thaco theo hướng doanh nghiệp chủ
động làm việc với các ngân hàng thương mại để được xem xét cấp tín dụng theo
quy định của pháp luật. Trên cơ sở số
liệu về nhu cầu vốn và kế hoạch giải ngân đối với từng dự án do các ngân hàng
thương mại báo cáo, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện
cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại cấp tín
dụng để doanh nghiệp triển khai các dự án.
Trước đó, vào tháng 6, Ngân
hàng Nhà nước đã xử lý các kiến nghị liên quan đến nhu cầu tín
dụng cho 18 dự án của Vingroup, Sun Group
và Masterise, với tổng nhu
cầu vốn vay khoảng 752 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết bước đầu đã tháo gỡ được một số
khó khăn liên quan đến hạn mức tăng
trưởng tín dụng và tỷ lệ vốn
ngắn hạn cho vay trung, dài hạn khi các ngân hàng thương mại xem xét
nhu cầu vốn đối với 18 dự án này.
Như vậy, đến cuối tháng 7, 4
doanh nghiệp lớn là Vingroup, SunGroup, Masterise và Thaco đã kiến nghị cơ chế tín dụng cho 35 dự
án có tổng nhu cầu vốn vay khoảng 1,707 triệu tỷ đồng ( đây là nhu cầu vốn vay của các dự án được nêu trong báo
cáo, không phải số vốn các ngân hàng thương mại đã cam kết cho vay
hoặc số vốn đã giải ngân – PV).
Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có thể điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có bất động sản, và hướng vốn vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.
Đến ngày 31/7/2026, dư nợ toàn nền kinh tế đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Dư nợ đối với doanh nghiệp đạt gần 11 triệu tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng dư nợ; trong đó, doanh nghiệp tư nhân trên 9,1 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 3,9 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp nhà nước khoảng 606 nghìn tỷ đồng và doanh nghiệp FDI khoảng 836 nghìn tỷ đồng.
(Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước)
Theo Ngân hàng
Nhà nước, sức ép cung ứng vốn cho nền kinh tế của hệ thống ngân
hàng vẫn lớn trong bối cảnh thị trường tài chính phát triển chưa cân xứng. Huy động vốn của hệ thống tổ chức tín dụng hiện
tăng chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng, vốn ngắn hạn là chủ yếu, trong khi
tín dụng trung, dài hạn có xu hướng tăng, phản ánh rủi ro mất cân đối
kỳ hạn và rủi ro thanh khoản gia tăng trong hệ thống.
Bên cạnh đó, tồn ngân ngân quỹ Nhà nước ở mức
cao do thu ngân sách nhà nước tăng khá trong khi giải ngân đầu tư công còn chậm
đã làm giảm tương ứng huy động vốn của các tổ chức tín dụng, qua đó tiếp tục
gia tăng áp lực thanh khoản và huy động vốn.
Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết mặt bằng lãi suất chịu nhiều sức ép từ nhu cầu huy động
vốn phục vụ tăng trưởng tín dụng, cộng hưởng với áp lực lạm phát gia tăng. Việc
duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý vì vậy trở nên khó khăn để vừa cân đối vốn cho
hệ thống tổ chức tín dụng, vừa hỗ trợ ổn định thị trường ngoại tệ và kiểm soát
lạm phát.
Để hỗ trợ hoạt động tín dụng ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước kiến
nghị Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương giảm tồn ngân ngân quỹ Nhà nước tại hệ thống ngân
hàng, qua đó gia tăng lượng tiền lưu chuyển trong nền kinh tế, tạo
tiền gửi cho hệ thống tổ chức tín dụng, cải thiện thanh khoản và giảm áp lực
lên mặt bằng lãi suất.
Ngân hàng Nhà nước đồng thời kiến nghị nghiên cứu hình thức bảo lãnh của Chính phủ đối với các dự
án đầu tư trọng điểm, quan trọng quốc gia trong phạm vi phù hợp với
khung khổ quản lý an toàn nợ công, nợ nước ngoài quốc gia để huy động nguồn tài
trợ từ nước ngoài, tận dụng nguồn vốn vay quốc tế, qua đó giảm gánh nặng lên
nguồn huy động trong nước và gia tăng nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã
hội.
Cơ quan này cũng đề nghị quyết liệt giải ngân
vốn đầu tư công năm 2026, tập trung vào các dự án quan trọng quốc gia và hạ
tầng trọng điểm; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường vốn trong
nước và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư đối với các dự án lớn, công trình trọng
điểm quốc gia. Trong đó, Ngân hàng
Nhà nước đề cập các nguồn vốn có tính chất dài hạn như trái phiếu Chính phủ, vay nước ngoài và ODA.
Đối
với các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước cho biết nhu cầu vốn đầu tư
trong thời gian tới rất lớn, đặc biệt tại các doanh nghiệp ngành năng lượng gồm điện, dầu khí, than và hàng không,
trong khi tín dụng chỉ là một kênh huy động vốn. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các doanh nghiệp nghiên
cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn vốn dài hạn phù hợp với thời gian thu hồi
vốn của dự án; tăng cường huy động thông qua phát hành trái phiếu trong và
ngoài nước, đồng thời thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn ODA
vào phát triển các dự án một cách hợp lý.
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