Trong phiên 10/8, giá vàng miếng SJC trong nước ghi nhận diễn biến đi ngang sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng. Dù có nhịp giảm đầu phiên và phục hồi trở lại trong ngày, mặt bằng giá nhìn chung chỉ tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước (8/8)…

Giá vàng trong nước chững lại sau động thái thanh tra. Ảnh: PL

Mở cửa phiên sáng 10/8, thị trường vàng miếng SJC đồng loạt điều chỉnh giảm tại các hệ thống kinh doanh lớn, diễn biến xảy ra ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng. Các sai phạm được chỉ ra liên quan đến nguồn gốc hàng hóa, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước cũng như việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với mức chốt phiên ngày 8/8, lùi về ngưỡng 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá này được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Sang phiên chiều, thị trường ghi nhận sự đảo chiều khi giá vàng miếng bật tăng trở lại 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên 141,1 triệu – 144,1 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC vẫn nhích tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng cũng niêm yết tại 143,5 triệu đồng/lượng trong khi đó giá mua đặt tại mức 140 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/8, giá bán giảm 500 nghìn đồng/lượng còn giá mua giảm gấp đôi, ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng, neo tại 141 triệu – 144,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/8, giá bán vàng miếng tăng 100 nghìn đồng/lượng trong khi giá mua không đổi.

Trái với xu hướng phục hồi chung của thị trường, giá vàng miếng SJC tại một số doanh nghiệp khu vực phía Nam tiếp tục ghi nhận biến động giảm trong phiên giao dịch.

Cơ quan chức năng đã chuyển Bộ Công an thông tin về việc 6 doanh nghiệp gồm Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, SJC, PNJ và DOJI có dấu hiệu kê khai không đúng thuế và lợi nhuận, với số tiền tạm tính khoảng 93,7 tỷ đồng. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin về 7 cá nhân có hoạt động bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, với tổng giá trị giao dịch khoảng 2.084 tỷ đồng. Các giao dịch này được đánh giá có quy mô lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân liên quan. (Kết luận Thanh tra Chính phủ)

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại 140,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, mở cửa phiên chiều, giá giao dịch vàng miếng tại đây tăng thêm lần lượt 600 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Tính đến 16 giờ, Mi Hồng đặt giá vàng miếng tại 141,1 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tại Ngọc Thẩm, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 138,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/8, giá bán giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán ra không đổi.

Liên quan đến kết luận thanh tra, tại Công ty TNHH Mi Hồng, cơ quan chức năng chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động kinh doanh, bao gồm việc chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, cung cấp thông tin chưa đầy đủ và thiếu chính xác cho khách hàng, cũng như chưa xây dựng đầy đủ quy định nội bộ theo yêu cầu.

Doanh nghiệp này đồng thời bị xác định chưa thực hiện đầy đủ việc thu thập, cập nhật, phân loại thông tin khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền và báo cáo thiếu các giao dịch có giá trị lớn

Trong bối cảnh thị trường vàng liên tục biến động mạnh cùng tác động rõ nét từ các yếu tố chính sách, người mua cần đặc biệt thận trọng khi đưa ra quyết định giao dịch ngắn hạn.

Việc theo dõi sát diễn biến chính sách quản lý thị trường vàng, lựa chọn doanh nghiệp uy tín và minh bạch thông tin là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro. Đồng thời, nhà đầu tư nên cân nhắc mục tiêu nắm giữ dài hạn, tránh tâm lý “lướt sóng” trong giai đoạn biến động để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ khi giá đảo chiều bất ngờ.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 10/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, bảng giá giao dịch niêm yết giữa các đơn vị kinh doanh ghi nhận diễn biến phân hoá rõ rệt. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Ngọc Thẩm niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 131,5 triệu – 135,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch duy trì ổn định trong suốt phiên hôm nay.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tại mức 140,2 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 140,5 triệu, còn giá bán là 144,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 8/8. Tuy nhiên, trong phiên chiều, giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này tăng trở lại 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn tại 141 triệu – 145 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. Thương hiệu này đặt giá giao dịch chốt phiên sáng tại mức 140,2 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 140,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ tăng, giảm giá vàng nhẫn trong phiên 10/8 so với 8/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Ngược lại, giá vàng nhẫn niêm yết tại Công ty SJC, PNJ và Phú Quý nằm trong xu hướng tăng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước, niêm yết giá vàng nhẫn tại ngưỡng 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay.

Tuy nhiên, tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn quay đầu tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 140,6 triệu – 143,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên cuối tuần trước, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC vẫn tăng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở ngưỡng 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng. Tuy nhiên, tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng cũng bật tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, neo giá vàng nhẫn tại 141,1 triệu – 144,1 triệu đồng/lượng (mua – bán).

PNJ niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng tại mức 139,5 triệu – 143,4 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên chiều, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 600 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Tính đến đến 16 giờ, PNJ đặt giá vàng nhẫn tại 140 triệu – 144 triệu đồng/lượng, giá mua không đổi trong khi giá bán tăng 100 nghìn đồng/lượng.