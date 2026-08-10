Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ưu đãi lãi suất ít nhất 1%/năm cho SME, lĩnh vực ưu tiên

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ngay trong tháng 8, với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay...

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực ưu tiên từ tháng 8/2026 (Ảnh: PL).

Theo đó, khách hàng vay vốn gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xuất khẩu; kinh tế số; trí tuệ nhân tạo; công nghiệp bán dẫn; chế biến, chế tạo và các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật.

Lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn, gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Các ngân hàng đồng thời thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ nếu có đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật, quy mô hoạt động và năng lực của ngân hàng.

Trường hợp khách hàng đủ điều kiện hưởng ưu đãi của nhiều chương trình, gói tín dụng đang được ngân hàng triển khai, các ngân hàng cân đối nguồn lực để hỗ trợ một hoặc nhiều chính sách phù hợp với nhu cầu của khách hàng và điều kiện, năng lực của ngân hàng.

Đến ngày 31/7/2026, dư nợ toàn nền kinh tế đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Dư nợ đối với doanh nghiệp đạt gần 11 triệu tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng dư nợ; trong đó, doanh nghiệp tư nhân trên 9,1 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 3,9 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp nhà nước khoảng 606 nghìn tỷ đồng và doanh nghiệp FDI khoảng 836 nghìn tỷ đồng. (Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước)

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại chủ động tiết giảm chi phí, cân đối và bố trí nguồn lực để xây dựng, triển khai các chương trình, sản phẩm và gói tín dụng phù hợp trên tinh thần đồng hành, chia sẻ với người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, các ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) được đề nghị phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong bố trí nguồn lực để triển khai Chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến khích các ngân hàng thương mại khác tham gia, chủ động xây dựng chương trình, sản phẩm và gói tín dụng phù hợp cho khách hàng vay vốn tùy thuộc điều kiện và khả năng nguồn lực của từng ngân hàng.

Việc xem xét, thẩm định và quyết định cho vay đối với khách hàng thuộc chương trình được các ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định hiện hành. Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay cũng thực hiện theo quy định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường thông tin về các chương trình, sản phẩm dịch vụ để doanh nghiệp, người dân biết và tiếp cận chính sách. Các ngân hàng phải công bố lãi suất cho vay của các chương trình, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác nếu có trên trang thông tin điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu theo dõi việc thực hiện của các ngân hàng tham gia chương trình trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành xem xét, xử lý những vướng mắc phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng triển khai chương trình và kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai một số chương trình tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đến cuối tháng 6/2026, Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản có doanh số giải ngân lũy kế khoảng 225.577 tỷ đồng, đạt 122% quy mô chương trình, với hơn 83.000 lượt khách hàng được giải ngân.

Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định 1490/QĐ-TTg có doanh số giải ngân lũy kế khoảng 4.400 tỷ đồng đối với khách hàng có tên trong danh sách do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố và có bản đăng ký.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP có doanh số giải ngân khoảng 13.665 tỷ đồng. Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược mới có doanh số giải ngân khoảng 11.649 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số.