Điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, tạo nền tảng tăng trưởng bứt phá giai đoạn 2026–2030

Ngày 26/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả năm 2025, xác định nhiệm vụ năm 2026 và các định hướng lớn cho giai đoạn 2026–2030 trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất định.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đánh giá năm 2025 diễn ra trong bối cảnh quốc tế nhiều bất định do tác động của căng thẳng địa chính trị, xu hướng điều chỉnh chính sách thuế quan và sự suy giảm động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Ở trong nước, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, vượt mức lịch sử, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Mặc dù vậy, kinh tế Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31%, tiếp tục củng cố thành quả ổn định kinh tế vĩ mô trong nhiều năm qua. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, là mức tăng nổi bật trên thế giới, tạo niềm tin và khí thế mới để hướng tới các mục tiêu phát triển của giai đoạn 2026–2030.

Các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho năm 2026 và giai đoạn 2026–2030. Theo đó, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

BA KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong năm 2025 và giai đoạn 2021–2025, tình hình kinh tế – xã hội nước ta đạt được những thành quả cơ bản, quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế và tạo lực cho giai đoạn tới phát triển bứt phá, tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong những kết quả đó, công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, hiệu quả giữ vai trò hết sức quan trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh ba kinh nghiệm lớn trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP

Thứ nhất, các bộ, ngành và địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, phải nắm chắc tình hình liên quan để phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, hai chính sách rất quan trọng là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải được phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhau; chính sách này hỗ trợ, nâng đỡ chính sách kia. Theo đó, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả.

Thứ ba, thường xuyên làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng nhiều giải pháp khác nhau, đồng thời đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới với tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro, tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; coi trọng yếu tố trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán đúng lúc.

Thủ tướng cũng lưu ý bước sang năm 2026, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các dự báo về tăng trưởng và lạm phát toàn cầu nhìn chung vẫn rất thận trọng.

Ở trong nước, mục tiêu xuyên suốt không thay đổi là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng ở mức cao, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn an toàn. Cùng với đó là thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu; đồng thời triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2026–2030, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần “nói đi đôi với làm; làm thật, hiệu quả thật; tránh hình thức”.

TRỌNG TÂM CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

Trên cơ sở đó, Thủ tướng chỉ rõ chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô thời gian tới.

Về chính sách tài khóa và tiền tệ, Thủ tướng nêu rõ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ phát triển và thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Đồng thời, tiếp tục triển khai các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó, đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; mở rộng cơ sở thu và chống thất thu trên nền tảng chuyển đổi số, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại điện tử, ăn uống, bán lẻ. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi được ưu tiên cho an ninh, quốc phòng; đầu tư phát triển, nhất là hạ tầng chiến lược; các lĩnh vực khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số; cũng như cho an sinh xã hội, giáo dục và y tế, trong đó có hệ thống trường học khu vực biên giới.

Các đại biểu dự Phiên họp - Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh chính sách tài khóa hiện còn dư địa, do đó cần hỗ trợ tích cực cho chính sách tiền tệ; sử dụng hiệu quả dư địa nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực cho đầu tư, bao gồm phát hành trái phiếu cho các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia và các lĩnh vực ưu tiên như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025 và 2026.

Trong điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu sử dụng tối đa các công cụ để kiểm soát lãi suất phù hợp với diễn biến tình hình và nhu cầu phát triển; ổn định tỷ giá, tăng dự trữ quốc gia. Điều hành tín dụng tăng trưởng ở mức hợp lý, linh hoạt, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và hạn chế rủi ro.

Bên cạnh đó, ngân sách Trung ương tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, ngân sách địa phương chủ động, linh hoạt; kiểm soát nợ công ở ngưỡng an toàn; nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn ODA, đồng thời tiếp tục sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong huy động nguồn lực một cách công khai, minh bạch, giảm chi phí; xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển đồng bộ các thị trường vốn, chứng khoán, bất động sản, nhà ở, vàng và tài sản mã hóa theo hướng an toàn, lành mạnh, minh bạch, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng; thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa; thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý; phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Bộ Tài chính được giao triển khai Cổng đầu tư Quốc gia theo cơ chế một cửa liên thông từ Trung ương đến địa phương.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu quản lý, phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập trung bình; tăng nguồn cung, cắt giảm thủ tục, giảm chi phí và bảo đảm thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch.

Các nhiệm vụ trọng tâm khác được Thủ tướng nhấn mạnh gồm: đột phá phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực; triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; rà soát, tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất.