Định hình chiến lược hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong kỷ nguyên số
Phương Nhi
20/03/2026, 10:14
Với lợi thế như một mắt xích quan trọng và là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ...
Trong nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược xây dựng nền
kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, Trung
tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) (Bộ Tài chính), đã phối hợp
cùng Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (GEA)
và các đối tác quốc tế tổ chức “Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Việt
Nam-Hoa Kỳ” vào ngày 17/3 tại Hoa Kỳ.
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Điện tử Toàn cầu
2026 (APEX EXPO 2026), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập
sâu rộng của Việt Nam vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Diễn đàn quy tụ hơn
100 lãnh đạo, chuyên gia và nhà đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu, với sự tham gia của
các tập đoàn, tổ chức và quỹ đầu tư lớn như GEA,
EXCEL Services Corporation, Viglacera, Sun Group, Prodezi, VNPost, Azurich,
Saigontel và Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung
tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), khẳng định: “Việt Nam đang chủ động nắm bắt
cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp mới. Việc kết nối với các hệ sinh thái đổi
mới toàn cầu, đặc biệt là các đối tác chiến lược từ Hoa Kỳ, không chỉ nâng cao
khả năng tự chủ công nghệ mà còn tạo động lực mạnh mẽ củng cố vị thế của Việt
Nam trong kiến trúc kinh tế toàn cầu”.
Đặc biệt, diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang
bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính bước ngoặt nhằm hiện thực hoá các chủ
trương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi
số quốc gia.
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, ông John W. Mitchell, Chủ tịch
Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (GEA), nhận định Việt Nam đang nổi lên như một mắt
xích quan trọng và là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Cách tiếp cận chủ động, tạo điều kiện thuận lợi từ Chính phủ Việt Nam cùng lực
lượng lao động năng động, tham vọng, chính là nam châm thu hút các nhà đầu tư
Hoa Kỳ.
“GEA cam kết xây dựng những cầu nối vững chắc để doanh nghiệp tham gia
sâu vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, cùng tạo giá trị bền vững
cho tương lai”, ông Mitchell bày tỏ.
Đồng quan điểm, ông James Voss,
Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation (Hoa
Kỳ), cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác song phương của hai quốc gia trong công nghệ
năng lượng thế hệ mới. Trong đó, việc thúc đẩy hợp tác R&D, củng cố hạ tầng
năng lượng sạch, tin cậy và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là nền
tảng cho các dự án mang tính đột phá giữa hai quốc gia trong những năm tới.
Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, các đại biểu trao
đổi về việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, vai trò ngày càng chiến lược
của Việt Nam và các giải pháp thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như bán
dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, năng lượng tái tạo, robot,
hàng không vũ trụ và công nghệ tự động hóa.
Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều
thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp hai bên
cũng đã được công bố, tiêu biểu như hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc
gia (NIC) và EXCEL Services Corporation, Quỹ Đầu tư Azurich và Đại học Công
nghiệp Việt Trì, cũng như giữa EXCEL Services Corporation và Đại học Bách khoa
TP. Hồ Chí Minh.
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ là một điểm nhấn quan trọng
trong Chương trình Kết nối doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026
(GBIC), diễn ra từ ngày 12-17/3/2026 tại Hoa Kỳ.
Trong khuôn khổ này, đoàn Việt
Nam cũng đã tham dự Tọa đàm “Kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt
Nam tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược” và làm
việc với các đối tác công nghệ hàng đầu toàn cầu như NVIDIA, Meta, OpenAI, Marvell, Stanford
University, SEMI, Anduril,…
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026 đánh dấu một bước chuyển mình từ đối thoại sang hành động cụ thể. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong ASEAN và việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội đột phá trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.
Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu
Nhân dịp Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin giới thiệu những chia sẻ cũng như góc nhìn của các Đại sứ châu Âu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác và triển vọng của kinh tế Việt Nam...
So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông
Iran có lợi thế rõ rệt về quy mô dân số, lực lượng quân sự và nguồn lực năng lượng so với nhiều nước láng giềng Trung Đông, song GDP bình quân đầu người vẫn kém xa so với nhiều quốc gia Vùng Vịnh...
Hạ tầng tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh
Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào chu kỳ phát triển mới trong bối cảnh dòng vốn FDI có chọn lọc tiếp tục đổ vào các lĩnh vực chiến lược; đồng thời hạ tầng tiếp tục giữ vai trò then chốt trong dẫn dắt xu hướng giãn nở đô thị, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: