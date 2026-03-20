Định hình chiến lược hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong kỷ nguyên số

Với lợi thế như một mắt xích quan trọng và là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ...

Trong nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược xây dựng nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) (Bộ Tài chính), đã phối hợp cùng Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (GEA) và các đối tác quốc tế tổ chức “Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ” vào ngày 17/3 tại Hoa Kỳ.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Điện tử Toàn cầu 2026 (APEX EXPO 2026), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Diễn đàn quy tụ hơn 100 lãnh đạo, chuyên gia và nhà đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu, với sự tham gia của các tập đoàn, tổ chức và quỹ đầu tư lớn như GEA, EXCEL Services Corporation, Viglacera, Sun Group, Prodezi, VNPost, Azurich, Saigontel và Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), khẳng định: “Việt Nam đang chủ động nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp mới. Việc kết nối với các hệ sinh thái đổi mới toàn cầu, đặc biệt là các đối tác chiến lược từ Hoa Kỳ, không chỉ nâng cao khả năng tự chủ công nghệ mà còn tạo động lực mạnh mẽ củng cố vị thế của Việt Nam trong kiến trúc kinh tế toàn cầu”.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC),phát biểu tại Diễn đàn.

Đặc biệt, diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính bước ngoặt nhằm hiện thực hoá các chủ trương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, ông John W. Mitchell, Chủ tịch Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (GEA), nhận định Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích quan trọng và là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Cách tiếp cận chủ động, tạo điều kiện thuận lợi từ Chính phủ Việt Nam cùng lực lượng lao động năng động, tham vọng, chính là nam châm thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

“GEA cam kết xây dựng những cầu nối vững chắc để doanh nghiệp tham gia sâu vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, cùng tạo giá trị bền vững cho tương lai”, ông Mitchell bày tỏ.

Đồng quan điểm, ông James Voss, Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation (Hoa Kỳ), cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác song phương của hai quốc gia trong công nghệ năng lượng thế hệ mới. Trong đó, việc thúc đẩy hợp tác R&D, củng cố hạ tầng năng lượng sạch, tin cậy và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là nền tảng cho các dự án mang tính đột phá giữa hai quốc gia trong những năm tới.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, các đại biểu trao đổi về việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, vai trò ngày càng chiến lược của Việt Nam và các giải pháp thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, năng lượng tái tạo, robot, hàng không vũ trụ và công nghệ tự động hóa.

Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp hai bên cũng đã được công bố, tiêu biểu như hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và EXCEL Services Corporation, Quỹ Đầu tư Azurich và Đại học Công nghiệp Việt Trì, cũng như giữa EXCEL Services Corporation và Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ là một điểm nhấn quan trọng trong Chương trình Kết nối doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026 (GBIC), diễn ra từ ngày 12-17/3/2026 tại Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ này, đoàn Việt Nam cũng đã tham dự Tọa đàm “Kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược” và làm việc với các đối tác công nghệ hàng đầu toàn cầu như NVIDIA, Meta, OpenAI, Marvell, Stanford University, SEMI, Anduril,…