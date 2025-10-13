Định hướng mới cho Đảng bộ Chính phủ trong kỷ nguyên phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, chuyển mạnh từ “tư duy hành chính sang tư duy phục vụ”, từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 453 đại biểu chính thức đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

CHUYỂN MẠNH TỪ “TƯ DUY HÀNH CHÍNH SANG TƯ DUY PHỤC VỤ”, TỪ “LÀM HẾT TRÁCH NHIỆM” SANG “LÀM ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN”

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng bộ Chính phủ là Đảng bộ lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng trực thuộc Trung ương, là trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo quá trình chuẩn bị Đại hội bài bản, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Nội dung dự thảo văn kiện đã bám sát quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Chính phủ.

Theo Tổng Bí thư, nhiệm kỳ 2020-2025, đất nước đối mặt với nhiều thử thách đột xuất, bất ngờ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng sự đồng hành của hệ thống chính trị, Ban Cán sự đảng Chính phủ – nay là Đảng bộ Chính phủ – đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, coi đây là nền tảng và động lực để bước vào nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” của Đảng ủy Chính phủ khi chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Đây là những bài học sâu sắc để bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, phát huy tiềm năng, khắc phục hạn chế, đưa Đảng bộ Chính phủ thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư đề nghị Đại hội thảo luận thẳng thắn, phân tích kỹ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, từ đó đưa ra các giải pháp chiến lược, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ. Việc hoàn thiện tổ chức, vận hành bộ máy chính quyền cần được thực hiện sớm để bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả.

Tổng Bí thư chỉ rõ tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp; trong nước, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch lại không gian phát triển, triển khai nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá. Đây là thời điểm cần nắm bắt thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp tri thức nhân loại, tạo lập trạng thái “tự chủ chiến lược”, duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược 100 năm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng bộ Chính phủ là rất nặng nề, với tư cách là lực lượng chủ chốt trong tổ chức thực hiện, trên tinh thần tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân; bám sát sự lãnh đạo của Đảng; lắng nghe ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn xã hội; huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển;

Đồng thời yêu cầu thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước; chuyển từ “tư duy hành chính sang tư duy phục vụ”, từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “có tài, có tầm, có tâm”, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

TẬP TRUNG KHƠI THÔNG ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG, TẠO ĐỘT PHÁ MỚI CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ Chính phủ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, Đảng bộ Chính phủ cần tiếp tục là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước; tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không có vùng tối, vùng xám”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đồng thời, Đảng bộ Chính phủ cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Chính phủ “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”; hoàn thiện mô hình tổ chức bên trong các cơ quan, rà soát, bổ sung quy trình, quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Về kinh tế, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đạt tăng trưởng hai con số; điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa linh hoạt, hiệu quả; tháo gỡ điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo đột phá ở các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tổng Bí thư đề nghị thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Thể chế cần trở thành lợi thế cạnh tranh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông nguồn lực phát triển; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược gồm giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; nghiên cứu khai thác hiệu quả không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm để mở ra các cơ hội phát triển kinh tế mới.

Đồng thời, yêu cầu phát triển nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới; chú trọng phát hiện, trọng dụng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó là phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xã hội; chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao chất lượng y tế, an sinh xã hội; chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, phát triển con người toàn diện; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, trí tuệ và khát vọng vươn lên, Đảng bộ Chính phủ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới: hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.