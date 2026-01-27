DLG chậm thanh toán gần 360 tỷ đồng gốc trái phiếu DLGBOND14.19

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 28/01/2026
27/01/2026, 21:05
Đức Long Gia Lai cho biết doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.
Theo đó, ngày 22/1/2026 vừa qua, Đức Long Gia Lai đã thanh toán chậm được 858 triệu đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã DLGBOND14.19, còn lại hơn 359,1 tỷ đồng chưa được thanh toán do chưa thu xếp được nguồn tiền.
Được biết lô trái phiếu mã DLGBOND14.19 gồm 366 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 366 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 31/12/2014, kỳ hạn 5 năm.
Trước đó vào hồi cuối tháng 12/2025, Đức Long Gia Lai thông báo dự kiến chuyển nhượng 17,65 triệu cổ phần, tương đương tỷ sở hữu 70,6% vốn tại Đức Long Đăk Nông (công ty này có vốn điều lệ 250 tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với giá chuyển nhượng là 30.000 đồng/cổ phiếu.
Nếu giao dịch thành công, Đức Long Gia Lai sẽ thu về 529,5 tỷ đồng được sử dụng vào mục đích tái cấu trúc tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Tập đoàn Alpha Seven sẽ tăng tỷ sở hữu từ 29% lên 99,6% vốn điều điều lệ tại Đức Long Đăk Nông.
Kết thúc quý 3/2025, DLG ghi nhận lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 120 tỷ qua đó giảm dần lỗ lũy kế từ 2.456,4 tỷ còn 2.336,4 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty đã thực hiện thanh toán gốc và lãi vay cho các ngân với tổng giá trị gần 268,7 tỷ đồng.
Hiện cổ phiếu DLG vẫn thuộc diện cảnh báo do căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 thì Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2024 là 207,91 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lại ngày 31/12/2024 là (2.456,46) tỷ đồng, thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 và điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QD-HDTV ngày 31/03/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
Trong năm 2025 FPT thắng thầu 26 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án, doanh thu ký mới mang Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài vượt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.
Hiện cổ phiếu của HVX đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quyết định số 140/QĐ-SGDHCM ngày 12/03/2025 của HOSE do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) của tổ chức niêm yết là số âm.
Hiện tại, Savico đang nỗ lực làm việc với các cổ đông lớn cũng như báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là duy trì tư cách công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
Giá cổ phiếu F88 đã ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp tính từ ngày 20 đến 26/01, từ 123.000 đồng/cổ phiếu lên 242.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 97%.
