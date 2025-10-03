"Đo" sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thực hiện chính sách bảo hiểm

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Thu Hằng
03/10/2025, 14:51
Phạm vi đánh giá sẽ bao gồm việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp...
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký Quyết định số 1104/QĐ-BNV ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Việc xây dựng các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhằm tạo căn cứ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tổ chức đánh giá và công bố mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện.
Phạm vi đánh giá bao gồm việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (bao gồm các chế độ: hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) và bảo hiểm thất nghiệp.
Việc đánh giá được thực hiện đối với 3 khía cạnh. Thứ nhất, đánh giá nhận định, đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thông qua các tiêu chí như: Mức độ quan tâm theo dõi của tổ chức, cá nhân đối với các chính sách; kênh thông tin mà tổ chức, cá nhân sử dụng để theo dõi các chính sách; mức độ phù hợp của các hình thức tiếp cận thông tin về chính sách đối với tổ chức, cá nhân.
Đánh giá tình trạng cán bộ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (có tình trạng cán bộ thực hiện gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức, cá nhân không; số lần tổ chức, cá nhân gặp tình trạng cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu…).
Đánh giá tình trạng phải đưa tiền ngoài quy định cho cán bộ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính...
Thứ hai, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan tổ chức thực hiện thông qua 2 nội dung. Bao gồm: Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc tổ chức thực hiện chính sách thông qua 4 yếu tố: Trách nhiệm giải trình của cơ quan tổ chức thực hiện; sự tham gia của tổ chức, cá nhân; chất lượng tổ chức thực hiện chính sách; kết quả, tác động của chính sách.
Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung ứng dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp thông qua 5 yếu tố, gồm: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; cán bộ trực tiếp giải quyết công việc; kết quả dịch vụ; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.
Ngoài ra, còn đánh sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung ứng dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua 5 yếu tố, gồm: Tiếp cận dịch vụ, được thể hiện qua các tiêu chí; thủ tục hành chính; kết quả dịch vụ; hỗ trợ dịch vụ, lưu trữ và bảo mật; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.
Thứ ba, đánh giá nhu cầu, mong đợi của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan tổ chức thực hiện thông qua các tiêu chí như: Nâng cao tính công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin; tăng cường trách nhiệm giải trình; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ đối với tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến…
Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân được thể hiện qua một bộ chỉ số gồm 3 khía cạnh nêu trên. Bộ chỉ số này được xây dựng cho cả nước nói chung; cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cho từng nhóm nhân khẩu học hay lĩnh vực, ngành, vùng, miền…
Theo Quyết định, Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ Bộ chỉ số này để tổ chức đánh giá, và công bố mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
Theo đề nghị của các địa phương, một số địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng sẽ được cập nhật lại. Trong đó, nhiều địa bàn được điều chỉnh tăng vùng, giúp người lao động tại các phường, xã này sẽ được hưởng lợi tăng lương 2 lần, dự kiến mức cao nhất thêm 900.000 đồng từ đầu năm 2026...
Sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ đã rút, bầu trời quang đãng trở lại. Tại các vùng từng chìm trong biển nước ở Thanh Hóa người dân và chính quyền cơ sở tất bật dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống sau lũ.
Việc chi trả các chế độ trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng nhằm đảm bảo quyền lợi, an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn của các địa phương...
Trong cơn mưa dữ dội kéo dài nhiều ngày, người dân Chiềng Chanh xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa chưa kịp định thần thì tiếng nổ khủng khiếp từ đồi Liêu vang lên. Chỉ chốc lát, đất đá ào ạt tràn xuống, biến mái ấm thành đống bùn đất, mở ra một đêm sơ tán khẩn cấp trong sợ hãi...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: